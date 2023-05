Rosa Navarro: "García de la Concha trató de ridiculizarme en público por mis tesis sobre el lazarillo"

Rosa Navarro Durán (Figueras, 1947) es una de las grandes especialistas en el Siglo de Oro, un tiempo y un corpus en el que ha encontrado pistas suficientes como para cuestionar la historia oficial de la literatura española, sea quitándole el anonimato al autor del Lazarillo y atribuyéndole la paternidad a Alfonso de Valdés o, más recientemente, desvelando que María de Zayas era el heterónimo de Alonso Castillo Solórzano. Ya jubilada de su cátedra en la Universidad de Barcelona, esta lectora y narradora apasionada, sigue siendo conferenciante habitual en institutos y colegios de toda España, donde leen y trabajan sus adaptaciones de los clásicos. Estos días visitó Oviedo para una de esas charlas y aprovechó para presentar su último libro, la edición de poemas de Lope de Vega "¿Que no escriba decís, o que no viva?".

¿Cómo es eso que dice de que la literatura le resuelve la vida?

Digo que los poetas, con su dominio de la lengua, encuentran expresiones bellísimas, que nosotros podemos asumir, ante determinados problemas. Son regalos que nos hacen. Federico escribe en "Yerma": "Quiero bordar pero no tengo aguja". Y pone palabras a esa necesidad que uno puede tener de hacer algo y la imposibilidad, a la vez, para hacerlo. Esto en cuanto lo has leído ya no te olvidas. O si hoy hubiera salido a pasear al amanecer, que además estoy algo resfriada, me hubiera sentido ante ese cielo que empieza a teñirse de rojo como decía también Lorca en la Aurora de Nueva York, en un "naufragio de sangre". Los poetas nos dan la posibilidad de explorar nuestros propios sentimientos y nos ofrecen instrumentos para describirlos.

Visita mucho colegios e institutos. ¿Apocalíptica o integrada en su juicio a los chavales?

Soy integrada, los chavales son estupendos, y la franja entre seis y diez años… Cuando voy a verles me preguntan mucho por qué he adaptado "El Quijote". Y yo les digo que se me apareció Cervantes en sueños para decirme que estaba muy triste porque ellos no podían leer su novela. "¿Y cuándo se te apareció?", me preguntan. Y yo les digo, el 15 de abril de 2004. "¿Y cómo te acuerdas?" Porque lo anoté. Y entonces otro me dice: "¿Y por qué te eligió a ti?". Y no le pude decir nada más que me lo estoy preguntando desde entonces. Los niños son maravillosos, en fantasía e imaginación, y también los adolescentes, cuando consiguen salir de esa bruma en la que viven. Lo que veo en los institutos me indica que sí, que hay muchísima esperanza.

¿Los profesores?

Su labor es muy importante. Cuando entro en una clase noto al momento la diferencia si el profesor es bueno, y cuando digo bueno me refiero a los que saben que su profesión no es solo enseñar una materia, los que tienen vocación y lo hacen con gusto. ¡Qué importante es encontrarse en la vida con un buen profesor! Soy consciente de los problemas que tienen los maestros, que les están quitando todo tipo de medios para protegerse, pero el material con el que trabajan es el de siempre, es muy bueno, no vamos a peor.

¿Lo de recitar de memoria?

Son malos pedagogos esos que dicen que no hay que aprender de memoria. Sin la memoria no existiríamos. Hay que aprender versos.

¿Y qué hacemos con el problema de la dependencia del móvil, con las dificultades de los nativos digitales?

Siempre hubo dificultades. Cuando yo estudiaba no había enseñanza obligatoria y si no tenías recursos económicos… Yo no tenía dinero, pero mi voluntad me permitió seguir. Es verdad que ahora tienen dificultades con la atención, que se ponen nerviosos. Estuve hace pocos días en Sant Adrià de Besòs hablando a ochenta chavales adolescentes de "El Lazarillo" y sí, al principio estaban despistados, pero luego ya no. Si yo no pongo todo en lo que está en mi mano, si no doy lo mejor de mí…

Si les contó cómo descubrió al autor escondido en el título y todas sus investigaciones detectivescas sobre el libro…

Sí, les hablo de lo importante que son los espías, les pongo el anzuelo.

¿Su afición a la literatura sale de sus familia?

No, era mía. En casa solo teníamos un "Quijote". Sí que es cierto que me apoyaban. Mi padre era zamorano, y hablaba muy bien, con un registro muy rico. Yo me aficioné a la lectura enseguida. La lectura me ha dado lo mejor, me hace olvidarme de mí misma, aunque ahora he de elegir con cuidado, porque me desvela.

¿Qué le sucede?

Hay alguna novela que me perturba tanto que la escondo en la biblioteca para no encontrarla. Me pasó con "Un amor", de Sara Mesa. La tengo escondida. También con Ian McEwan. Sufro con ellos, y no puedo sufrir. Es algo que me pasa ahora, en mi vejez, una intensidad nueva. Hay otras cosas que no te van a crear malestar y con las que me vuelco. Henry James ha sido una de mis últimas obsesiones. Es una atmósfera en la que te puedes sumergir sin problema y me da un refugio. Tengo agotadas todas las librerías de Barcelona en busca de algún libro que no haya leído.

Hablaba antes de maestros ¿Quiénes fueron los suyos?

Fueron tres. Martín de Riquer. Era como si él mismo estuviera en las páginas de "El Quijote". En sus clases le teníamos mucho miedo, pero era palabra entusiasmada. Antonio Vilanova era un analista perfecto de todo tipo de textos. Y Blecua era la palabra viva poética, con oído musical extraordinario. Los tres, unidos, me dieron una base extraordinaria.

¿Tuvo clara siempre su vocación filológica literaria?

No. Yo, que nací en Figueras, en los años cincuenta, habría acabado siendo dependienta, y recuerdo que había una joyería en la que le dijeron a mi madre, cuando yo ya tenía determinada edad, si no quería que fuera a ayudarles. "No, tiene que estudiar". Esa determinación de mi madre fue clave. Tuve la suerte de salir y conseguir acabar siendo catedrática de literatura, pero en el fondo siempre quise ser actriz. Es lo que dije cuando me jubilé, en vez de un discurso académico conté que siempre quise ser actriz. A los bedeles les entusiasmó. A mis colegas, no. Pero es que, realmente, ser actor es estar dentro de la obra y ponerla en pie.

¿Por qué esa tendencia suya de ponerlo todo patas arriba? Primero con el Lazarillo, ahora con María de Zayas.

No es mérito mío, nunca me planteo desmontar nada. Mi último descubrimiento, que María de Zayas era, en realidad, Alonso Castillo, surge porque Alianza me encarga una antología sobre ella. Siempre me ha gustado mucho y había publicado algunos trabajos sobre ella. Y entonces llego a una frase suya que dice: "Me conocéis por lo escrito, mas no por la vista". Yo no estoy buscando nada, pero, claro, cuando no entiendo algo, y yo no entendía esta frase, me hago siempre la misma pregunta. "¿Por qué dice esto?". En este caso, eso de "nunca me habéis visto", ella no era una monja, así que... También decía que para defender a las mujeres sacaría la espada aunque "a mí no me toca". Vuelvo a partir de ahí a un poema satírico catalán referido a María de Zayas en el que siempre se habían apoyado para decir que era muy fea, ese que dice que "bigotes filava altius" y que al final se descubrirá que "llevaba una espada debajo de la falda". Y me doy cuenta. ¡No es que tuviera bigote, no es que diga que es fea, como siempre se pensó! Es que está explicando que detrás de ese nombre hay un hombre. No es una burla por su fealdad. Cuando me di cuenta pensé: "Rosa, cállate, no lo digas, te van a echar pepinos, acumularás desastres sobre desastres después del Lazarillo". Pero luego pensé que qué me importaba a mí si me aplaudían o no. Yo nunca quise conseguir nada, solo sobrevivir, y con mi pensión ya puedo. Y lo poco que ambiciono es escribir lo que he visto. Lo único que lamentaba era por qué no me habría dado cuenta hacía treinta años y no ahora, en plena recuperación de figuras femeninas.

¿Y qué le han dicho?

Silencio, negación, "está loca". Siempre me dicen que estoy loca. Y yo me considero una persona sensata, prudente, no tengo la audacia de la locura. El otro día me lo dijo un niño en un instituto. "¿No crees que no te hacen caso porque si te lo hicieran habría que cambiar todos los libros de texto y eso es una lata?". Y es verdad. ¿Cómo se va a cambiar toda una tradición historiográfica de repente? Me llegaron a decir, con el Lazarillo: "¿Pero qué te has creído, que eres más lista que Bataillon o Américo Castro?". Pues no, ellos son gigantes, y yo soy un enano, pero precisamente por eso soy como un enano en hombros de gigantes, puedo ver un poco más lejos. Porque si no se puede cambiar nada en humanidades, mejor que no investiguemos. Si siempre hay que repetir lo mismo ¿para qué servimos los investigadores? Lo que tienen es que argumentar en contra de mis hipótesis. En cuanto salió lo de María de Zayas, a la semana siguiente, una mexicana a la que Paco Rico le había encargado una edición de "Los desengaños amorosos" para la Real Academia, y que, por cierto, todavía no han sacado, se dedicaba a insultarme, diciendo que no me había leído pero que no tenía razón. Su argumento era poner mis investigaciones como si fuera una cadena de absurdos. Es muy fácil desautorizarme desde una supuesta autoridad que solo tienen dos o tres en este país, pero, volviendo a la respuesta, no, no busco nada, son cosas que me encuentro.

¿Si hubiera sido un señor catedrático y no una señora catedrática sus hipótesis hubieran tenido otra respuesta?

Siempre buscan la debilidad por alguna parte. ¿Por qué insultan a un jugador negro? Porque es bueno. Y solo encuentran como forma de insultarle la raza. ¿Por qué a mí me toca lo de ser loca? Porque soy mujer. Pero si fuera un hombre hubieran buscado otros adjetivos. No, no tiene que ver con eso. Solo si has conseguido un estatus intocable desde ese estatus puedes cambiar algo. Pero como normalmente cuando adquieres un estatus intocable ya no te haces preguntas, pues no llega el momento de cambiar nada. Y solo puedes aplastar con tu pie a los indignos que se les ocurre decir algo.

La pescadilla que se muerde la cola.

Siempre recuerdo cuando estaba de jurado de los Premios Príncipe, que estaba también Victor García de la Concha y me dijo, sobre mi tesis de que Lázaro se dirige a una mujer para prevenirle de que está en riesgo el secreto de confesión, "mira Rosa, lo de que vuestra merced se confiese con el Arcipreste esto no te lo admito". Yo me callé, él había sido confesor... Pero el intento era ridiculizarme y aplastarme en público. Su condición de autoridad absoluta les da una inmunidad frente a hormigas como yo. Pero no me provoca infelicidad. Mi gran suerte es que tengo ese camino que se me abrió de adaptar los clásicos. Es mi autodefensa y mi suerte. Los niños me dan mucha vida, poder ir a los institutos y hablarles de por qué es tan actual el Cantar del Mio Cid

Eso ¿por qué?

Hombre, porque se vengan del Cid y se llevan con alevosía y nocturnidad a las hijas y cuando las tienen solas las apalean hasta dejarlas medio muertas para que se las coman las bestias. Esto es lo que pasa todos los días, la mayoría de los crímenes machistas es por la no aceptación de un fracaso o un cambio de sentimientos.

Pero la afrenta de Corpes es un añadido falso, posterior, a la historia del Cid.

No me interesa la verdad para nada, la verdad cambia. Como decía Fernán Pérez de Oliva, la historia no es cómo sucedió sino como la contaron los juglares. Esto es. La guerra de Troya no existió, pero cuando yo estaba adaptando "La Iliada" no podía matar a Héctor, era mi héroe y tuve que dejar reposarlo un poco hasta que pude dejar que Aquiles lo matara.

Si hablamos de verdades universales a través de la literatura ¿qué me dice del "Quijote"?

Qué genial era Cervantes, qué inteligente. Cómo se da cuenta de que estaba en el camino equivocado y le pone al escudero, cómo crece con el diálogo, su gran descubrimiento, pero cómo descubre también que los demás le pueden crear una realidad y en la segunda parte ya todos hacen teatro y el "Quijote" se convierte el teatro del teatro.

Y mucho sentido común también, ¿no?

Claro, muy importante en esta época de realidades que no son. Tenemos que aplicar el sentido común. Es mi método. Yo no soy una gran investigadora, pero tengo sentido común. No acepto lo que heredo, lo paso antes por el tamiz de la crítica. Ese método lo aplico de la forma que aprendí en las novelas policiacas, utilizo el sistema deductivo. Cuando empecé con el Lazarillo fue por eso, porque el último párrafo del prólogo no encajaba. Cuando lo pregunto en los institutos todos los chavales lo entienden. Es importante no aceptar lo que está escrito como inmutable. Cuando choco con algo que no encaja, me detengo, analizo, pienso, me hago preguntas y si llego a una solución, aunque digan que estoy loca, me da lo mismo. La inmensa felicidad que me dio el azar de ver lo que vi en el Lazarillo no me la quita nadie. Me pueden quitar el sentido pero el dolorido sentir nunca, como decía Garcilaso. Esta semana he tenido dos bolos en institutos sobre el Lazarillo, y cuando acabo y veo que han contestado a todas las preguntas que yo me hice de la misma forma en que me las contesté yo es una emoción tremenda.

En todo caso, su hipótesis de Alfonso de Valdés, de todas las planteadas sobre la autoría, sin ser aceptada totalmente, es la menos cuestionada ya.

Sí, empecé con eso hace 20 años y la verdad estalla. Y me da igual que no esté probado por ningún documento, como me dicen. Los documentos se falsean, Stendhal también se puso en la tumba que era milanés. Pues no, hijo, era de Grenoble.