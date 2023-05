El Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca se despide de Puerto de la Cruz con una edición que movilizó tanto a vecinos como visitantes e hizo bullir las calles de este núcleo costero durante cuatro días, desde el pasado jueves día 11. Artes escénicas, música, literatura y diseño se dieron cita en prácticamente todos los rincones del casco de la ciudad e hicieron las delicias de todos los paseantes puesto que parecía que había una propuesta para responder a los intereses de cada persona. La última de las jornadas de esta XXI edición del festival se desarrolló en horario de mañana y brindó la oportunidad a muchos visitantes de asistir como púbico a espectáculos que han sido premiados en diferentes partes del mundo. Los conciertos de conocidos artistas de las Islas, como Fran Baraja o Energía Bloko, llenaron de música el paseo de la costa entre espectáculo y espectáculo en una jornada de actividad frenética que sirvió de broche de oro para esta edición en la que se han dado cita medio centenar de actuaciones de artistas de diferentes partes de España y el extranjero. Así, Puerto de la Cruz se convirtió estos días en el mayor escenario de artes escénicas al aire libre del mundo.

Por primera vez este año, una compañía india visitó Mueca. Se trata de Circus Raj, que actuó en el Espacio Playa Martiánez a partir de las once y media de la mañana, congregando a una gran cantidad de público de todas las edades. Un espectáculo diseñado para maharajás y nobles del que este fin de semana pudieron disfrutar todos los que paseaban por la avenida de Colón portuense. El calor dio una tregua y no hubo excusa para plantarse ante el escenario y disfrutar de esta propuesta que cuenta con música y voz en directo. El circo más tradicional llegó de la mano de esta compañía que mostró su destreza con los malabares, el equilibrismo e incluso con números de faquir. "Yo sufro con estas cosas", se podía oír entre el público, que al parecer disfrutó y sufrió a partir iguales. A pesar del viento que hacía en algunos momentos, los artistas indios fueron capaces de subirse a lo más alto de su escenario y demostrar su talento recorriendo una larga distancia sobre una estrecha cuerda y, no contentos con eso, realizaron saltos y giros desafiando a la gravedad y poniendo a prueba los nervios del público.

El Espacio Muelle Afes Salud Mental acogió a partir de las doce de la mañana la despedida de los franceses Les P’tits Bras, que actuaron desde el viernes en este enclave de Puerto de la Cruz con un cuidado espectáculo ambientado en la época barroca y plagado de acrobacias imposibles que incluyeron que dos de los integrantes del grupo se colgaran de sus coletas a varios metros de altura. Y todo ello lo hicieron demostrando una gran profesionalidad puesto que un día antes, precisamente durante otra de las funciones programadas en Mueca, uno de los integrantes sufrió una caída y no pudo salir al escenario en el último de los pases.

Cerró esta edición de Mueca el premiado espectáculo de Xampatito Pato, Só. Esta propuesta volvió a demostrar que no solo triunfan en el festival aquellos pases realizados en la calles y a los que público puede acceder mientras pasea sino que son muchos los que programan su visita a Puerto de la Cruz con antelación y reservan o compran su entrada para poder disfrutar de estas pequeñas obras de arte. Precisamente Jesús Velasco, el gallego que está detrás de Xampatito Pato, se hizo con uno de los dos premios que entregó el festival Mueca a los dos mejores espectáculos que se han podido ver en esta XXI edición. El otro reconocimiento fue para Collectif d'équilibristes, con su propuesta Le Complexe de l'Autruche.

La XXI edición del Festival Mueca trajo aparejada la inauguración de nuevos espacios que terminaron de completar la ya de por sí amplia oferta de actividades. Así, en la plaza del Charco se pudo visitar durante estos días Mueca Literario y, en la plaza de Europa, Urban Mueca. Los curiosos pasearon entre las casetas durante las cuatro jornadas que duró el festival, sin que le dieran un respiro a los voluntarios y empresarios que allí se reunieron. Yaiza González está detrás de la marca La Recicladera, un negocio de mobiliario, decoración y complementos realizados con materiales reciclados y ecológicos que estos días ha tenido su propio puesto en Urban Mueca. El domingo, entre cliente y cliente, destacó la gran afluencia de público que ha experimentado esta nueva iniciativa y celebró que se lleve a cabo en un lugar como Puerto de la Cruz, donde parece que siempre hay miles de personas en la calle, sin importar el día o la hora.