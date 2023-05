El mítico grupo Village People, una de las bandas más emblemáticas de la escena disco internacional en la década de los 70, estará el próximo 27 de julio en Santa Cruz de Tenerife. La formación, conocida internacionalmente por éxitos como Y.M.C.A, Macho Man o Go West, actuará en la plaza de La Candelaria dentro del Concierto por los Derechos Igualitarios.

La cita, de acceso gratuito, incluirá también a la artista Jedet, premio Ondas por su participación en la serie Veneno. Será su primer concierto en Canarias en el marco de la presentación de su primer disco, titulado A los hombres que he tenido que olvidar. Esta cita musical, que el año pasado trajó hasta la capital tinerfeña al colectivo feminista Pussy Riot, se completará con más actuaciones hasta formar un «plantel de artistas internacionales identificados por su compromiso por la libertad».

La presencia de los míticos Village People en la capital es tan solo un adelanto del extenso programa de actividades de la que será la sexta edición del Festival Internacional Culture & Business Pride. Situado oficialmente entre los diez mejores pride que se celebran en el mundo, su programa se extenderá entre el 23 y el 28 de julio. Tal y como anunciaron ayer, unas 70 personalidades nacionales e internacionales del mundo de la cultura, la ciencia y la economía participarán en este encuentro dedicado a la comunidad Lgtbiq+.

El acto de presentación oficial de la agenda coincidió, premeditadamente, con la celebración del Día Internacional contra la Lgtbifobia. Acudieron la directora insular de Turismo, Laura Castro; el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez; la directora del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León; y la directora del festival, Olga Payar. «No fue hasta 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Estamos hablando solo de unas pocas décadas, por eso quiero poner en valor el apoyo de todas las instituciones que creen en este proyecto. Anima visibilizar algo tan importante como es la lucha del colectivo Lgtbiq+ a través de un proyecto diferente, que pone en valor los negocios, la cultura, la comunicación, el cine o la tecnología».

Todos los representantes presentes en la presentación insistieron en que las actividades vinculadas al Culture & Business Pride son de acceso libre y destinada a todo tipo de público, incluido el familiar, y no solo «para el propio colectivo». Asimismo, entre las novedades de esta sexta edición está una mayor vinculación con el colectivo a nivel local que llega, precisamente, gracias a la intermediación del Cabildo de Tenerife y el consistorio capitalino.

Entre los primeros nombres confirmados para esta sexta edición destaca, por ejemplo, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Marc Angel, cuya amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos y de la visibilidad del colectivo Lgtbiq+ le ha valido el sobrenombre de Capitán de la Igualdad.

También participará en las actividades previstas en la extensa agenda del encuentro la actriz y modelo neoyorkina Indya Moore, una de las primeras modelos no binarias de la industria de la moda que ha desfilado para las mejores marcas internacionales, entre ellas Dios y Louis Vuitton.

El encuentro también quiere dirigirse al público más joven y, para ello, ha previsto traer a la Isla a los jóvenes creadores de contenido Pierre Boo y Nick Champa, muy conocidos en redes sociales como Tik Tok, donde acumula más de 26 millones de seguidores y son «un ejemplo de visibilidad y orgullo en todo el mundo».

Los premios Alan Touring Lgtbiq+ se celebrarán, al igual que el concierto de la plaza de La Candelaria, el 27 de julio. El año pasado tuvieron lugar en el Auditorio de Tenerife pero en esta ocasión se trasladan al Teatro Guimerá. El Ayuntamiento colabora cediendo varios de sus inmuebles. Además de en el conocido teatro, habrá actividades en el Museo de Bellas Artes y en el Espacio R de la antigua Recova. El lema de esta edición será Another way of loving, another way of Pride.