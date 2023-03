«En Canarias hay mucha creatividad y un talento especial»

La Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias le ha otorgado el Premio Trayectoria en reconocimiento a su talento y trabajo a lo largo de los últimos años. ¿Qué supone este galardón?

Es un reconocimiento de mi tierra, que me hace ver que hay gente que aprecia mi trayectoria y mi trabajo. No es lo mismo recibir un premio a los 25 que a los 60, así que es enriquecedor saber que la gente aún sigue conectando con mi obra y mi trabajo.

Al recoger el galardón centró su intervención en la creatividad. ¿Cómo definiría la creatividad?

La creatividad es un don innato en el ser humano, todos los seres humanos son creadores por naturaleza, no sólo unos cuantos privilegiados. Algunos lo desarrollamos más que otros, dependiendo de sus posibilidades, de los medios o del contexto de cada uno, pero todos lo tenemos. La creatividad es una esencia que nos distingue y que determina que estamos por encima de otros seres vivos. Apoyándome en el pensamiento de la filósofa, guionista y escritora rusa, Ayn Rand, diría que la creación es la que da forma a nuestra verdad. Los creadores puristas mantienen su búsqueda sobre todos y contra todos, siguen adelante sin tener en cuenta los que están de acuerdo con él o los que no, con su integridad como única bandera; y solo con la convicción de sí mismo han podido lograr las cosas que luego se han reconocido como la gloria de la Humanidad. Esa es la naturaleza de la creatividad. Y yo soy una de esas personas, he tenido ese don desde pequeñita para crear en una disciplina que es la que el ser humano encuentra para vestirse.

¿Y dónde se inspira para hacer sus creaciones?

En mi tierra, es mi tierra la que me envuelve en esa situación. He vivido fuera de las Islas mucho tiempo: en Roma, París, Londres, Nueva York… pero allí hacía puro trabajo de relaciones. El momento de crear y de dar forma a las creaciones, de armonizar colores, el proceso de creación en sí solo lo puedo hacer aquí, en mi casa, rodeada de los míos en Tejeda, en mi entorno y con mis paisajes. Cuando estás en lo tuyo das lo mejor de ti, porque sintiéndote llena tú, das lo mejor de ti misma.

Lleva muchos años en el mundo del diseño, ¿cómo ve el sector en la actualidad?

Lo veo bien, porque hay más posibilidades. Cuando yo empecé no había ni una sola escuela de diseño de moda en el país y hoy, en Gran Canaria, hay un bachillerato de diseño de moda, y es muy importante que exista. Yo he contribuido todo lo que he podido en que eso fuera así. Además, creo que en Canarias hay mucha creatividad y un talento especial. En general, la gente del sur, en cada país, es creativa, los latinos somos mucho más creativos que en el Norte de Europa, donde tienen más facilidades que los que vivimos en una isla.

No sólo contribuyó con la creación del bachillerato, también impulsó la creación de la Fundación Siona García, que finalmente no se materializó.

Sí, la fundación era muy importante porque estaba encaminada a encarrilar todo el potencial artístico que yo veía en las islas y porque, no solo iba a canalizar toda la parte artística, sino también la demanda de creadores de todas partes del mundo que ansiaban y necesitaban un lugar donde aprender y formarse en alta costura. De hecho, ya teníamos 400 peticiones de multitud de países, de personas que querían formarse en alta costura. Iba a ser el centro más importante a nivel mundial para la formación en alta costura, porque además de la producción de obras creativas relacionadas con el vestir, también iba a tener un aula didáctica. Tengo una biblioteca impresionante porque estuve años recolectando obras por todo el mundo, libros, revistas antiguas... Y además, iba a albergar un museo. ¿Sabe usted que los museos de moda son algunos de los más visitados del mundo?

¿Por qué no salió adelante?

En Canarias hay un potencial inmenso, pero la creación no interesa a la gente que nos dirige, y es una pena que, con todo el patrimonio que hay, no tomen conciencia de su importancia. Era un proyecto clave para la isla que habría contribuido muchísimo. La moda es un hilo conductor a lo largo de la historia y yo tengo un legado. Por eso me gustaría dejar todo mi patrimonio a generaciones futuras para que no tengan que pasar por lo que yo pasé, traspasar todo ese conocimiento y ese patrimonio, que vale una fortuna.

¿Qué le diría a la juventud que quiere seguir sus pasos?

Que lo intente siempre, que querer es poder. Hoy hay mejores medios que antes y estamos a un paso de cualquier sitio del mundo con las nuevas tecnologías. Pero también les diría que hay que esforzarse, porque tengo la sensación de que las nuevas tecnologías han hecho que disminuya el sacrificio y el esfuerzo. Yo no tuve tantos medios como hay ahora, pero nunca me faltó esfuerzo. Así que les diría que piensen en ellos mismos y que se esfuercen porque si tienen el don de la creatividad y ahora existen más posibilidades, deben intentarlo.