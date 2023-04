El Centro Richard Gilder de Nueva York abrirá sus puertas dentro de dos semanas, el próximo 4 de mayo en Nueva York. Esta fascinante, y muy esperada, ampliación del Museo Americano de Historia Natural ha sido diseñada por el equipo de arquitectura Studio Gang, ganadores del concurso que se convocó al efecto, y, como puede observarse en las fotografías, sus formas invitan al visitante a tener una experiencia diferente. Tiene algunos rasgos de proeza constructiva, al menos en Nueva York, donde las formas arquitectónicas suelen ser muy lineales.

El proyecto mejora la circulación general del Museo de Historia Natural existente, permitiendo acceder a maravillas que de otro modo pasarían desapercibidas, y crea un nuevo centro dedicado a la Ciencia, la Educación y la Innovación, cuyo diseño fomenta una conexión más permeable con el barrio en el que se encuentra abriéndose al parque Theodore Roosevelt.

Se organiza en torno a un atrio que crea un espacio de cuatro pisos de altura, una opción interesante que hace entendible el edificio, y disfrutable, no solo en las salas de exposición sino en todas las zonas generales.

No solo en Canarias las obras se eternizan, fue hace casi 10 años ya, en 2014, cuando el museo americano de historia natural anunció por primera vez planes para una gran expansión dedicada a la ciencia. Ahora, en la primavera de 2023, el mundo no es el mismo que en 2014, nuestra realidad está siendo constantemente transformada por los peligros del cambio climático, por la pandemia de coronavirus y lo que esta supuso, y por la sombra que la guerra de Rusia contra Ucrania ha proyectado no solo sobre toda Europa sino sobre todo el Atlántico Norte. Todos estos acontecimientos refrendan la preocupación por la ciencia de esta iniciativa. La ciencia, y sus soluciones, que se vuelven cada día más apremiantes para toda la humanidad.

Un centro para la ciencia merece una inversión como la que se está culminando en Nueva York. La construcción del Centro Richard Gilder ha costado 431 millones de dólares y en EEUU a nadie le parece mucho. El TEA,la última gran infraestructura museística acometida en Canarias rondó los 50 millones de euros y a algunos les pareció caro. Pero uno y otro son proyectos que alguien tiene que hacer tarde o temprano, sobre todo cuando, además de los desastres mencionados y los que quedan por venir, tenemos una crisis generalizada de alfabetización y educación científica. No solo en América, sino también en Europa, se niega a veces la ciencia (como ejemplo, los movimientos antivacunas). Dicha negación solo se puede combatir con información y educación.

Por las razones anteriores me atrevo a afirmar que este es un edificio para nuestro tiempo y ojalá se creara uno parecido en Canarias, sobre la ciencias concretas que afectan a las islas, a las nuestras y a todos los territorios insulares del mundo.

En cuanto a la arquitectura, la arquitecta Jeanne Gang, autora del proyecto, invita a un recorrido por la estructura de seis pisos en total, con su exterior ondulado de piedra y vidrio, lleno de conexiones interiores. En cuanto a los materiales resulta coherente con el espíritu del centro que los arquitectos optaran por utilizar materiales del lugar, como la piedra de granito rosa de Milford cuya cantera está cercana al edificio.

Tallado por el agua y el viento.

El equipo de arquitectos e ingenieros de Studio Gang crea la ampliación del Museo como un puente físico (e intelectual) entre las diversas disciplinas que alberga el mismo desde su creación, implementando la idea inicial de hace 150 años que ideó el museo como un gran campus del saber.

Construido con la técnica del shotcrete, un hormigón innovador en América pero similar a los utilizados en Canarias, los muros del Museo se realizaron sin el uso de encofrados industriales, sino acabados a mano una vez endurecidos.

Las formas orgánicas, geológicas, y los juegos con la luz natural son, para mí, las mejores y más distintivas características del edificio. Utiliza las formas que encontramos en la naturaleza. De esta arquitectura tenemos grandes ejemplos en Canarias, especialmente en Lanzarote, y Tenerife, que espero sirvan de inspiración de futuro, porque resisten mejor los embates de la naturaleza.

Dulce Xerach Pérez, abogada, doctora en arquitectura investigadora de la universidad europea