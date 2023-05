La Sinfónica de Tenerife tiene listo un regalo especial para su público. Será este viernes, día 5 de mayo, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. El contrabajista asturiano de la orquesta, el joven Iker Sánchez Trueba, firmará su primera presencia como solista de la formación a la que pertenece en un programa de abono. La cita, que arrancará a las 19:30 horas, incluirá además piezas de Boulanger, Bartók y Ravel.

Las entradas para disfrutar de la velada musical, que llevará por título Paseo por el siglo XX, pueden adquirirse, hasta el mismo día del concierto, a través de la página web www.sinfonicadetenerife.es, en la taquilla del Auditorio o por teléfono en el 902 317 327. El maestro chino Perry So, que ya se puso al frente de la Sinfónica en abril de 2021, asumirá la dirección de esta cita en sustitución de Nuno Coelho, que tuvo que cancelar su participación por un problema familia grave.

La circunstancia que hace, si cabe, más especial este concierto es que el solista no sea un músico invitado, como viene siendo habitual durante la temporada. En esta ocasión será un intérprete "de la casa" el encargado de asumir el rol de solista. El escogido es Iker Sánchez Trueba, que se incorporó a las filas de la Sinfónica en 2018. "Juraría que hace años que no se hace. La última vez, al menos la que yo recuerdo desde que estoy aquí, fue hace cinco o seis años con mis compañeros de percusión. Desde entonces no ha vuelto a pasar, hasta hoy", detalló.

Para la ocasión, la pieza escogida es Divertimento para contrabajo y orquesta, compuesta en 1971 por Nino Rota. "Es un compositor famoso también por haber compuesto varias bandas sonoras de películas como por ejemplo la de El padrino, que puede que sea una de las más famosas de la historia. Pero también es compositor sinfónico y ha hecho muchas obras importantes", detalló el intérprete.

Sánchez Trueba, que propuso tres piezas distintas para su participación como solista, reconoció que esta, la de Rota, es sin duda con la que se siente más cómodo. "De todas es, sinceramente, la que más me apetecía. Es una obra que me ha acompañado durante mucho tiempo. Diría que es de los conciertos que más he tocado sin orquesta. El contrabajo es un instrumento muy poco común como solista y es complicado programarlo en temporadas pero la he tocado con piano varias veces en recitales y me gusta mucho".

El contrabajo, continuó explicando, no es un instrumento que se suela ver como solista en un concierto sinfónico. "Es difícil de explicar, pero no suele aparecer como solista". Lo que sucede, continuó el joven asturiano, es que cada uno de los instrumentos tiene su función dentro de una orquesta. "El contrabajo es un instrumento que se encarga de marcar el ritmo y la armonía pero nunca tiene melodías como los violines o las flautas, por poner algunos ejemplos", añadió. También es especialmente complicado a la hora de tocarlo porque "es muy grande y hay que hacer un gran esfuerzo físico". Todos esos factores han provocado que no existan tantas piezas con el contrabajo como solista como sería deseable. "Desde hace un siglo o así ya ha empezado a haber más posibilidades y música interesante pero los grandes compositores clásicos no tienen mucha música para el contrabajo como solista".

Ahora es el momento de reivindicarlo, según Sánchez Trueba. "Creo que es lo que nos toca a los contrabajistas, reivindicar el instrumento de la mejor manera posible. Es un instrumento muy grande, llamativo y fotogénico", defendió.

El solista concluyó agradeciendo a sus compañeros la oportunidad. "Es un honor y algo muy especial porque al final estas tocando con la gente con la que trabajas todos los días, son tus compañeros de vida. Tocar con ellos y para el público que tocas todos los viernes es un placer inmenso".

El programa lo completan D'un matin de printemps, compuesto en 1917 por Lili Boulanger; El mandarín maravilloso, op. 19, BB82, compuesta por Béla Bartók entre 1918 y 1924 y La valse, de Maurice Ravel.