Fue una de las bandas revelación del concurso Sonora que se celebró el 31 de marzo y 1 de abril pasados en el edificio Miller organizado por Salán Producciones. Se trata del proyecto Adora, un explosivo dúo grancanario formado por Romi Alter y Fran Sylver, afincado en Londres, que sorprendió en su actuación por una contagiosa y animada puesta en escena que fue distinguida por el jurado con una doble selección: el dúo fue elegido para actuar en dos de los tres festivales más destacados de Canarias, como son el Phe Festival de Tenerife, en agosto, y el Hero Fest de El Hierro, en septiembre.

Romi Alter y Fran Sylver se conocieron en Londres a finales de 2018 en los ambiente de las industrias de la música y de la moda, y desde entonces han ido perfilando el concepto de su música. Durante el Sonora, el público elogió su directo animado y contagioso. Y ellos reconocen que «nos gusta mezclar elementos algo más teatrales, como pueden ser los interludios o los pasos de baile» para los cuales les inspira mucho la puesta en escena de artistas como Madonna o Dua Lipa, «pero sin sacrificar la energía tan contagiosa y auténtica que tiene un concierto de rock, mediante el cual el artista puede realmente sentir la energía del público y viceversa. Para esto nos fijamos en bandas cómo Talking Heads o Queen, y artistas como Joan Jett», señala Romi.

Por el momento, el grupo tiene cinco temas colocados en Spotify y un vídeo en Youtube, titulado Anthem to the Youth (Himno a la juventud), que refleja muchas de sus pasiones. Por ahora, «la idea es sacar más singles con la mayor constancia posible e igual de ahí sacaremos un EP», añade Fran. «Nos encantaría escribir un álbum, pero eso es algo que no queremos forzar por ahora, lo haremos cuando tengamos un buen concepto en mente y todos los medios que queramos para que transcienda lo que es la música y sea un proyecto visual y musical de lo más Adora», añade el músico.

"El objetivo es escribir dentro de cualquier género que nos llame la atención", afirma Romi Alter

Sobre su sonido, ellos se definen como «un dúo de pop-rock, ya que el rock clásico es parte de los cimientos de Adora», afirma Romi. A pesar de eso, el pop actualmente «da espacio para que cantidad de géneros y estilos se vuelvan populares, lo cual nos encanta. Cogemos influencias de la música disco, la música latina, el house, la música urbana, y demás, y nuestro objetivo siempre es darnos la libertad de escribir dentro de cualquier género que nos llame la atención, pero siempre inyectando nuestra personalidad y nuestro sello a cualquier cosa que escribamos», subraya la cantante.

Pero, por ahora, «pop-rock es lo suficientemente amplio como para dar a entender esto en un par de palabras». Fran apunta que «es relevante añadir que la música en la que estamos trabajando ahora lleva esto a otro nivel, mezclando además el inglés y el español». Y por eso, el objetivo ahora mismo es «utilizar todas las influencias que tenemos habiendo crecido en Canarias, y formando parte también de la industria anglosajona, para crear música que nos represente de la mejor manera».

Sonora fue su primer concierto en España, y el grupo lleva unos meses entre Londres, Canarias y Madrid tratando de darse a conocer en la industria española un poco más. «Londres es la meca de la música para mucha gente como nosotros. Pero a la vez sentimos que ahora mismo España está en un muy buen momento desde el punto de vista artístico y cultural y eso es algo que nos hace mucha ilusión vivir también. Londres nos abre las puertas al mundo entero, pero no nos queremos olvidar de nuestra tierra, sobre todo cuando nos reciben tan bien», señala el músico. En cuanto al método de componer, Fran suele empezar con alguna parte instrumental, que escribe y produce en el pequeño estudio del grupo en Londres, y siempre se lo enseña a Romi, quien enseguida se pone a maquinar melodías y letras. «Solemos ponernos en distintas habitaciones a tantear melodías, letras y conceptos, y después nos lo enseñamos y trabajamos juntos en lo que acaban siendo las melodías y el arreglo final. Una vez tenemos una idea general de cómo va a fluir el tema, dedicamos tiempo a pensar en retoques, ya sea desde el punto de vista de la producción o vocal o lo que sea para elevar lo que hayamos escrito», aclara Romi.

"A través de la música nos encanta realizar otros proyectos que nos aporten mucho", añade Fran Sylver

Actualmente, todo el trabajo que hace el grupo se puede decir que es dentro de la industria creativa. «Nuestro proyecto principal es siempre la música, pero algo que nos encanta es el hecho de que a través de la música podemos llevar a cabo otros proyectos que nos llaman mucho la atención y que además aportan mucho a Adora», aclara Fran.

Así, el dúo ha creado el podcast Icons in the Making, que nace de sus ganas de conocer mejor a mucha de la gente que ven constantemente en Londres. «Hay muchísimo talento a nuestro alrededor, pero en una ciudad donde todo va tan rápido y todo el mundo está tan ocupado, a veces es difícil realmente conocer a la gente. Así que el podcast es más que nada un passion project que nos encanta hacer cuando conocemos a gente especial», aclara Romi. Por otro lado, el evento The Sound of Fashion es una idea que tuvieron hace más de un año y, con mucha suerte, pudieron llevar a cabo la primera edición.

«A raíz de eso nos hemos dedicado a producir pasarelas para otros diseñadores y organizar más eventos de música o moda. Es algo que nos encanta y aporta mucho en muchos sentidos a Adora, así que desde luego que vamos a seguir aprovechándolo».

Para el podcast, simplemente entrevistan a gente que trabaja muy duro y tiene ambición y talento. «Mucha de esta gente es más o menos cercana a nosotros, o es gente cuyo trabajo nos inspira y nos hace confiar en que van a llegar lejos. Estamos 100% abiertos a todo tipo de gente, siempre y cuando nos guste su trabajo y su manera de enfocar su carrera», aclara Fran. Por su parte, Sound of Fashion se caracteriza por tener tanto músicos emergentes como diseñadores emergentes trabajando a la par.

«Nos gusta abrir el abanico a distintos géneros y estilos, porque para nosotros la variedad es super necesaria», añade Romi. «Así que en la primera edición tuvimos tres diseñadores con estilos muy distintos, colaborando con tres artistas con música muy distinta para crear tres pasarelas con música en vivo únicas. Además tuvimos otra artista antes de estos shows, y un showroom con más de diez diseñadores emergentes».