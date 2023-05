«Canarias tiene un potencial enorme para el periodismo científico»

¿Escribir este libro ha sido como saldar una deuda personal?

La narrativa es un género literario que me gusta pero que aún no había explorado. Este libro no es una biografía más sino una biografía narrativa en la que relato la vida de Blas Cabrera [1878-1945] desde una perspectiva distinta a la que se había abordado hasta ahora... Soy periodista, desarrollo el periodismo científico a diario porque la ciencia es un área de trabajo que llama mi atención y la narrativa era algo que me apetecía acometer en estos momentos.

¿Es una apuesta más narrativa que divulgativa?

Es bastante más narrativo que divulgativo. Es una historia que tiene la textura de un cuento en el que Blas Cabrera aparece como eje central. De él ya se han escrito libros que tienen un perfil diferente... Sánchez Ron [físico e historiador de la ciencia] es el autor de un trabajo importante, muy exhaustivo, pero menos divulgativo y, por lo tanto, resulta difícil conectar con él. Cuando me ofrecieron la posibilidad de escribir Blas Cabrera: una vida magnética (Gaveta) creímos que la mejor opción era desplegar la historia a partir de los instantes claves de su vida.

¿Por qué Blas Cabrera?

Fue una figura olvidada y que hemos recuperado para devolver con honores todo lo que él aportó a la ciencia. La ciencia es un elemento vital para la sociedad y él fue un hombre de ciencia.

Una curiosidad: ¿un periodista de perfil científico mira desde el mismo plano a un periodista a secas?

Sí, al mismo nivel [pausa]. Lo mira desde la perspectiva de la ciencia y eso es lo que en algunas ocasiones puede generar algunas diferencias. La ciencia maneja un lenguaje que normalmente no usamos ninguno de nosotros en el día a día... A partir de ahí el periodista científico intenta traducir ese lenguaje, que es muy distinto a la norma común y en ocasiones está por encima de lo que solemos entender, para rebajarlo a la ciudadanía y a lo que todos conocemos.

¿Todos realizan ese proceso de adaptación?

Yo creo que se intenta... Lo que buscamos los periodistas científicos [Verónica Pavés ganó en 2022 el Premio Concha García Campoy] es que lo que escribimos sea lo más asequible a las personas que se acercan a leer un periódico. Existen otros divulgadores que se mueven en otros ámbitos de la comunicación que no hacer esa conversión, pero los que trabajamos el día a día sí que tenemos muy en cuenta a nuestros lectores.

¿Nunca estuvo tentada por la ciencia?

Cuando acabé el instituto mi decisión estuvo entre carreras de ciencias o de letras. Yo venía de ciencias biológicas y ciencias químicas, pero cuando llegué a la universidad tomé un camino que casi nadie se esperaba y me fui a Ciencias de la Información. A mí me gustaba contar historias y, además, no quería centrarme en una cosa. Si te dedicas sólo a una ciencia en concreto al final sabes mucho de la misma cosa, pero lo que yo quería era conocer un poco de todo sobre el mayor número de cosas. Enseguida me di cuenta de que el periodismo científico me daba lo que yo quería saber.

Cuando dice que nadie esperaba su «giro» universitario entiendo que en casa los cogió a todos con el pie cambiado...

Un poco sí que les cogió... Mi madre es psicóloga, mi padre historiador del arte, mi hermana enfermera y un abuelo era arquitecto.

Fenómenos meteorológicos casi apocalípticos, la crisis sanitaria más importante en décadas, los efectos del cambio climático, la erupción de un volcán... Escenarios para «afilar» su curiosidad ha tenido para dar y tomar en los últimos tiempos, ¿no?

No me puedo quejar [ríe] A partir de la crisis del coronavirus hay un repunte del interés que tiene el periodismo científico en una redacción porque, entre otras cosas, es necesario explicar lo que está pasando de una forma más directa y divulgativa... A partir de los conocimientos que ya tenemos los periodistas científicos podemos dar informaciones rápidas, porque no dejamos de ser periodistas, partiendo de unos análisis que sean fácilmente entendibles por parte de la ciudadanía.

¿Qué rol juegan las redes sociales en el periodismo científico?

En mi caso, que es el que mejor conozco, ha resultado clave porque han permitido abrir a muchos lectores la labor de periodismo científico que hacemos en el formato de papel. A veces, por la idiosincrasia de un periódico, no se llega a un público que sí está en Twitter. Durante la pandemia me di cuenta que lo que contaba en EL DÍA lo podía trasladar de otra manera en las redes sociales. La gente demandaba ese tipo de información y eso fue lo que me movió a abrir un canal de Twitch y a potenciar mi Instagram. Una de las últimas cosas que he hecho es ver cómo funciona la divulgación en TikTok y la verdad es que va muy bien.

¿El localismo es un problema para la divulgación de la ciencia?

Eso es algo que necesitamos mejorar porque desde una perspectiva local hay fallos en la base de la divulgación de la ciencia. Históricamente sí es verdad que arrastramos un déficit, pero existe un elemento corrector interesante relacionado con la posición en la que nos encontramos: Canarias tiene un potencial enorme para el periodismo científico porque tiene un número importante de centros de investigación punteros en el mundo. Siempre todos nos acordamos del IAC porque sobresale un poco más sobre el resto, pero hay otras instituciones que hacen ciencia de vanguardia desde las Islas. El problema es que no hemos sabido rentabilizar sus conquistas durante años...