Ed Sheeran no cometió una infracción de los derechos de autor en la composición de la canción ‘Thinking Out Loud’, según acaba de decidir el jurado del tribunal de Manhattan en el que se juzgaba al músico británico por una acusación de plagio presentada por Ed Townsend, uno de los coautores del clásico de Marvin Gaye ‘Let’s Get It On’.

Townsend había demandado a Sheeran y a Amy Wadge, coautora de ‘Thinking Out Loud’, alegando que esta canción, que alcanzó un gran éxito en 2014, presenta “sorprendentes similitudes” con ‘Let’s Get It On’, de 1973, con la que comparte el ritmo y “una secuencia ascendente de cuatro acordes”. Durante el juicio por plagio, Ed Sheeran interpretó la pieza con su guitarra ante el tribunal y llegó a asegurar que abandonaría el mundo de la música si la sentencia lo declaraba culpable. Tras el fallo favorable, el cantautor inglés podrá, pues, seguir adelante con su carrera y promocionar como es debido su nuevo álbum, ‘- (Susbtract)’, que verá la luz precisamente este viernes 5 de mayo.