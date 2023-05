Jesús Velasco, de Xampatito Pato, no tenía ni idea del éxito que experimentaría con su primera propuesta de clown en solitario. Só es el nombre de este proyecto en el que un personaje obsesivo, cuadriculado trata de poner orden entre un mundo de cajas que, para su desgracia, escapan a su control. Esta es la alocada propuesta con la que se estrena en la XXI edición del Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca. La cita dará comienzo el domingo 14 de mayo, a las 13:00 horas, en el Espacio Penitente Aspronte.

Só es su primer espectáculo individual pero igualmente ha recibido numerosos reconocimientos en estos meses. ¿Sabía que tenía entre manos una propuesta tan exitosa?

La verdad que ha tenido muy buena acogida y no me lo esperaba precisamente porque era mi primer espectáculo individual. Mi idea era hacer algo para poder hacer gorras en la calle, pero para sorpresa mía me han dado hasta premios. Con pandemia y todo hemos tenido más de 200 funciones y hemos estado en Croacia, Portugal, Italia y en verano me iré a Chile. Pero lo mejor de todo esto es que la gente se lo pasa bien con Só y se ríe mucho. Al final es para eso para lo que quería hacer este espectáculo.

Só está protagonizado por un personaje obsesivo y cuadriculado. Esa es una imagen que no casa demasiado con como suelen ser los protagonistas de los espectáculos de clown.

Sí, pero precisamente eso fue lo primero que pensé al tratar de dar forma a este personaje. La escenografía del espectáculo está plagada de ángulos rectos porque uso muchas cajas. Así que el personaje tenía que estar un poco para allá al estar ordenando tantos objetos iguales. De algún punto tenía que partir y decidí que fuera de esa idea tan rara.

Este es su primer espectáculo individual. ¿Por qué se animó a iniciar esta nueva faceta?

Ha sido algo diferente y complicado. Cuando trabajamos en compañía, entre todos nos animamos cuando estamos de bajón pero en este caso la parte psicológica es mucho más potente. Tardé tres años en montar este espectáculo, también porque lo iba compaginando con otros proyectos. Para las transiciones entre una escena y otra estuve hasta dos meses dándole vueltas. Al final, gracias a mi amigo Arturo Cobas, quien asumió la dirección, pude compartir el peso del espectáculo, porque llegó un momento en el que estaba saturado de mí, de las cajas y de todo. Sentía que ya no podía más.

Pero el esfuerzo ha valido la pena. No se arrepiente, ¿no?

Sí, y sobre todo porque me están saliendo muchas funciones, más allá de los premios que pueda recibir. Los pases están funcionando muy bien y eso me demuestra que el trabajo ha valido la pena. Aquellas partes del espectáculo de las que no estaba muy seguro finalmente me gustan. Eso es de lo que estoy más contento, y sobre todo poder trabajar en un espectáculo para todos los públicos. Los mayores también disfrutan de este espectáculo que además se puede llevar a todos los espacios porque se puede hacer en sala, en la calle o en sitios reducidos.

Cuando dio forma a este espectáculo, ¿pensó hacerlo únicamente con mímica para así poder llevarlo por diferentes países?

Sé que lo que hago es universal. Además, a mí no se me da muy bien memorizar texto y la mímica me abre muchas puertas. Al no tener texto y ser algo físico, no tengo límites. Además, creo que no hace falta hablar para que la gente te pueda entender. Así que, de esta forma, cuando haces un chiste y te viene de vuelta es lo mejor que te puede pasar. A veces, mi técnico me dice que tengo al público en la palma de la mano y es precisamente eso lo que yo busco, jugar con la gente para que disfrutemos todos. Pero eso cansa mucho también. Si el artista está cómodo y el público le devuelve toda esa energía, el artista cada vez se crece más y el espectáculo gana siempre.

Ha preparado esta propuesta durante muchos meses. ¿Eso significa que no cabe nada de improvisación en cada nueva función?

Improviso mucho. Tras 200 funciones hay cosas que voy cambiando y por eso todos los pases son diferentes. La estructura permanece pero los chistes o el ritmo sí varían. Incluso algunos fallos los acabo introduciendo porque a veces funcionan mejor que las cosas que tenía en mente.

Durante muchos años ha trabajado en diferentes compañías. Tras esta experiencia, ¿podría elegir entre trabajar solo o con otros compañeros?

Precisamente en 2024 estrenaré mi segundo espectáculo individual pero que curiosamente se titulará Compaña (compañía en gallego). Mientras le doy forma, sigo trabajando con diferentes grupos porque suelo hacer sustituciones. Me ha gustado la experiencia individual pero también me gusta poder compartir escena con otras personas y no tener tantas responsabilidades sobre mis hombros.

Compartiendo escenario con otros compañeros aprenderá además nuevos secretos que poder poner en práctica en sus espectáculos.

A mí lo que más me gusta del grupo es que así no tengo todo el peso de la propuesta. En un solo, el público siempre me está mirando a mí pero si hay más gente en el escenario el foco se comparte. Más allá de las funciones, el montaje y las giras también se llevan mejor si estás acompañado porque lo compartes todo.