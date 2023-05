Este espectáculo nació en el confinamiento. ¿Sintió entonces la necesidad de sentarse a crear o fue, además, una cuestión de exceso de tiempo libre en aquellos momentos de encierro?

Sinceramente, fue porque pensé que cuando saliéramos de todo aquello la gente tendría mucha necesidad de ir al teatro, de reír, de pasarlo bien y de recordar cómo era la vida sin covid. Y así fue. Salimos de aquello valorando más que nunca los buenos momentos y aprovechando cada minuto a tope. Creo que fue un revulsivo que sirvió mucho para ubicar la comedia y el directo en un lugar aún más privilegiado.

¿Ha cambiado la propuesta desde su estreno, justo después de confinamiento, hasta ahora? ¿En qué sentido?

Muchísimo. Este espectáculo está vivo, es cambiante y no para de evolucionar. Imagínate todo lo que ha pasado desde el verano del 2020 hasta ahora con la versión del espectáculo que traigo a Canarias. El público de las Islas encontrará toda la actualidad del momento político, social y cultural además de la actualidad de su ciudad más cercana. En tres años de gira y casi 20 ciudades, el show ha tenido una evolución constante. Muchos bloques y sketches han dejado de tener actualidad. Te pongo un ejemplo: cuando arrancamos hacíamos un gag completo de La Casa de Papel, la serie del momento, dónde yo hacía todos los personajes de la serie que estrenaba su última temporada. Ahora ya he eliminado esa parte porque otras series y otros espacios han tomado más protagonismo.

One man show.... quizás está solo físicamente en el escenario pero le acompañan infinidad de personajes ¿Qué nos puede adelantar sobre ellos?

Que es un espectáculo trepidante. Son más de 100 personajes en 90 minutos. One man show es un espectáculo completo, dónde las luces, el sonido y la ambientación tienen muchísimo protagonismo para acompañarme mucho también a mí en el escenario. Pero, efectivamente, estoy solo durante una hora y media en un espectáculo dónde aparecen todos los personajes de la actualidad, la política, la televisión, la sociedad, el deporte, etcétera. Es una locura maravillosa dónde logramos pasar un rato tremendamente divertido y lleno de emociones. Es muy bonito transmitir eso desde un escenario.

¿Sus imitados, sus frases o expresiones, se cuelan en su vida diaria? ¿Se ve obligado a veces a reprenderlos?

(Risas) ¡A veces! Utilizo recursos de algunos para mi propia vida pero no acostumbro. Tengo la sana costumbre de saber guardarlos en su lugar correspondiente para que en casa salga el Latre padre, marido, hijo, amigo. Si no, me podría volver loco. Tengo anotados más de 600 voces, imagínate.

¿Qué personaje no le perdonarían nunca que dejase de aparecer en uno de sus espectáculos?

Yo creo que Boris. Es una voz que la gente asocia mucho a mí. Es uno de mis grandes clásicos, desde que inicié mi carrera. Mi cercanía y amistad con él me permitió lograr tener la voz muy practicada, así que me acompaña siempre. Pero es cierto que en este espectáculo hay clásicos muy presentes también como Julio Iglesias, Gila o Chiquito de la Calzada.

¿Tiene alguno o alguna favorito?

Todos lo son en algún momento. No tengo predilectos porque cada momento de mi vida ha tenido sus personajes de actualidad. Me gustan mucho los cantantes porque One man show tiene también, en parte, bastante de concierto. He introducido muchos personajes y canciones porque me gusta muchísimo cantar.

¿Había venido alguna vez con un proyecto tan personal a las Islas? ¿Cuál es su relación con Canarias?

Pues hace casi 10 años que no estaba en Canarias. Mi último show 15 años no es nada no pudo venir a las Islas y me quedé con muchísimas ganas. La última vez estuvimos con un espectáculo muy diferente. Llego ahora con mi show más personal y maduro. Tengo muchísimas ganas de llegar, de pasear por Tenerife, La Laguna, La Orotava y de llegar a Gran Canaria.Me apetece su gastronomía, charlar con su gente y visitar sus lugares. Estoy feliz por poder volver después de tanto tiempo, de verdad.

¿Que le diría al público tinerfeño para animarles a acudir a One man show?

Que van a pasar un rato magnífico. Que intentaré que olviden sus problemas, que dejen por una hora y media sus preocupaciones y que sólo disfruten. Que tienen que venir con amigos, con familia, que es un show multidisciplinar y para todas las edades. Que se reirán, se emocionarán y serán partícipes de un espectáculo muy diferente. Que seré feliz si están allí. ¡Que les espero a todos!