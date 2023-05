Pienso, luego éxito es el título del nuevo espectáculo de la Chirimurga del Timple, que el domingo 14 de mayo, a partir de las 19:00 horas, mostrará sus canciones más divertidas en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Disfrazados de perros en esta nueva ocasión sobre el escenario, este grupo combina los mejores aspectos de las chirigotas y de las murgas para hacer reír al público desde hace ya siete años. Música y crítica social se dan la mano en esta propuesta que promete no solo dar dolor de barriga a los asistentes, que no pararán de reír, sino también hacerles reflexionar y sentir mucho.

Por primera vez, los perros podrán acceder al Paraninfo de la ULL y, además, podrán subirse al escenario para realizar un repaso a la actualidad de manera diferente. A lo largo de estos años, la Chirimurga del Timple se ha puesto en la piel de un náufrago, un paranoico, un teléfono móvil, una madre, un barrendero, un anciano, un guardaespaldas y ahora un perro para criticar de forma sencilla y sarcástica lo sucede en las calles.

Pienso, luego éxito ya ha podido oírse en las calles de Gran Canaria, Tenerife e incluso Cádiz, a donde la Chirimurga del Timple ha acudido durante tres años seguidos. Ahora llega a los teatros con una propuesta de una hora y media, mucho más redonda puesto que se completa con una cuidada puesta en escena. Uno de los miembros del grupo, Luis Quintana, explica que «la calle tiene un punto de anarquía que nos encanta pero en los teatros ofrecemos una propuesta mucho más profesional». Además, indica que aunque la calle es su escenario principal, «las actuaciones en los teatros cada vez tienen más éxito», por lo que continuarán compaginando ambas apariciones.

Aunque tratan de hacer un repaso por toda la actualidad, Luis Quintana reconoce que «el personaje te conduce a las letras». «Este año somos perros y vemos el mundo desde esa óptica, con lo bueno que tienen, con todo el cariño que reciben y con el gamberrismo que pueden mostrar algunas veces», relata. La Chirimurga del Timple siempre trata de componer las canciones justas para componer sus espectáculos pero la actualidad siempre los atrapa y terminan dando forma a más canciones de las que son capaces de cantar. «Siempre se nos quedan letras fuera, aunque cada año nos decimos que no nos vamos a extender demasiado», reconoce Quintana quien añade que, tras tantos años en este proyecto, «el perro ha sido un personaje especialmente fructífero a la hora de darnos temas nuevos».

Luis Quintana bromea al definir la Chirimurga del Timple como «un grupo de nueve payasos que parece que no maduran» y que comparten el gusto por «el humor universal». Y para disfrutar de él no es ni siquiera necesario entender el idioma en el que se ha compuesto una canción y relata: «En Cádiz hemos cantado delante de extranjeros que, aunque no entiendan las canciones, se ríen». Añade que «el humor es una puerta abierta para todo el mundo; es vaselina para olvidar los malos rollos». Para estos cantantes y humoristas, el Carnaval dura doce meses porque «lo tenemos en vena». Por eso, animan a los tinerfeños a nos despedirse de esta fiesta y compartir con ellos la tarde del domingo, para reír y reflexionar a partes iguales.