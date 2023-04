El saxo que corre rápido

Algo particular ocurre con el saxofón en Canarias. Hace unas semanas teníamos aquí a Nala Ramí, y hoy protagoniza la página Alba Gil Aceytuno, otra multiinstrumentista que tiene en el saxo su seña definitoria. Su biografía dice que esta grancanaria de 1997 empezó con el saxo nada menos que con ocho años.¿La razón? No puede estar más alejada de la música arriesgada que practica. «Casi desde la cuna soy fan de Extremoduro y había un solo de saxo en Buscando una luna que me atrapaba muchísimo, eso unido a que mi tía tenía un buen saxo alto que no estaba usando me hicieron decidirme por el instrumento».

Alba es ese runrún que todos conocen, esa artista que de repente se va dando a conocer con un lenguaje absolutamente personal y diferente. Su andadura se confirma con la victoria que se anota hace pocas semanas en el concurso de bandas del Festival Sonora al frente de su proyecto Aguayro. Su habilidad es de tal calibre que cuesta enumerar los proyectos de los que forma parte, participa en Rupatrupa, es integrante de la Gran Canaria Big Band…: «Creo que no conozco la manera de contenerme (risas), pero agradezco el ser capaz de añadir mi personalidad en los proyectos en los que participo, creo que es mi punto fuerte. Disfruto mucho de interpretar música de otros, sobre todo de amigos». Los 5.000 euros del premio son para grabar un nuevo disco con Aguayro. ¿Y qué onda quiere seguir? Pues todas. «Seguirá la línea del primero en términos de fusionar cosas como el punk y las armonías locas, seguramente tenga espacio algo de drum’n’bass y varias colaboraciones de voces. También habrá cuarteto de cuerdas en varios temas, quería componer para cuerdas desde hace mucho tiempo y ya tengo dos arreglos escritos». Sin perder de vista un elemento común en la creatividad de Alba, que siempre florece la sonoridad de Canarias: «Me he sumado a la corriente de reivindicar la cultura canaria en un contexto contemporáneo desde la admiración infinita que siento por artistas como LAJALADA o Fajardo. Mi idea es ayudar a construir una identidad canaria con la que nos sintamos representadas». Precisamente Belén Álvarez de LAJALADA es protagonista de otro de los proyectos de Alba para 2023: «Para fin de año vienen cosas que me hacen muchísima ilusión: gira por la Península con Rupatrupa, presentación del primer disco de Arube (proyecto que tengo junto a mis amigas Xerach Peñate y Belén Álvarez), probablemente grabación del nuevo disco y minigira por la Península con Aguayro, pues fuimos seleccionados para el proyecto AIE en ruta. ¡Y terminar la temporada ascendiendo de liga con el equipo de fútbol en el que estoy jugando!». Alba Gil Aceytuno, un torrente, y parece que buena pelotera también.