Sabiendo que todo lo sana, la brisa en la isla de El Hierro. Este fue el estribillo que la pasada semana le otorgó al cantautor sevillano Juan Gallardo la victoria en el I Certamen Creativo Óxido de Hierro-Canciones con química, celebrado en la isla del meridiano. Durante una semana, seis cantautores tuvieron la oportunidad de inspirarse y ponerse a trabajar en mitad de la naturaleza para hacer lo que más les gusta, música a todas horas.

Así, esta fue la primera edición del Certamen Creativo Óxido de Hierro-Canciones con química, que proponía un encuentro entre músicos y compositores de todo el país con el objetivo de crear la canción con más química que la Isla les pudiera inspirar. Los seis participantes tuvieron tres días de retiro compositivo y convivencial en el Aula de la Naturaleza El Pinar. Tras su victoria, Gallardo tuvo la oportunidad de producir y grabar el tema y de rodar el videoclip oficial.

Para Gallardo, esta ha sido su primera visita a Canarias y no puede mostrarse más contento por haber decidido participar en este certamen, del que destaca el nivel de sus compañeros, tanto en el plano musical como humano. Pero no solo amistades se obtienen de esta experiencia, sino también buena música. Tras llegar a El Hierro, la organización del concurso les facilitó a los concursantes un tema alrededor del que tenía que girar la canción que iban a componer, y que era El Principito. "Ahí empezó para todos el trabajo de verdad, y empezamos a componer en mitad de la naturaleza; fueron tres días de mucho trabajo", recuerda el ganador, quien nunca se había enfrentado a un reto así. No obstante, vivió estas jornadas con calma porque, desde que sentía que se agobiaba un poco, "me despejaba haciendo otras actividades que luego me permitían avanzar a buen ritmo y poder disfrutar de la experiencia", relata.

A pesar de que no supo hasta el momento de ponerse a componer que el tema debía hacer referencia a El Principito, Juan Gallardo sabía, desde que viajó a El Hierro, que esa nueva canción iba a hablar también de lo que estaba sucediendo en su vida y de lo que le había llevado hasta ese punto. "Sabía que la frase principal del tema iba a ser que todo lo sana (algo) de El Hierro, y decidí que ese algo fuera la brisa porque, al aterrizar en la Isla, lo primero que noté al bajar del avión fue la brisa en la cara", relata el cantante quien añade que el vínculo con El Principito llegó después: "Recordé que el protagonista va viajando de planeta en planeta y me imaginé que llegaba a El Hierro y se encontraba con la brisa, que era un personaje más de ese planeta".

Tras su victoria en el certamen, y dado que la canción está tan vinculada a su propia experiencia, Juan Gallardo ha decidido añadir este tema a su repertorio. "No me gustaría que se quedara solo en este concurso porque, cuando la canto, la siento de verdad, me gusta mucho y me veo cantándola en mis conciertos", reconoce.

Ese fue el tema al que fue dando forma mientras los lazos de amistad se estrechaban con el resto de compañeros. "La experiencia ha sido fantástica porque he conocido a mucha gente y ahora hasta tenemos un grupo de Whatsapp y nos hemos convertido en amigos tras el concurso", reconoce el sevillano quien añade que no han sentido nada de competitividad y, de hecho, se ensañaban las canciones conforme las iban componiendo para darse consejos los unos a los otros porque "queríamos que cada uno mostrara su mejor canción sobre el escenario".

Buen momento

Juan Gallardo inició su carrera artística en 2019 pero no fue hasta 2021 cuando realmente arrancó con fuerza su proyecto. Fue en ese momento cuando publicó su primer disco, Más Gallardo que Don Juan, con el que realizó una gira de presentación. En la actualidad trabaja en un EP que saldrá publicado en junio y en el que promete sorprender a sus seguidores, puesto que cambia de estilo. De hecho, lo considera un paréntesis en su carrera. Mientras tanto, trabaja en el que será su segundo disco de estudio y en el que, quién sabe, a lo mejor también estará incluida esta canción nacida en El Hierro.