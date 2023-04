El torero Manolete, sus hermanas y su pareja son los protagonistas de la propuesta escénica que se podrá ver el jueves 6 y el viernes 7 de abril en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Las hermanas de Manolete es una historia de ficción basada en personajes reales, que transportan al espectador a la España de la década de los años 40 del pasado siglo. Habrá dos pases de la función a las 20:30 horas, y las entradas se pueden adquirir, entre los 15 y los 19 euros, en la página web del Teatro Guimerá.

Dirigida por Gabriel Olivares, e interpretada por Ana Turpin, Alicia Cabrera y Alicia Montesquiu, quien también ha escrito el texto, Las hermanas de Manolete realiza un retrato de la sociedad franquista y de la vida de las mujeres en aquella época oscura. Se trata de una negra historia de ineptitudes y oscuridad que lleva a la tragedia de varios seres. Poco se sabe aún de las mujeres que han ido rodeando a los ilustres personajes de épocas pasadas, como es el caso del conocido torero Manolete, y cuanto más foco se pone en esas mujeres, que han permanecido en segundo plano social, más sorprende lo que se puede encontrar.

Eso fue lo que le ocurrió a la actriz, autora y cantante Alicia Montesquiu, quien escribió y protagoniza esta obra de la que ella reconoce que "fue un reto desde el principio" porque "cuando revisitas un mito y aportas cosas nuevas, hay que hacerlo con respeto y dedicación". Así pues, a pesar de que ya conocía la historia de este famoso torero, la película Manolete, protagonizada por Adrien Brody y Penélope Cruz, supuso un punto de inflexión en este proyecto.

"Me interesó mucho el personaje de Penélope Cruz, Lupe Sino, la pareja del torero, aunque ya había investigado un poco sobre ello, y me fascinó ver que era una mujer adelantada a su tiempo, una actriz republicana que había estado casada y se puso el mundo por montera al enamorarse de Manolete", explica la actriz quien ha escrito sobre "una historia de amor que trascendió en el tiempo y que fue difícil porque la familia de Manolete no veía con nuevos ojos que Lupe Sino se convirtiera en su esposa".

Investigando sobre "aquella España tan oscura", Montesquiu descubrió una crónica taurina en la que se nombraba a las hermanas de Manolete y se las llamaba prostitutas. "Eso me voló la cabeza y decidí tirar del hilo porque quería saber por qué esas mujeres tuvieron que dedicarse a la prostitución si Manolete tenía dinero al dedicarse al toreo", relata la actriz, quien durante un tiempo compaginó esta investigación con sus otros trabajos sobre el escenario. Efectivamente, tras mucho trabajo, descubrió que fueron las hermanas de Manolete las que financiaron su iniciación en el mundo del toreo gracias a la prostitución, y todo ello en connivencia con su madre.

No obstante, Alicia Montesquiu explica que Las hermanas de Manolete es una historia de ficción a la que la creadora ha dado un toque de humor negro. "España es un país lleno de claroscuros, somos un país de mucho humor y me interesa el mundo berlanguiano", explica Montesquiu quien ha dado forma a una tragicomedia porque "la tragedia con humor golpea dos veces". Así, adelanta que el público que los acompañe estos días en el Teatro Guimerá se va a reír mucho aunque no sepan muy bien ni por qué, "porque es nuestro escape reírnos de las cosas". Las hermanas de Manolete "es una obra de teatro fuerte pero que sobre todo habla de sororidad, de las mujeres, de qué pasa entre nosotras". El público se lo va a pasar muy bien porque no paran de pasar cosas, la escenografía es asombrosa y cambia constantemente y, además, "van a ver cine dentro del teatro", adelanta la actriz protagonista.