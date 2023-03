La tinerfeña Isabel González es una de las voces más reconocidas de Canarias. A su faceta como intérprete y autora, se unirá este viernes una nueva: la de artista plástica. Este 31 de marzo, a las 20:30 horas y en el Espacio Cultural Doña Chana, esas creaciones podrán verse por primera vez fuera de su ámbito familiar. La autora pone en marcha así uno de sus proyectos más especiales: Universo Diverso.

Para la ocasión, la artista ha contado con el respaldo de la Concejalía de Igualdad y Asuntos Sociales de esta localidad del norte de la Isla. "Universo Diverso es un proyecto multidisciplinar donde intento aunar mis poesías y mis canciones con mis pinturas y mis esculturas. Todo gira en torno a algo que es para mí muy especial: la diversidad sexual. Sobre todo, trata sobre el respeto y la libertad de sentir y sentirte cómo quieres y por quién quieres. Todo ello es muy importante", explicó.

Universo Diverso estará disponible en el Espacio Cultural Doña Chana hasta el 14 de abril y arranca, este mismo viernes, con una perfomance muy especial donde la música y la danza tendrán también un papel protagonista. "Este proyecto se lo planteé a la concejala, hace como unos cinco meses. No tenía terminada las obras -aunque llevo un año trabajando sobre este proyecto- y le hablé de esta idea. Se lo enseñé y me dijo que le encantaba, así que me lancé. Así fue, de una forma muy espontánea. Ya tenía parte de la obra hecha y lo que hice fue trabajar contrarreloj para terminar todas las esculturas y las pinturas", recordó.

Su objetivo número uno, asegura, es que el mensaje llegue y cale. "Creo que hay necesidad de seguir hablando de este tema. Hay que informar, especialmente desde las disciplinas artísticas, para así normalizar la diversidad y generar una sociedad en torno al respeto. Aunque hemos avanzado, todavía tenemos que seguir luchando para que la sociedad normalice que hay muchas diversidades sexuales y que eso no es nada malo ni que esté fuera de lo natural", aseguró. De hecho, González ha mantenido reuniones con diversos colectivos para ampliar su conocimiento y crear un proyecto abierto a todos.

El objetivo de la creadora es que, después de su paso por La Orotava, Universo Diverso llegue a cuantos más lugares sea posible. "Lo que quiero es llegar con el mensaje, independientemente de las obras. Hay un mundo ahí, necesito el apoyo de la gente", explicó.

Reconoce que es "normal" que a muchas personas -e incluso a algunos de sus seguidores- les haya sorprendido que también se maneje en la pintura y la escultura. "A todo el mundo le ha cogido un poco por sorpresa pero, en realidad, yo llevo 20 años pintando. Lo que pasa es que es verdad es que todos los cuadros que he pintado a lo largo de mi vida están en mi casa. Me daba mucho respeto porque yo no estudié Bellas Artes, era una cuestión de pudor. Lo hago ahora con humildad y quitándome el sombrero ante la gente formada y preparada para ello. Yo pinto por intuición, hago las cosas como todo en mi vida: con pasión y coraje por salir adelante y crear", concluyó antes de asegurar que ya está pensando en su próximo proyecto. Esta vez, adelanta, puede que esté dedicado a la escultura en barro, un material que le atrae especialmente.