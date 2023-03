Pasó los primeros minutos del año 2023 corriendo por el pasillo de su casa con la copa de champán en la mano. Las tropas rusas bombardearon Kiev cinco minutos después de dar comienzo al Año Nuevo. Sus tres hijos siguen en Ucrania, pero él y su mujer viven actualmente en Estados Unidos, donde trabaja como profesor universitario. Andrei Kurkov, uno de los novelistas ucranianos más conocidos en España, ha decidido coger un avión para visitar el Festival de Humanidades de Dénia, donde hoy participa en una mesa redonda para hablar del tema que le ha convertido en un refugiado de guerra. Ha publicado 'Diario de una invasión' (Debate), donde relata todo lo sucedido desde febrero de 2022.

Hace más de un año del inicio del conflicto. ¿Cómo ha estado?

Pasé el inicio de la guerra en Kiev, junto a mi mujer, mientras mis hijos estaban en Leópolis. Decidimos movernos hacia el Este del país, donde encontramos a varios amigos. Les llevamos a la frontera de Eslovaquia, donde nosotros también permanecimos con nuestro hijo mayor. Nuestro hijo pequeño decidió volver a Kiev, por lo que ha pasado toda la guerra en casa, en el centro histórico de la ciudad. Decidió correr un alto riesgo. La explosión más cercana que vivió fue a 500 metros de nuestra casa. Mi mujer y yo decidimos finalmente dejar el país en junio, cuando cogimos el coche para ir a Marsella (Francia). Desde entonces hemos estado viajando por Francia o Alemania. En enero nos trasladamos a Estados Unidos, donde doy clase en la Universidad de Stanford (California).

¿Piensa volver en un futuro cercano?

Ya lo creo. Mi mujer se va a Kiev en mayo y yo, en junio. La vida sigue su curso en mi país. Los bares tienen clientes y los teatros están llenos.

¿No se ha adaptado a esta vida en movimiento?

Ha sido estresante. Me he puesto a prueba, realmente. Tengo 61 años. La guerra me ha obligado a ser muy activo.

Ha participado en el Festival de les Humanitats de Dénia, en una mesa de debate sobre el conflicto.

Desde el inicio de la guerra he publicado 70 artículos sobre la situación. Este conflicto tiene tres factores decisivos. Por una parte está el afán imperialista por recuperar el dominio de Ucrania; por otro, la destrucción de la identidad ucraniana, lo que demuestra que el conflicto es en realidad la continuación de la guerra que empezó el zar Pedro el Grande hace 300 años. Desde entonces, Rusia ha intentado controlar Ucrania e integrar la sociedad ucraniana en su sistema. Quieren hacer a la gente hablar ruso y olvidar la cultura ucraniana. Putin ya ha dicho que su zar favorito es Pedro el Grande. Quiere repetir su éxito.

¿Cuál es el tercer factor?

El geopolítico. Este es un conflicto entre Rusia y Occidente. Putin ha dicho oficialmente que no está luchando contra Ucrania o los ucranianos, sino contra Estados Unidos y la OTAN. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, puesto que las tropas ucranianas están utilizando la munición y las armas de la OTAN.

¿Cómo ve el futuro a corto plazo?

Creo que los próximos seis meses serán los más dramáticos de esta guerra. En dos o tres semanas tendrá lugar una contraofensiva por parte del ejército ucraniano que durará varios meses, probablemente hasta otoño. Si nuestro ejército es capaz de empujar a las tropas rusas a su territorio, la línea de fuego se situará en la frontera entre los dos países. La situación se podría 'congelar' durante mucho tiempo, hasta llegar a una negociación, pero sin garantías de que Rusia vuelva a atacar nuevamente.

Ha publicado recientemente 'Diario de una invasión' (Debate), donde narra las atrocidades del conflicto. ¿Qué impulso le llevó a hacerlo? ¿El de escritor o el de ciudadano ucraniano?

Este es el segundo diario que escribo en mi vida. Escribo diarios desde los 15 años. Pero este era diferente a todos los que he hecho, porque expongo muchos argumentos, que vienen tanto de mi perfil como escritor como de mi rol como ciudadano ucraniano. Es un diario, pero también es un ensayo sobre la guerra.

Los ucranianos son anarquistas por naturaleza

¿Ucrania se ha convertido en la Ítaca de Europa?

Sí, al menos para los ucranianos . Lo que no se entiende en Europa es que los rusos y los ucranianos tienen diferentes mentalidades a causa de su historia. Étnicamente soy ruso, pero crecí en Ucrania. Me convertí en ucraniano no por sangre sino por la cultura que viví en el país. Para destacar algunas diferencias respecto a los dos países, le diré que Ucrania nunca ha tenido una familia real, fue independiente de Rusia hasta 1654 y era gobernada por cosacos sin la presencia de la aristocracia. Los ucranianos son anarquistas por naturaleza. Respetan su opinión más que a sus propios políticos. Eligen a su presidente para odiarlo y culparle de todas las cosas que no les gustan. Ucrania siempre está dispuesta a protestar, mientras los rusos piensan en colectivo. Para ellos, la estabilidad es más importante que la libertad. Putin está intentando destruir la identidad ucraniana, bombardeando museos y teatros.

¿Esto no le pone en una situación complicada al utilizar el ruso?

Mi lengua materna es el ruso. Me acuerdo que en tiempos de la Unión Soviética si hablabas ucraniano tenías que ser o nacionalista o campesino. El elemento cultural en las guerras es fundamental. En Ucrania, muchas bibliotecas se han destruido en territorios ocupados para fulminar el legado de autores ucranianos. Mi libro está también prohibido en esas zonas. No voy a publicar mi libro -'Diario de una invasión'- en ruso hasta que acabe la guerra.

"Tendrá que pasar una década hasta que el odio hacia todo lo ruso se supere"

¿Cuál es el futuro de la lengua rusa en Ucrania?

Antes de la guerra teníamos un 40% de hablantes rusos, ahora creo que es un 30%. Este porcentaje seguirá bajando. El ruso será una lengua marginal en mi país. Las librerías ucranianas no quieren vender libros en ruso, incluso si son de autores autóctonos. Creo que tendrá que pasar una década hasta que el odio hacia todo lo ruso se supere. Lo sé porque yo reaccioné negativamente a otra lengua en mi infancia, el alemán. Cuando estaba en la escuela tenía que elegir entre el alemán y el inglés y dije que jamás aprendería el primer idioma, porque los alemanes mataron a mi abuelo. Aprendí alemán a los 37 años. La cultura rusa está muerta para los ucranianos y le puedo demostrar por qué. (A continuación muestra propaganda rusa con la imagen de Tolstoi junto a mensajes de apoyo al ejército ruso en Ucrania). Muchos escritores rusos apoyan a Putin y quienes no han decidido no pronunciarse.

¿Cree que la guerra ha cambiado su manera de escribir?

Sí. De hecho, no solo ha cambiado mi manera de escribir, sino que lo ha abordado todo. Dejé de escribir ficción por la guerra. Tengo una novela a mitad, que me acompaña a todos los viajes, y no soy capaz de terminarla. Solo soy capaz de escribir sobre el conflicto.