Aunque ya se sabe que el festival de Cannes es tan proclive a generar controversias como el vinagre a atraer a las moscas, este año sus responsables han escuchar los zumbidos desde mucho antes de lo esperado, a más de un mes de que dé inicio la 76ª edición del certamen y tan solo unos días después de anunciarse que su película inaugural será el drama de época ‘Jeanne du Barry’.

Acaba de hacerse público que su directora y coprotagonista, la francesa Maïwenn, fue demandada a principios de marzo por el periodista Edwy Plenel, redactor jefe de la revista gala ‘Mediapart’, que la acusa de agresión física; según el informe policial, a finales de febrero la cineasta vio a su presunta víctima en un restaurante y tras acercarse a él, sin mediar palabra, “lo agarró del cabello antes de escupirle en la cara”. En su día, ‘Mediapart’ investigó en profundidad las denuncias de conducta sexual inapropiada interpuestas contra el director y productor Luc Besson, exmarido de Maïwenn y padre de su hija.

El regreso de Depp tras el juicio contra Amber Heard

Antes de que el incidente se convirtiera en titular, en cualquier caso, la elección de ‘Jeanne du Barry’ por parte del festival había quedado envuelta de polémica desde el momento mismo de hacerse pública. En primer lugar por que es artísticamente cuestionable, y confirma la testaruda predilección que en Cannes sienten por una directora que hasta ahora ha dado escasas muestras de merecerla; esta es la cuarta de sus películas -’Polisse’ (2011), ‘Mi amor’ (2015) y ‘ADN: La raíz del amor’ (2020)- que se hace un puesto en la sección oficial del certamen, y en este caso es uno particularmente privilegiado.

En segundo lugar, sobre todo, por la identidad de su protagonista masculino. Basada en la vida de la figura histórica homónima, la mujer de clase baja que se convirtió en la última amante oficial del rey Luis XV, la película incluye el primer trabajo interpretativo de relieve de Johnny Depp en tres años, en la piel del monarca; Maïwenn lo contrató antes de que perdiera un caso de libelo contra el periódico británico ‘The Sun’, que se había referido a él como “maltratador de esposas”, y de que posteriormente ganara un caso de difamación contra su exmujer Amber Heard, que lo había acusado implícitamente de maltratos domésticos.

Cabe poca duda de que el actor estará presente en Cannes para la presentación de la película, aunque su participación en la rueda de prensa que la acompañará está mucho menos clara, no tanto por sus reticencias a contestar preguntas incómodas sobre su vida privada -aunque también- como por su posible negativa a sentarse en la misma mesa que Maïwenn. Los rumores dicen que la relación entre ambos durante el rodaje fue un infierno.

Más hombres cancelados

Depp, por otra parte, podría no ser el único artista perseguido por los escándalos personales en usar la alfombra roja de la Croisette como camino hacia su rehabilitación artística. Entre las películas que más suenan como posibles presencias en la programación del festival se encuentran la nueva de Woody Allen, la intriga criminal ‘Coup de Chance’, y la nueva de Roman Polanski, una sátira titulada ‘The Palace’. El estadounidense nunca ha sido condenado por nada en un tribunal, pero lleva 30 años siendo sospechoso de haber abusado de su hija adoptiva Dylan Farrow; el polaco huyó de Estados Unidos en 1978 tras declararse culpable de haber mantenido relaciones sexuales ilícitas con una niña de 13 años, y desde entonces una sucesión de mujeres lo han acusado de haberlas violado, la última de ellas en 2019. ¿Qué ganaría el festival dando espacio a ambos cineastas en su selección? ¿Para qué arriesgarse a provocar el rechazo de otros miembros de la industria y las críticas de la prensa?

'MeToo', ¿qué es eso?

Sirva eso o no a modo de respuesta, los responsables de Cannes han dado sucesivas muestras de considerar el cine como un arte sagrado y a sí mismos como sus guardianes; son, en otras palabras, un grupo de gente elitista, y lo suficientemente enamorada de su propia historia como para mostrarse inmune a la transformación radical del paisaje cultural ocurrida tras la irrupción en 2017 de los movimientos ‘MeToo’ y ‘Time’s Up’. Solo así se explican, por ejemplo, su invencible resistencia a incluir más películas dirigidas por mujeres en su programación y su asombrosa decisión de conceder un premio honorífico en 2019 a Alain Delon, un actor en su día extraordinario que tiene un historial de violencia doméstica, homofobia y vínculos con la extrema derecha. “Delon es libre de tener sus propias opiniones aunque yo no las comparta”, declaró entonces el director artístico del festival, Thierry Frémaux. “Actualmente se hace difícil encontrar alguien a quien honrar o recompensar, porque en cualquier caso corres el riesgo de echarte encima a la policía de la corrección política”.

Falta poco para saber qué títulos y autores participarán en Cannes a partir del 16 de mayo. El grueso de la programación será anunciado este próximo jueves y, según la costumbre, algunos nombres se incorporarán en a ella en semanas posteriores. Sin embargo, ‘Jeanne du Barry’ no es la única ficción cuya presencia ya ha sido confirmada. Es seguro, por ejemplo, que tendrán su estreno mundial en la Croisette tanto ‘Indiana Jones y el dial del destino’ como la nueva película de Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’.

La dureza sexual de 'The Idol'

Y también se sabe que se proyectarán algunos episodios de ‘The Idol’, nueva producción de HBO creada a medias por el director Sam Levinson y el cantante The Weeknd que, sorpresa, también ha generado ya noticias inquietantes. En un reportaje publicado recientemente por la revista estadounidense ‘Rolling Stone’ acerca de la serie -cuya protagonista no es otra que Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp, en la piel de una aspirante a estrella del pop que desarrolla una relación sexual enfermiza con el gurú de la autoayuda encarnado por el músico-, miembros del equipo de filmación comparaban su contenido con “el porno basado en la violencia sexual” y “las fantasías de violación de un hombre tóxico”. Al final, por lo que respecta a la relación entre Cannes y las polémicas, quizá haya que preguntarse: ¿quién es aquí el vinagre, y quién la mosca?