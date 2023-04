Cruz de navajas, el último Mecano es una nueva oportunidad para los seguidores del mítico grupo de música de disfrutar de lo que para muchos se ha convertido en una auténtica forma de vida, la que gira alrededor de Ana Torroja y los hermanos Cano. Esta propuesta, que va mucho más allá del tradicional musical, podrá disfrutarse desde el jueves 20 de abril y hasta el domingo día 23 en el Auditorio Municipal de Adeje. Esta propuesta se presenta como uno de los mayores reconocimientos al grupo y propone la creación de un nuevo género en el que se entremezcla el formato audiovisual con los temas principales del grupo y en el que además habrá grandes puestas en escena que emplean la tecnología para ello. Las entradas para las seis funciones previstas -una el jueves, dos el viernes y dos el sábado, y una más el domingo- se pueden adquirir en Tomaticket al precio de 30 euros.

Un total de 35 canciones sonarán en este espectáculo en el que actúan siete cantantes, nueve bailarines, cinco músicos y participan más de una veintena de técnicos para poner en funcionamiento cien metros cuadrados de pantallas en un espectáculo en el que se emplean 200 trajes de vestuario. La música de Mecano, el talento de los artistas y la impactante escenografía son los tres factores que resaltan en esta propuesta que se estrenó en marzo de 2020, en Valencia, y luego ha viajado a Bilbao, Madrid, Zaragoza o Barcelona. Durante este tiempo, Cruz de navajas ya ha sido disfrutado por más de 300.000 espectadores.

Claudio Marrero es el saxofonista que pone el acento canario a esta producción que se prepara para una gran gira por toda la geografía española a lo largo de los próximos meses. El grancanario destaca la importancia que Mecano ha tenido para toda una generación de españoles y celebra el éxito del que disfrutó esa formación hace décadas, cuando compitió -y para muchos venció- con grandes formaciones musicales internacionales como Queen o The Rolling Stones. "El grupo se supo hacer un hueco entre muchos españoles y ahora los homenajeamos con esta producción, en la que se podrán oír sus canciones de siempre pero con nuevos arreglos que enriquecen la propuesta", avanza el músico canario.

Precisamente Marrero destaca la propuesta tecnológica de este musical, en el que las imágenes que se pueden ver en las grandes pantallas se coordinan con la música en directo, y todo ello enriquece este espectáculo plagado de conocidos temas de Mecano que, acompañados con las imágenes en la gran pantalla, "lo hace aún más atractivo". Precisamente, la mezcla de géneros es lo que hace tan especial esta propuesta, algo que también se puede comprobar en el que es el tema preferido de Marrero en Cruz de navajas. Así, Hijo de la luna es su canción favorita del espectáculo porque "tiene un solo de saxo brutal" y comparte escenario además con el acróbata Ender Bonilla, lo que da lugar a "uno de los momentos más mágicos del espectáculo" que permite que "el público se quede atrapado con lo que ocurre en el escenario".

A pesar de que no era un gran seguidor de Mecano, parece que el destino tenía preparado desde hace tiempo este proyecto para Claudio Marrero, quien recuerda que hace años, cuando se estaba preparando para mudarse a Barcelona, "mis padres me invitaron a ver en Gran Canaria el musical de Hoy no me puede levantar, que también estaba relacionado con la música de Mecano y que dirigía la misma persona que ahora dirige Cruz de navajas. En ese momento, vi a los músicos y pensé que algún día yo quería llegar a poder hacer lo que ellos hacían. Y eso es lo que estoy haciendo ahora". Por eso, afirma que es "un gustazo" poder participar en este musical e invita a todos los tinerfeños a disfrutar de él durante estos días.