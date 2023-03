«A mis seguidores no les gusta que me ponga a inventar»

¿Había estado antes en Tenerife? ¿Cómo se siente al participar en los Premios Dial?

Es la cuarta o quinta vez que viajo a la Isla. Siempre he venido a tocar e ido creciendo poco a poco, alcanzando cada vez un lugar más grande para los conciertos. Es la primera vez que vengo a los premios y realmente estoy muy emocionado, la verdad es que sí. Cantar Ojos marrones con Sebastián Yatra fue un placer.

El pasado jueves, día 16 de marzo, fue una fecha especial para usted. ¿No es cierto?

Sí, salió mi disco finalmente. Llevo todo un año trabajando y promocionándolo.

Además, es un disco que contiene todos sus últimos éxitos.

Justo. Es un disco que empezamos a crear hace un año. Fue, creo, el 10 de marzo. Tenemos un año completo con él. Es un disco muy trabajado, escribí como 115 canciones, más o menos, y quedaron estas once. Es decir, agarré lo mejor de lo mejor de todo lo que hice. Es un disco que partía de tres características importantes. La primera es que iba a ser muy alternativo, todo iba a ser casi orgánico y a tener poca influencia urbana. La segunda era que no iba a tener colaboraciones y tercero era que estaría totalmente escrito para la gente que me sigue realmente. Fue esa la decisión que tomé: la de hacer un disco estrictamente para mis fans y para girar. Por el camino me encontré con Ojos marrones, que ha sido mi canción más grande hasta la fecha.

Pensando en estas tres premisas que comenta que se autoimpuso, ¿qué es lo que creía que tenía que hacer para dirigirse a sus seguidores?

A mis seguidores no les gusta que yo invente, no les gusta que yo haga ni reguetón, ni urbano, ni nada de eso. Les gusta que yo haga lo que realmente me caracteriza, que es tener un pie en el rock y un pie en el pop. Ahora no es un género que esté muy vigente ni muy en boga, sabía que era arriesgado no hacer nada que tuviera que ver con el reguetón o lo urbano pero, al final, yo me debo a la gente que me sigue.

Entre esas 115 canciones que creó, ¿cómo fue capaz de quedarse tan solo con once?.

Al final también juega mucho mi equipo, juega mucho mi familia. Yo les mandaba las canciones. Hay algunas que sin duda son especiales y otras que no, cosas que conectan o no. Ahí vas viendo. Las canciones venían como en grupos. Estuve todo un año escribiendo. De repente, por ejemplo, me daba por escribir baladas y hacía ocho. De repente me daba por canciones basadas en los setenta. Eran como segmentos de seis o siete canciones y agarraba la mejor de cada una de las épocas.

No está de moda hacer pop-rock, como dice, pero en el fondo también es un estilo que nunca pasa de moda, ¿no cree?

Yo creo mucho en las grandes canciones, creo mucho en que no importa tanto el género sino que sea una buena canción. Si es buena, no importa cómo se cante. Eso fue lo que me pasó con Ojos marrones, la ves en papel y se veía complicado. Es una canción de tres minutos y pico de un artista semidesconocido, alternativa, sin colaboración.. Parecía complicado pero pasó, así que estoy de acuerdo contigo.

Ojos marrones cuenta una historia con la que muchos se pueden identificar. ¿Le ha pasado a usted?

Claro, por supuesto. Con Ojos marrones hubo un trend que se viralizó en Tik Tok porque la gente pensaba que hablaba de no poder superar a tu ex y no, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente eso que pasa cuando estas empezando a salir de nuevo con otra persona pero sigues recordando a esa persona que fue especial. De hecho, lo dice: s la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste, creo que estoy bien pero no es ella, no es la que tiene los ojos marrones.

He leído que Eva, su nuevo disco, es una oda a la mujer y que cada canción refleja un estado por el que pasa amor.

Más que una oda a la mujer es una oda a la persona con la que tú estés. En mi caso, que soy heterosexual, es una mujer pero no tiene por qué ser así. Las relaciones pasan por muchas etapas: cosas buenas, malas, difíciles, graciosas o serias. Todo eso está en cada una de las canciones. Es una oda a estar con alguien, en lo bueno y en lo malo.

Otra cosa que llama la atención es el protagonismo de la guitarra.

Sí, hay mucha guitarra. Siempre he sido guitarrista y creo, de hecho, que fui guitarrista antes que cantante. La gente no lo sabe porque no lo he explotado, siempre he ido como en pro del pop y eso ha velado un poco el virtuosismo. Pero en este disco sí que hay bastantes solos de guitarra y presencia del instrumento.

¿Y por qué decidió no contar con colaboraciones?

Pues solamente está el remix de Ojos marrones con Sebastián Yatra pero simplemente porque es eso, un tributo a que él haya aceptado hacer esa colaboración.

Pero eso no le cierra a hacer colaboraciones para el futuro...

Ahora mismo no me gustaría. Creo que estoy bien no haciendo colaboraciones, siento que tengo que explorar ese lado. Cuando uno hace muchas colaboraciones se pierde un poco el camino con respecto a quién eres a nivel sonoro y a nivel de personalidad. Creo que me hacía falta hacer cosas solo para ver a qué sueno.

¿Cuáles son los planes de recorrido con este disco?

La gira arranca ya. Este mismo fin de semana empezamos a anunciar las fechas. Va a pasar por Sudamérica y vamos a estar en México y en Europa. De hecho, estaremos en Tenerife. Pasamos por tres ciudades de España: Madrid, Barcelona y Tenerife.

Canarias es siempre una escala para cualquier artista que entra en Europa...

A nosotros siempre nos ha ido muy bien actuando aquí. Hemos ido creciendo y a mí me encanta tocar, donde sea y como sea.

¿Se considera un artista de directos?

Sí, eso creo. Vengo de tocar en bandas y en bares del plano alternativo, más que del pop. Creo que el artista alternativo nace en un escenario, más que en un estudio.