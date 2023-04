Ópera por y para los niños

Corre el año 1810 y Sam, un pequeño de tan solo ocho años, es obligado a trabajar sin descanso limpiando chimeneas. Basada en los poemas de William Blake, The little sweep llegará el próximo fin de semana a Auditorio de Tenerife para acercar el mundo de la ópera a los más pequeños de la casa. Antes, el jueves a las 11:00 horas, unos 1.500 escolares disfrutarán también de la representación.

Una ópera destinada a entretener a los más pequeños de la casa en la que los protagonistas son, también, pequeños artistas. Eso es lo que ofrecerá el Auditorio de Tenerife el próximo fin de semana. The little sweep (El pequeño deshollinador) se pondrá en escena el sábado día 15 a las 18:00 horas y el domingo 16 a las 12:00 horas.

Hasta seis solistas infantiles se subirán al escenario para dar vida a la historia de Benjamin Britten, considerado uno de los grandes compositores ingleses del siglo XX y responsable de la creación de esta pieza. Es una ópera para niños, la segunda parte de una producción titulada Make an Opera! con el que se cierra un espectáculo creado específicamente para familiarizar al público infantil con este género. ¿Qué tema aborda? El de la explotación infantil.

Para la ocasión, la producción cuenta también con la participación del Coro Infantil Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con la maestra Marcela Garrón al frente. De hecho, los pequeños solistas –y sus covers– que participarán en The little sweep proceden de esta formación. Son concretamente: Gonzalo Santana, Matías Fernández, Nahia del Carmen Martín, Aurora Blanco, Lucas Quintana, Ángela Suárez, Natalia Domato, Alejandra Peña, Jimena García, Elena Blanco y Victoria Aragoneses.

No estarán solos sobre el escenario. Les acompañarán la soprano alicantina Carmen Mateo como Juliet Brook; el barítono chileno Ramiro Maturana como Black Bob, el deshollinador, y el cochero Tom; la contralto española Mar Campo como la ama de llaves Miss Baggott; la soprano Laura del Río como la institutriz Rowan, y el tenor canario Mario Méndez como el ayudante del deshollinador Clem y el jardinero Alfred. A las funciones previstas el fin de semana para el público general hay que añadir una sesión escolar que tendrá lugar este jueves, a las 11:00 horas. A la cita acudirán un total de 1.500 alumnos de varios centros de la Isla.

Las entradas, a un precio de diez euros, están disponibles a través de los canales de venta de Auditorio de Tenerife: en la página www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay descuentos para menores de 30 años, estudiantes, desempleados y familias numerosas.