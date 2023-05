Patricia Kraus estará el próximo día 27 en el Auditorio de Tenerife para presentar su última aventura discográfica, Alquimia. La cita, enmarcada dentro de la programación que la instalación cultural dedica al jazz, arrancará a las 19:30 horas y se extenderá, aproximadamente, durante 90 minutos. Las entradas para acudir a este recital ya están disponibles a través de los canales de venta habituales del recinto al precio de 15 euros.

Alquimia, detalló la intérprete, implica un cambio de rumbo musical en la carrera de la hija del recordado tenor Alfredo Kraus. Los primeros temas de este nuevo disco comenzaron a darse a conocer en octubre pasado. Desde entonces, el proyecto ha merecido «una muy buena acogida» por parte del público y ha sonado, además, en varios escenarios.

«Hemos logrado una gran repercusión y ha salido todo fenomenal», explicó Kraus. La gira de conciertos de Alquimia arrancó también hace meses. «Llevamos ya bastantes conciertos hechos y hemos tocado en muchos sitios. Por ejemplo, en el Archipiélago hemos ya estado en Las Palmas y en Fuerteventura. Ahora vamos para Tenerife. La verdad es que tengo mucha ilusión por ir porque hace montonazo de tiempo que no voy por la Isla a tocar. Estoy encantada».

Cantante y compositora, Kraus se ha rodeado de los mejores músicos para crear las canciones que forman parte de Alquimia. Para hacerlas realidad, por ejemplo, firmó colaboraciones con compañeros como Zenet o Carmen París. «Por ejemplo, Alma, con Zenet, ha quedado fenomenal y ha tenido mucho éxito tanto en redes sociales como en youtube. En todas partes, en realidad», celebró. Con París, en cambio, colabora en el tema Luz. «La verdad es que este disco es un giro en mi carrera y en él tengo una manera diferente de cantar. Hay un cambio hacia lo emocional y la verdad es que estoy muy contenta», detalló.

Kraus se mostró emocionada por el hecho de haber emprendido esta nueva senda musical en su carrera. «Siempre que vas evolucionando como músico, vas encontrando caminos donde ir transitando. Este es otro camino y estoy muy contenta».

El último trabajo discográfico de Kraus antes de meterse en la aventura de la que ha salido Alquimia fue Gotas. Ese disco salió en 2019 pero, como muchos de los proyectos culturales marcados por la irrupción de la pandemia, quedó un poco más diluido por la escasez de conciertos. A la artista le gusta tomarse su tiempo, también, para gestar cada uno de sus proyectos discográficos. «Normalmente suelo publicar cosas cada dos años, una cosa así».

Asegura que su carrera musical se la toma como un camino personal siempre en evolución. «He aprendido muchísimo en este camino y ahora me planteo la música de otra manera, tengo muchas más herramientas y trato de hacer una carrera lo más consecuente posible».

Cuando el país está todavía en medio de la resaca de la participación de Blanca Paloma en el festival de Eurovisión del pasado sábado, muchos no recordarán que Patricia Kraus fue la representante española en 1987. «Tenía 22 años y aquello fue tremendo», dijo. «Fui con un equipo que me ayudó un montón y estuvimos un poco adelantados a lo que después sería el festival. Si tú ves la actuación y la comparas con los demás, se salía un poco de lo habitual. Me pusieron bastante a caldo, sí».

Kraus aprovechó su primera actuación en el Auditorio para celebrar su profunda vinculación con Canarias, la tierra de su padre y de toda su familia. «Mi tierra es mi tierra. Mi tierra y mi corazón son canarios y al que han alimentado de chico con leche y gofio, eso marca. Siempre que voy a las Islas es como volver a mi casa».