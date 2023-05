Este jueves 18 de mayo, a las 18:00 horas en la librería la Casa del Baobab de La Laguna, Diego Pun Ediciones presentará su nueva propuesta literaria. Se trata del libro Cuentos de las cinco menos cuatro, escrito por Oswaldo Felipe e ilustrado por Inma Grau. El ejemplar, tal y como lo definen sus editores, es una «obra rocambolesca y disparatada compuesta por cinco historias, una por cada vocal».

Las vocales son, por lo tanto, las protagonistas de esta aventura destinada a los más pequeños de la casa y que arranca con Amaranta, que canta hasta las tantas y concluye con Un ñu. Además, el libro concluye con unas reflexiones finales de los propios autores y del también escritor y profesor universitario Ernesto Rodríguez Abad, uno de los editores del nuevo volumen.

No es la primera vez que Oswaldo Felipe e Inma Grau unen su pasión por los libros. Ya trabajaron juntos en Pica Gallina y Ata Bota, también editatos por Diego Pun. «Imna y yo no habíamos a publicar nada juntos desde entonces, así que cuando arrancamos este proyecto lo primero que nos vino a la mente fue Diego Pun», precisó Felipe. «Ellos han hecho que el proyecto haya sido muy satisfactorio y fácil», añadió.

El primero de los textos asociados a una vocal fue el de la o. «Ya había un texto, el de Los pollos golosos. Por eso pensé que sería una buena oportunidad extenderlo al resto de vocales y me ofrecí a poner las historias en imágenes», precisó Grau.

Oswaldo Felipe es conocido, también, por su trabajo en la compañía teatral Promotora de Acción Infantil (PAI). Eso se nota, también, en el planteamiento de esta nueva creación. «Nunca nos hemos propuesto hacer un libro como tal. Yo me dedico al teatro y a la narración oral, mientras que Inma es diseñadora gráfica. Nuestros proyectos nacen como la unión de esos dos mundos», dijo.

Sobre Cuentos de las cinco menos cuatro, Rodríguez Abad detalló que está compuesto «por lipogramas divertidos y originales que nos llevan a desarrollar el ingenio y la imaginación». Por ese motivo, el editor invita a los lectores a «buscar los objetos que se cuelan de un cuento a otro como si tuviesen vida propia, también puedes leer en voz alta tratando de recrearte en los ritmos».

Esa invitación se extendió también a los pequeños que cojan este libro entre sus manos. «También te invito a escribir divertidos textos, garabatear formas para encontrar una historia visual o recitar solo con la voz, como si escribieras en el aire».

Un lipograma es un texto en que se omite sistemáticamente alguna letra del alfabeto. El grado de dificultad de este artificio lingüístico es directamente proporcional a la frecuencia de la letra omitida en el idioma utilizado y a la extensión de dicho texto. En el caso de Cuentos de las cinco menos cuatro, el desafío es escribir con solo una de las cinco vocales. «Lo bonito de las constricciones es que nunca sabes a dónde te van a llevar. En el momento en que creábamos, no nos importaba su alguien iba a atreverse a editarnos. Par nosotros, era un juego del que desconocíamos su final», aseguró Felipe.

La severidad de esas reglas autoimpuestas se presentó ante la ilustradora, de hecho, como un desafío apasionante. «Fue muy divertido porque cuando empecé a ilustrar partía de un texto que de por sí ya era muy surrealista. Esto me abre un campo de posibilidades y me permite dibujar a mi antojo. De hecho, yo misma me impuse otra constricción: que cada cuento tuviera el mismo número de páginas, para no dar protagonismo a ninguna vocal en particular. Al fin y al cabo, las restricciones te hacen pensar más y darle más vueltas, lo que se traduce en ser más creativos».

Además, cada historia del libro concluye con un glosario con el vocabulario específico y con dos palabras panvocálicas: palabras que tienen las cinco vocales y con las que termina cada uno de los relatos. Según Felipe, ese glosario es «fundamental porque al emplear un lenguaje tan limitado, se colaban palabras que incluso yo desconocía. Pienso que permite una lectura mucho más despreocupada tanto para padres como para los más pequeños".

Las palabras panvocálicas, el regalo con el que concluye este ejemplar, son el regalo final para los lectores. «Fueron el remate final para rizar el rizo. Funcionan como una explosión, un colofón. La ilustración refuerza justamente esa idea».

En las reflexiones finales que ambos autores han incluido, invitan a sus lectores a continuar jugando con las palabras. «Si quieres jugar a escribir sin saber cómo terminará la historia, te proponemos un ejercicio más sencillo: escribe un cuento en el que no aparezca ninguna palabra que contenga alguna de las vocales. Lo más fácil es sin la U y lo más difícil sin la A. Este ejercicio se llama lipograma. ¡Ya verás qué sorpresas te llevas!», concluyeron.