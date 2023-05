Escucha con la mirada perdida a un músico que interpreta una estrofa de «Si tú me dices ven» sin percatarse de nuestra presencia. Juan Carlos Senante (Santa Cruz de Tenerife, 1949), Caco para los que conocen su amplia trayectoria artística, está contento y, sobre todo, relajado. Habla de su vuelta a la Isla sin parar y de las cosas que aún aspirar a hacer: «Me gustaría actuar en el Madison de Nueva York».

La gaviota vuelve a casa.

[silencio] En los 48 años que llevo lejos de aquí nunca he sentido que me he ido.

¿Volverá para quedarse?

Hasta la fecha prefiero vivir con la sensación de estar fuera y sentir que quiero volver a estar aquí, que vivir en Canarias y experimentar que me quiero ir lejos porque me he cansado de algo. Estar en mi Isla es una sensación intensa que procuro rentabilizar al cien por cien.

Eso es como tener una relación a distancia, ¿no?

Vivir fuera, a veces, puede ser un privilegio porque genera una visión más objetiva de Canarias y mantiene viva la pasión por esta tierra: volver siempre fue más fácil.

¿Se ha sentido bien tratado por Madrid?

Madrid es una ciudad en la que es relativamente fácil sobrevivir y yo me he movido bien porque es un lugar de acogida.

Usted fue pionero a la hora de abanderar la cultura canaria postfranquista en la capital de España.

¿Pionero es sinónimo de persona mayor o con experiencia?...

...o una avanzadilla de lo que vino después.

Por edad sí he tenido que ser un poco pionero [sonríe] Hacer las maletas y llevar la música popular lejos de Tenerife se convirtió en una experiencia maravillosa.

Y también se llevó algo de ‘Mojo picón’.

Esa canción la hice con el deseo de que no gustará, de no acertar con ella... Yo tenía previsto sacar un disco que se iba a llamar Mojo picón - salsa canaria, pero el director de la discográfica me propuso incluir un tema titulado Mojo picón. Aquella decisión no me gustó porque eso suponía eliminar una de las canciones que ya tenía seleccionadas.

¿Al final cedió?

Sí, acepté... Me encerré no más de diez minutos en una habitación que estaba en el estudio de grabación y empecé a trabajar con unas rimas en on, que para el oído humano pueden ser las más desagradables fonéticamente hablando. Estaba convencido de que acababa de hacer un tranque de canción, pero cuando la enseñé me quedé atontado: «¡Maravilloso, esto es lo que estábamos buscando!», me dijo el director casi arrancando el papel de mis manos. Al final no me quedó otra que admitir que él tenía razón y que yo era el equivocado.

¿Qué tiene que pasar para que una canción se convierta en algo eterno?

Al principio mi convivencia con esa canción [Mojo picón] no fue buena, pero con el paso de los años aprendí a quererla y entendí que tenía una cualidad que es muy importante en la música, pero que yo no era consciente de que la tenía porque es imposible que sea algo voluntario. El tema lo escuchas una vez y te quedas con él, no necesitas oírlo cuatro o cinco veces. Esa es una virtud muy difícil de lograr porque es algo que por mucho que te propongas no te sale ni de coña [ríe].

¿Qué le da la música?

Ser feliz [de forma casual un músico callejero interpreta el bolero Contigo aprendí a escasos metros de la fuente de La Paz] y creerme un ser privilegiado por la profesión que tengo, por las enseñanzas que me transmite y por las personas que he podido conocer a través de la música. Ella me ha permitido viajar por el mundo y sentirme un representante de la tierra en la que nací y crecí.

¿Alguna vez imaginó cómo hubiera sido su carrera artística con más medios?

Seguro que habría sido diferente, pero lo que no sé es si hubiera sido mejor o peor de la que he tenido [un desconocido interrumpe la conversación para saludar a Caco]. Eso es muy difícil de calcular porque la vida te va llevando por unos caminos totalmente inesperados. Ahora hay cosas buenas y malas, pero yo sólo soy capaz de hablar de cómo he podido subsistir tantos años.

El talento canario siempre termina apareciendo.

Está en nuestro imaginario insular e identidad.

¿Y en los ‘talent-show’ televisivos?

Sobre eso tengo otras teorías que no están asociadas al talento.

¿Teorías o intereses económicos ?

Son programas de televisión que tienen que funcionar porque son un negocio... Yo no creo en esos concursos en los que resulta muy sencillo encontrar alguna trampa. En muchos casos se mueven alrededor de una gran mentira que apunta a la existencia de una voz privilegiada, cuando lo más necesario en este oficio, además de un talento natural, es el trabajo y el sacrificio para no rendirte ante una adversidad.

¿El sacrificio lo pone por delante de la voz?

El talento y el sacrificio. Ni Joaquín Sabina ni Serrat tienen una gran voz e, incluso, Aute tampoco la tenía, pero quién se atreve a discutir su capacidad creadora y lo que le han regalado a la cultura musical nacional e internacional. Una cosa es ser artista y otra tener una gran voz, sobre todo, porque en ocasiones ganas uno de esos talent show y después desapareces para siempre.

¿En qué punto está?

Yo me sigo subiendo a los escenarios [como anoche en la plaza de la Candelaria de la capital tinerfeña] y soy muy feliz por cómo me está tratando la naturaleza: cuarenta y ocho años después sigo cantando en el mismo tono y las ganas de seguir otro ratito más permanecen intactas. ¿Qué me falta por hacer? [deja en el aire] Me gustaría cantar alguna vez en el Madison de Nueva York.

¿Y su faceta creadora?

No, aún no ha desfallecido, sigo activo... El problema es que ahora hago una canción y no sé qué hacer con ella. Antes el éxito se medía en base a los discos que vendías y hoy en día por los likes que acumulas en las redes.

¿Ha pensado en dejarlo?

No, que va. Estoy desconsolado por ir a cantar con el tipo que tenemos enfrente. La música me da vida...