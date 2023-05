El músico cubano Descemer Bueno, el genio detrás de los hits de Enrique Iglesias -Bailando, Cuando me enamoro, Súbeme la radio...- y que ayudó a que Cuba saliera a las calles con el tema Patria y vida, ahora se une con uno de los artistas más reconocidos en Canarias, El Vega Life, en su nueva canción De Canarias pa' La Habana. El tema, que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de los más escuchados de este verano, se estrenará el jueves 18 de mayo.

"Los pies en Canarias y el alma en La Habana", reza la canción que mezcla ritmos latinos y recuerda al mar, al salitre y las noches de verano. El tema que une a Cuba y Canarias estará disponible en las principales plataformas y contará con un videoclip ambientado en Gran Canaria que se estrenará también el jueves.

De Canarias pa' La Habana combina a la perfección la experiencia de Descemer Bueno, como compositor e intérprete, con la frescura y talento de El Vega Life, creador de la "Rumbita canaria", género que ha acuñado como propio.

Descemer Bueno

Entre los éxitos de Descemer Bueno, uno de los artistas cubanos con mayor reconocimiento a nivel internacional, destacan canciones como Loco, Lloro por ti, No me digas que no, El perdedor, Súbeme la radio y Bailando, esta última ha batido récords con más de 3.000 millones de visualizaciones en YouTube.

Las composiciones del multipremiado artista han estado en el TOP 10 del Hot Latin Track de Billboard y ha colaborado con artistas de la talla de Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, Juan Luis Guerra, Ana Torroja, Thalía, Fonseca, Luciano Pereyra, Samo (Camila), Ana Bárbara, Luis Enrique, Rosario Flores, Jorge Villamizar, Ricky Martin, Gilberto Santa Rosa, Estopa, Melendi, Pitbull, Wisin & Yandel y Romeo Santos.

En 2021 Descemer Bueno fue premiado en Las Vegas con el Latin Grammy a mejor canción urbana y canción del año por Patria y Vida en la que también participan artistas como Yotuel Romero y la agrupación Gente de Zona. Este tema se convirtió en un fenómeno social en Cuba.

El Vega Life

Por su parte, El Vega Life es uno de los artistas canarios con mayor proyección en la industria actualmente. El cantante y compositor ha acumulado millones de reproducciones en las diferentes plataformas. El Vega Life es embajador de la buena vibra, la sencillez, la playa y la conexión con la naturaleza.

El Vega ha sido número uno en los 40 principales de Canarias en ocho ocasiones, ocupando ese puesto en los últimos cuatro años de forma consecutiva, cifras que hablan de su constancia como artista. Entre sus canciones más escuchadas destacan Mi paraíso, Amo la vida y Marinero del mundo. El joven ha sido muy bien acogido en sus giras por diferentes ciudades de España y prepara su salto a Latinoamérica, algo que pudiera hacer de la mano del reconocido músico Descemer Bueno.

La colaboración entre Descemer Bueno y El Vega Life surge por la visión de los managers de ambos artistas -Jani González y Martín Cabrera- a quienes les unen lazos profesionales y de amistad.

Sobre la química que han tenido grabando y componiendo, ambos artistas han asegurado haber disfrutado mucho de esta colaboración, algo que mantiene la puerta abierta a futuras canciones y augura más proyectos en común.