El Aguere Cultural de La Laguna acoge el sábado 6 de mayo la cuarta edición del Volcano Fest, uno de los festivales de rock de referencia de Canarias y que este año contará con la participación destacada de Biznaga y Niña Coyote Eta Chico Tornado. La cita dará comienzo a las 17:00 horas y el cartel se completará con Ezpalak, Doblecapa, Oscuro Culto y Heisenberg. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma Tickety. El madrileño grupo Biznaga llega a la Isla precedido del éxito de su cuarto álbum de estudio, Bremen no existe, que vio la luz el año pasado y que ha sido catalogado como uno de los mejores discos españoles de rock de 2022. En él, además de aportar una referencia musical más amplia, la formación lanza una llamada a tomar la calle y luchar contra esas promesas generacionales que durante los últimos 30 años se han ido produciendo sin llegar nunca a cumplirse.

¿Qué han preparado para su participación en el Volcano Fest 2023 en Tenerife, y que les parece esta iniciativa en las Islas?

Iremos con la maquinaria bien engrasada y con todas las ganas, como siempre. Nos parecen muy positivas todas aquellas iniciativas alternativas que se esfuerzan por avivar la cultura no mayoritaria. Es ahí donde ubicamos a Volcano Fest.

Aseguran que hacen canciones para quedarse satisfechos ustedes mismos y luego ya para gustar al público. ¿Lo han logrado al 100% en este último disco?

Absolutamente.

Tras el éxito de Bremen no existe, ¿la música futura seguirá la misma línea o quieren explorar nuevos sonidos?

Sin duda, Bremen no existe ha abierto nuevas vías que seguiremos explorando en las próximas canciones que preparemos.

Dicen que, aunque son un reflejo de los problemas actuales de la sociedad, sus letras no son todas pesimistas, sino que también hay luz. ¿Son optimistas por naturaleza?

No, mantener el optimismo o el idealismo requiere de un gran esfuerzo.

Sus letras están inspiradas en la actualidad, en lo que viven y lo que sucede en el mundo. ¿Tienen bastante entre lo que elegir últimamente, no?

Sin duda, la contemporaneidad es compleja y eso conlleva multitud de pliegues por los que puede filtrase ideas para una canción.

Tras diez años de carrera continúan apostando por publicar discos en un momento en el que las carreras musicales avanzan a golpe de single. ¿Su idea es continuar publicando trabajos completos?

En principio, vamos a seguir con esta dinámica. Nos resulta más cómodo juntar varias canciones antes de ir al estudio de grabación para aprovechar el viaje. Además, el tiempo que pasa desde que las canciones se componen hasta que se graban también permite que estas reposen y muchas veces eso termina por mejorarlas.

El punk ha dejado de ser una propuesta de salas y ya se programa en festivales. De hecho ustedes cuentan con numerosas fechas de conciertos para los próximos meses. ¿Está de moda este género?

No creo que el término que mejor se pueda aplicar sea el de moda. Siempre ha habido propuestas interesantes en este ámbito. Pero es cierto que tal vez, por algún motivo que no me atrevo a aventurar, gocen de mayor predicamento ahora. En cualquier caso, la palabra punk es muy relativa, conflictiva si quieres, y dependiendo de quién la use podría significar una cosa u otra muy distinta.

Además, su último trabajo no solo ha sido bien recibido en España sino que llevan su música más allá de nuestras fronteras. ¿Es fácil crear lazos internacionales a través de la música?

Es una de las grandes virtudes de la música, generar emociones universales. Si además a eso le sumamos que son expresadas en un idioma compartido, la conexión es más fuerte, si cabe.

Durante muchos años compaginaron el grupo con otros trabajos. ¿Ya pueden vivir solo de su música?

Hemos empezado a hacerlo recientemente.