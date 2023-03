El profesor titular del Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna (ULL) Pompeyo Pérez presenta el viernes 24 de marzo, en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, su nuevo libro, Variaciones serias. El acto, que dará comienzo a las 19:00 horas, contará también con la presencia del periodista José María de Paiz. La condición humana bajo su particular punto de vista articulan este nuevo trabajo literario del también musicólogo y guitarrista, quien explora los límite de la escritura, entre la poesía y la prosa, con su original sistema de puntuación, con el que muchas veces se olvida incluso de poner puntos y comas.

«Se trata de un libro muy musical», avanza el autor, quien entremezcla sobre el papel sus grandes pasiones. Sus variaciones se pueden leer de manera independiente o por orden pero, en cualquier caso, Pérez invita a ser testigos de escenas cotidianas, las de su vida y las de cualquier otro vecino que, con un poco de imaginación, traslada de la realidad al plano musical. De este modo, la condición humana articula muchos de los textos, que Pompeyo Pérez escribió durante la pandemia.

Aquella fue una época de gran reflexión para el escritor, y ahora ha plasmado algunos de aquellos pensamientos en estas páginas. «Realmente solo hago dos referencias explícitas a la pandemia, pero la idea sobrevuela muchos de los textos», relata el autor quien, como no podía ser de otro modo, plantea algunos de los escritos asomado desde su balcón, el único respiro para muchos en mitad de aquel encierro.

Musicalidad

La música no solo aparece reflejada en algunas temáticas de estos textos sino también en el propio ritmo de lectura. «La falta de puntuación permite a cada persona establecer sus ritmos», comenta Pompeyo Pérez en el propio libro quien invita, al lector, de esta forma, a realizar su propia interpretación de los textos. En este sentido, realiza un paralelismo de sus creaciones con la música. «La música contemporánea y también la música del siglo XVII eran un poco así, permiten que el intérprete dé aire en los momentos que desea», relata el experto, quien pasa de la poesía a la prosa indistintamente, sin que ello le suponga ningún problema. «De hecho, hay veces que comienzo a trabajar en un poema y veo que no funciona y lo paso a prosa y compruebo que esa es la forma en la que debe estar, y viceversa», reconoce.

Así, el ensayo y el error forman parte del proceso de escritura de Pompeyo Pérez quien asegura que descarta mucho de lo escribe: «La mayor parte de mis textos se queda en la papelera». «No concibo la escritura de otra manera, puedo generar muchas ideas pero luego tengo que pulirlas mucho hasta terminar convencido», explica el autor, quien asegura que sufre el síndrome del impostor. Pero precisamente por sentir esa inseguridad, «sigo escribiendo, y ser creativo me redime».

Y precisamente no abandona esta práctica puesto que mientras aborda la presentación de Variaciones serias ya se encuentra trabajando también en su siguiente libro. Adelanta que se está centrando en la prosa y que en estas páginas ahonda en algunos de los temas que ya ha tratado en su último lanzamiento. «Me gusta abordar las experiencias de lo cotidiano», indica el autor quien matiza que «no se trata de autoficción, pero es cierto que me inspiro en mí mismo y por eso he dado forma a un alter ego».