La música movió los cuerpos de los centenares de personas que en la tarde del viernes 5 de mayo recorrían las calles del centro de Santa Cruz de Tenerife. El alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife demostró su profesionalidad y su capacidad para hacer disfrutar al público con una iniciativa que llenó de buen ritmo la vía pública. La música se mueve en primavera es el nombre de esta actividad que este año cumple su tercera edición y en la que participaron más de 300 alumnos del centro chicharrero.

Pasadas las cinco de la tarde comenzó a sonar la música en los alrededores de la plaza de Candelaria, mientras los jóvenes músicos calentaban motores para el gran concierto que dio comienzo una hora más tarde. Ante todo, fue una velada participativa, en la que la música sirvió de puente para unir a jóvenes promesas con el público, así como potenciales estudiantes del Conservatorio Profesional de Música. En este sentido, la directora del centro, Cristina Vargas, reconoció que esta iniciativa está ideada para «compartir al aire libre la inquietud formativa y la pasión por la música, así como potenciar la labor social de divulgación de la actividad de Conservatorio con el público en general». «Nos gusta mostrar fuera de nuestro edificio la música que hacen nuestras agrupaciones», explicó, al mismo tiempo que destacó la necesidad de mostrar el trabajo que hace el Conservatorio entre la sociedad.

El éxito de las dos ediciones anteriores de esta iniciativa hacía presagiar lo bien que transcurrió la velada en la que muchos jóvenes se estrenaron sobre un escenario fuera de las paredes del Conservatorio. «Esta es la primera oportunidad de tocar en directo para alumnos que empezaron con nosotros tras la pandemia y no han podido protagonizar conciertos como estos», reflexionó Cristina Vargas minutos antes de que comenzara a sonar la música en las calles chicharreras.

«Estas jornadas de buenas prácticas son diferentes para los alumnos y nos sirven para trabajar la motivación, no solo de nuestro alumnado, sino también del profesorado e incluso de las familias», explicó Vargas quien también recordó el largo trabajo previo que supone la organización de esta nueva edición de La música se mueve en primavera. Así, la comunidad educativa del Conservatorio llevaba ya varias semanas «conviviendo, compartiendo y preparando» este concierto aunque, unas pocas horas antes del directo, fue la primera vez en la que los tres centenares de músicos participantes tocaron juntos. «Así que la improvisación también va a ser una parte importante» en esta cita. Y a ello hay que sumarle que muchos de los jóvenes se estrenaron en un escenario al aire libre, «con todo lo que eso supone: no ven bien al director, no oyen tan bien como si se encontraran en un interior y, además, la mayoría tocan de pie».

A pesar del amplio repertorio de actuaciones que protagoniza la comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, este concierto fue una de las últimas ocasiones de disfrutar de su música en lo que queda de curso puesto que ahora comienza el periodo de audiciones, tanto para llevar a cabo la matrícula para el próximo año como para que los alumnos promocionen. La música no para en Tenerife.