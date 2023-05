Bisila Bokoko aterriza en Canarias para presentar, en Gran Canaria y Tenerife, su libro Todos tenemos una historia que contar. La empresaria estará esta tarde en el Ámbito Cultural El Corte Inglés de Mesa y López y mañana en el del establecimiento de Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife, a las 19:00 horas. Llega a las Islas tras haber recorrido gran parte de la geografía española desentrañando los secretos de este volumen. Afirma que Canarias no podía faltar en este tour ya que se trata de un territorio al que le tiene especial cariño, «y aprovecharé para disfrutar de la comida tan rica que tienen en las Islas», celebra.

Todos tenemos una historia que contar no es otra cosa que la vida de Bisila Bokoko, una empresaria multipremiada y conferenciante sobre liderazgo global que nació en España con raíces ecuatoguineanas y que actualmente vive en Nueva York. «Es una historia que puede ser la de cualquier persona que nos rodea, porque todos somos soñadores comprometidos», relata Bokoko, quien considera que los lectores potenciales de este libro pueden ser personas jóvenes que se encuentran en una situación difícil porque no ven claro su futuro. Para todos ellos, la autora ofrece diferentes pautas para que puedan emprender y cambiar el rumbo de sus vidas.

«Yo he vivido muchas de las situaciones que se relatan en este libro, yo también he querido cambiar mi vida y lo he logrado», reconoce la autora, quien anima a todo su público a «escribir la historia que quiera vivir, porque cada uno de nosotros puede escribir la historia que quiere ser». Y para todo ello se ha nutrido de su experiencia y de las vivencias de las personas que están a su alrededor.

Bisila Bokoko siempre había querido escribir un libro, «desde que era pequeña», pero reconoce que siempre ha padecido «el síndrome del impostor», que le paralizaba a la hora de ponerse a escribir. «Mi editora, quien confió en mí, me dio el empujón que necesitaba», rememora la escritora, quien además tiene una importante faceta solidaria. Así, explica que todo el dinero recaudado con la venta de este libro irá dedicado a la construcción de bibliotecas en diferentes zonas de África, como Senegal, Ruanda o Costa de Marfil, por lo que anima a los canarios a asistir a las presentación programadas, en las que también formará ejemplares.

Todos tenemos una historia «no tiene identidad, color, ni edad», sentencia la autora, quien reflexiona: «Hoy en día se pueden leer noticias muy desalentadoras sobre la inteligencia artificial, que parece que ha llegado para sustituirnos en el trabajo, pero con este libro quiero enviar un mensaje de optimismo». «Lo que crees es lo que creas», sentencia Bisila Bokoko quien anima a la gente a «cambiar el chip» para poder «romper con las barreras». Eso precisamente es algo que tuvo que hacer ella misma: «Me decían que siendo mujer, negra y primera generación de inmigrantes en España lo iba a tener difícil pero yo me negué a creerlo y aquí estoy».