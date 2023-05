«Gorda no es un insulto, es una palabra que empodera a muchas mujeres»

Gordas es el título de la obra con la que viene a Canarias y es también una palabra que hay que empezar a utilizar más y mejor. ¿No cree?

Totalmente de acuerdo, tenemos que empezar a dar por sentado que gorda no es un adjetivo descalificativo. No es un insulto y no es una herida. Gorda es una palabra más que empodera a muchas mujeres y que nos ha hecho cambiar la perspectiva sobre nosotras mismas. Cada día estamos más orgullosas.

Si de algo habla esta obra de teatro es de los prejuicios, ¿no es cierto?

Totalmente, muy bien resumido, la verdad. Mucha gente cree que esta obra de teatro va a hablar sobre la gordofobia, directamente, o que va a ser una obra de hora y media de duración hablando sobre los complejos que pueden tener las mujeres gordas, con sobrepeso u obesidad, de la sociedad. No, literalmente hablamos de los prejuicios y a muchísimos niveles. No solamente a nivel de estar gorda o delgada. Hablamos también de la religión, hablamos de sexo, hablamos de salir de fiesta, de la orientación sexual... Hablamos de los prejuicios en absolutamente todos los sentidos.

Y todo ello, a pesar de ser cosas muy serias, en clave de humor.

Efectivamente. Es algo que nos gusta dejar siempre muy claro porque parece que cuando hablamos de la obra estamos hacemos haciendo cátedra política sobre el movimiento. Y no, al final no deja de ser una comedia: una hora y media de risas, de pasártelo bien, de divertirte y de irte a casa con una sonrisa.

Llega, además, muy bien acompañada por Mara Jiménez, también actriz y una de las activistas contra la gordofobia más conocidas de nuestro país.

Totalmente.

¿Habían trabajado juntas antes?

No, no, qué va. Nos seguíamos mutuamente a través de las redes sociales desde que ninguna de las dos teníamos apenas seguidores. Finalmente apareció el proyecto de Gordas en mi vida y cuando lo leí pensé en seguida que no lo podía hacer con nadie que no fuera ella. Yo sabía que es actriz, que es gorda y que estaba pasando por lo mismo que yo: no encontrar trabajo. Yo estaba trabajando entonces de teleoperadora en el Corte Inglés y ella trabajaba en Leroy Merlin. Las dos éramos dos mujeres que veían cómo nos estábamos partiendo los dientes en el mundo de la interpretación para intentar conseguir un hueco. Cuando leí la obra y la vi pensé que la tenía que hacer con ella. De hecho, le pasé el proyecto para que lo leyera sin saber muy bien lo que iba a pasar. Y mira, aquí estamos a día de hoy.

Me responde en parte a una pregunta que quería formularle. Tiene un currículum impresionante, se ha formado más allá de los habitual y, sin embago, ¿no encontraba papeles por estar gorda?

Sí, totalmente. He tenido problemas para encontrar trabajo por ser gorda. Formación como actriz no me falta. Llevo desde los cuatro años estudiando. Empecé entonces en teatro, que me apuntó mi madre. Desde esa edad, no ha pasado ni un solo año en el que no haya estudiado. Estudié en el Laboratorio de William Layton los cuatro años de carrera. Luego me saqué un máster de Interpretación ante la cámara. He estado estudiando teatro en Bulgaria y también en Buenos Aires. Estoy súper formada y nunca había tenido la oportunidad de poder trabajar hasta que Carlos Mesa me dio la oportunidad, la verdad.

¿Le ha tocado escuchar ofertas de papeles estereotipados como el de la fiel amiga gorda?

Sí, totalmente.

¿Cómo sale el público tras ver su espectáculo? ¿Qué sensaciones les transmiten?

Es que es una preciosidad ver sus reacciones y uno de los motivos es que abarcamos muchísimo público. Entiendo que al principio pueda parecer que nuestro público objetivo como tal eran, a lo mejor, nuestros seguidores en redes sociales, mujeres con sobrepeso, mujeres que consumieran contenido body positive en su día a día... Y sin embargo ya llevamos casi un año y medio en cartel y casi 150 funciones. Ha venido a vernos gente de todo tipo. Es una pasada ver cómo a cada uno le afecta de una manera pero a todos en positivo. La mayoría, al menos, sí. Es impresionante ver cómo entra gente de todos los géneros, todas las orientaciones, todas las edades y todos los sexos. Al final cada uno, de una manera o de otra, sale muy contento. Ya sea porque te gusta el teatro y te apetece ver una buena obra o porque tienes ganas de pasar un buen rato o eres una persona a la que el mensaje le toca y le cala de una manera o de otra. Estamos muy, muy felices con la acogida.

Es la primera cita en Canarias, creo...

Sí y lo estamos deseando. Estamos las dos encantadas con estas funciones.