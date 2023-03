Historias nocturnas con las que más de uno se podría sentir identificado son las que vertebran el nuevo libro de José María de Páiz, quien bajo el pseudónimo de MalPáiz publica El parnesillo de los locos amantes. Bajo el sello de Los 80 Pasan Factura, el músico y periodista canario afronta ahora el reto poético de plasmar sobre el papel algunas de sus más recurrentes inquietudes.

El autor ofrece un total de 56 poemas en este libro que fue presentado la pasada semana en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. El autor explica que que ha estado muchos años dedicado al mundo de la prosa, leyendo libros e, incluso, escribiendo alguno que otro. Paralelamente, "siempre he estado muy atento a las letras de las canciones de la música que he escuchado" y, de hecho, desde que tenía 14 años lleva componiendo música, para él y para otros compañeros del sector. Sin embargo, en la última década "he acentuado la lectura de poesía y eso creo que de alguna manera ha influenciado para expresarme en este nuevo proyecto", reflexiona. Además, afirma que hay veces en las que las letras de las canciones "no terminan de encajar con los ritmos que deberían tener", y por eso derivan en poemas.

Por eso, en este nuevo libro se pueden encontrar algunos de los temas que siempre han estado presentes en la trayectoria creativa del canario. El amor, el desamor, la oscuridad de la noche, las pasiones, la drogadicción… Todo eso también aparece en las letras que lleva años componiendo y que ahora, aunque con otros ritmos y tratamientos, también aparecen en estas páginas. "Tengo tendencia a escribir con cierta oscuridad, quizás para tratar de exorcizar a los demonios que uno lleva dentro", reflexiona el escritor, quien afirma que, aunque estos temas siempre han estado presentes en su producción creativa, "siento que con este libro se cierra una etapa oscura y esas obsesiones terminan aquí", concluye.

Así, reconoce que "este libro tiene una temática oscura" y que está escrito "desde la total sinceridad, porque es algo verdadero". Por eso invita a la gente a sumergirse en sus páginas, porque "quizás encuentren pasajes de su propia vida con los que podrán identificarse y que también podrán enfocar desde otra perspectiva", reflexiona.

Este es el cuarto libro de MalPáiz, tras los dos primeros para Baile del Sol y otro de entrevistas titulado Héroes del Rock Canario que, tras una primera edición en 2013, saldrá reeditado este verano en una edición bilingüe. Tras lanzar este primer libro de poemas, José María de Páiz ya fija la vista en sus próximos proyectos. "No sé si es posible cambiar la manera en la que uno ve la vida pero es cierto que lo veo ahora todo desde otro prisma. Antes lo miraba todo de frente pero ahora lo afronto desde una posición más alejada, con otra perspectiva", indica, y añade que este nuevo punto de vista no sabe aún si lo afrontará desde la prosa, la poesía o las letras de canciones. En este sentido, celebra la calidad de los grupos de pop y rock de Canarias que, aunque no son tan conocidos como los artistas de música latina o urbana que tanto ruido hacen en la actualidad, "tienen un gran talento" y por eso él mantendrá lo que considera "más una afición que un trabajo", nutrirlos de nuevas letras.