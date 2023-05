Deporte de élite sobre el papel

El divertido dibujo de Antonia Bacallado protagoniza la nueva exposición de Desván Blanco. Voilà! es el nombre de esta propuesta que aúna 26 de las creaciones más recientes de la artista tinerfeña y que se podrá visitar en el espacio santacrucero hasta el próximo 2 de junio. Esta no es la primera ocasión en la que la creadora muestra su obra en esta galería pero sí es la primera vez que crea piezas específicamente para este lugar, donde ya expuso hace algo más de un año, participando en la exposición colectiva Memento mori.

Tras aquella participación, Bacallado recibió la invitación para protagonizar su propia exposición y fue en ese momento cuando comenzó a dar forma a Voilà!. «Para mí, las individuales son una gran responsabilidad pero me encanta este espacio de exposición así que no pude rechazar la propuesta», recuerda la tinerfeña quien lleva seis meses preparando las piezas que ahora se pueden visitar, y comprar, en Desván Blanco.

Voilà! surge tras mucho bucear en internet y en revistas que se encuentran en la casa de la propia artista, a quien le gusta guardar recortes que llaman su atención. Cuando comenzó a preparar esta muestra fueron las imágenes de competidores olímpicos de salto de trampolín las que más llamaron su atención, «por la estridencia de sus caras». «Esa parte cargada de humor me estimuló para comenzar a trabajar», explica Bacallado, quien añade que «me apetecía un cambio porque soy dibujante pero los últimos trabajos que había hecho eran de pintura, con obras más grandes, pesadas y duras. Ahora quería hacer algo más ligero».

Así, Antonia Bacallado ha tirado de humor y se ha puesto a dibujar «como una loca». «Creo que no he comprado tanto papel en toda mi vida», declara la artista, quien se propuso hacer los dibujos de esta exposición en no más de diez minutos: «Quería que fueran divertidos e impulsivos». A pesar de que ahora se pueden ver 26 de estas obras, la artista afirma que ha dibujado mucho a lo largo de los últimos meses y que ha hecho una selección «con los más divertido que me salió».

Lápiz compuesto, algo de tinta y pequeños retazos de collage son las técnicas que combina en estos dibujos. «Curiosamente, los que más me gustan son los que no me han llevado más de cinco minutos», declara la creadora quien, con estas piezas, desea poner en valor el dibujo puro y la línea.

Antonia Bacallado ha combinado el encargo de esta exposición con otro trabajo para el que ya está recopilando información. Así, combina su empleo en una empresa de artesanía con esta otra parte más expositiva porque, explica, «cogí un lápiz con diez años y desde entonces no lo he soltado». Su pasión por el arte es tal que afirma que, si la carrera de Bellas Artes hubiera durante el doble, ella habría cursado todos esos años de más: «Siempre he disfrutado pintando». Y, ahora, desea también que todos aquellos que se acerquen a descubrir su obra en Desván Blanco gocen tanto como ella. «Quiero que esta muestra sea un soplo de aire fresco, algo muy ligero, fácil de ver y agradable», declara la protagonista de esta nueva y divertida exposición.