Se trata de una suerte de conjuro infantil de uso general en castellano que terminó formando parte del repertorio fraseológico popular de Canarias. La chiquillería exhortaba a esta Santa como si imprimiera en el dicho toda la fuerza que acumula la costumbre repetida desde tiempo inmemorial. Como si se invocase un dogma que hay que respetar, aún si convicción. Todavía hoy, se echa mano a este refrán, de manera más o menos jocosa, frente a quien reclama la devolución de un regalo o dádiva al que se había visto beneficiado por el acto de generosidad. Así puede ocurrir cuando el pretendiente regala un objeto de valor a la muchacha que corteja, y tras la ruptura el joven exige la restitución del presente donado, a lo que la joven moza responde: «Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita».

Son varios los patronazgos que se le atribuyen a Santa Rita de Casia —que así la nombra el santoral— y la mayor parte tienen que ver con las causas imposibles: es patrona que intercede ante las enfermedades, las pérdidas, los casos difíciles y desesperados o las causas perdidas, lo que la ha hecho ganar el apelativo de «abogada de imposibles». La devoción a la Santa surge después de una vida de penas y sufrimientos que la pusieron a prueba, por así decirlo, y tras su ingreso en el convento de las agustinas de Casia (Italia), en el que alcanzó fama haciendo que las rosas florecieran en pleno invierno [por lo que la iconografía la representa con el símbolo de la rosa recordando el milagro que la popularizó], «demostrando con ello que nada es imposible si se pide con fe»; de ahí que se le considere patrona de lo imposible.

La tradición popular sitúa el origen de este refrán en un episodio singular. Se cuenta de una mujer poco agraciada que imploró a la Santa para encontrar novio y contraer matrimonio (lo que al sentir del vulgo era cosa harto difícil, pero nada que no se pudiera resolver con un milagro). La Santa intercedió por ella facilitando que le fuera concedido su ferviente deseo. Sin embargo, varios meses después, el novio terminó rompiendo su compromiso y la joven núbil «se quedó para vestir santos». Cuentan que la mujer, no conforme con lo ocurrido, acudió a la iglesia y con tamaño cabreo increpó a la Santa: «¡Santa Rita, lo que se da, no se quita!». Y de esta leyenda surge el dicho popular que con cierto donaire se continua repitiendo hasta el día de hoy. Esta leyenda ha hecho que algunos piensen que la elección del nombre de la Santa en la construcción de este registro no sea el capricho en la búsqueda de la rima, como sucede la mayoría de las veces, un efecto nemotécnico para facilitar la memorización de la paremia (es decir, como un mero recurso pedagógico), sino que guarda una relación causal con la advocación de la Santa de Casia y los milagros que se le atribuyen; y en tal caso, la rima surgiría sin ser buscada. Pero hay quienes consideran que el famoso dicho surge, en realidad, por una deformación de la frase: «Santa Rita, siempre da y nunca quita», aludiendo a su inconmensurable generosidad. Y de ahí las diversas variantes que se pueden escuchar como esta que dice: «Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da, no se quita», cuyo recurso a la repetición del apelativo (Rita, Rita) parece tener por única finalidad el crear la rima con «quita». De hecho hay que hacer notar que el refrán no es tan común en ambientes devotos y ello, no obstante, la veneración que se profesa a esta Santa se encuentra muy extendida en el Archipiélago. Lo que lo hace más propio de una recitación «mágica» que los chiquillos repiten como si fuera un juego de palabras.