El Teatro El Sauzal encara las próximas semanas con una clara apuesta por el teatro dentro de su programación cultural. Las citas, cuyas fechas y precios ya pueden consultarse a través de su página web, incluyen el estreno de las producciones Elektra.25, de Atalaya TNT, y Robinson & Crusoe, de Teatro Tamaska & Theater in Kempten.

Elektra.25 se pondrá en escena el próximo día 22, a las 20:00 horas, en el recinto de la calle Constitución. Se trata de una pieza de teatro clásico contemporáneo incluida en el circuito nacional Platea. Está recomendada para mayores de 14 años y dura unos 75 minutos.

La compañía Atalaya celebra este años 40 años de trayectoria. En concreto, lleva 25 adaptando grandes textos del teatro clásico universal sin perder su reconocido lenguaje contemporáneo. La pieza Elektra, explican, posee una fuerte carga emotiva debido a que su leit motiv ha perdurado a través de los tiempos: la venganza. Este impulso ha sido y sigue siendo el origen de muchos conflictos a lo largo de la historia de la Humanidad. "El objetivo al abordar este mito es generar en el público un interrogante en torno a la venganza y al tiempo transmitir al espectador emociones ajenas a las cotidianas; se trata de contar la historia de Elektra y provocar en el espectador la catarsis que promueva sensaciones que no puede experimentar en ningún otro lugar o evento de la vida cotidiana. El coro es quien marca, durante la práctica totalidad de la obra, el ritmo y el tono emocional", detallan.

Enmanuel García, Garazi Aldasoro, Imasul Rodríguez, Lidia Mauduit, María Sanz, Raúl Vera y Silvia Garzón conforman el elenco de una producción cuya dirección, dramaturgia, espacio escénico y escenografía corren a cargo de Ricardo Iniesta. Las entradas para disfrutarla ya están a la venta a precios que oscilan entre los 12 euros de las tarifas especiales (estudiantes, menores de 25 y mayores de 65 años, y residentes en el municipio de El Sauzal) y los 15 euros de la tarifa normal.

La otra gran apuesta escénica para este mes, y que forma parte de la recientemente presentada programación de primavera, es Robinson & Crusoe, de Teatro Tamaska & Theater in Kempten. Es un estreno que se podrá ver el viernes 28 en un pase escolar previsto a las 11:00 horas y el sábado 29 en un pase general que arrancará a las 20:00 horas.

Tras una catástrofe en la que sólo ha salido victoriosa la destrucción, dos enemigos que no comparten ni el idioma, quedan varados en el tejado de una casa hundida bajo las aguas; lejos de cualquier civilización y de todos los recursos. Temerosos el uno del otro, comienzan a luchar entre sí hasta el agotamiento. Cuando se dan cuenta de que esto no tiene sentido, tratan de hacerse entender. No es tan fácil, ambos deben enfrentarse al cómico e inevitable absurdo de sobrevivir juntos. Este es el punto de arranque de una obra que protagonizan Carlos Belda y Hans Piesbergen a las órdenes de Josefa Suárez.

Inspirándose en la novela de 300 años de antigüedad de Daniel Defoe, los actores y autores italianos Nino d'Introna y Giacomo Ravicchio crearon esta producción atemporal y humorística que ya se ha podido ver en numerosos escenarios de todo el planeta y que va camino de convertirse en un clásico.

Este proyecto nace de la colaboración con Theater und Kempten y el Teatro El Sauzal, dos espacios similares y con una línea de acción común. En este caso, las entradas pueden adquirirse desde los 9 euros para las tarifas especiales y los 12 euros de los pases generales.