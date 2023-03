La mítica cantante Marta Sánchez aterriza en Tenerife y actuará el próximo 15 de abril en Adeje, en el marco de la fiesta de Children of the 80’s. Esta es la primera de las citas preparadas para los próximos meses y que prevé reunir a grandes artistas del panorama nacional e internacional para hacer disfrutar al público en clave ochentera. Además de la actuación de Marta Sánchez el próximo 15 de abril, Children of the 80’s tiene previstos los conciertos de Soul Sanet, el 8 de julio; Corona, el 16 de septiembre; y Kool & The Gang, el 2 de diciembre.

El pistoletazo de salida lo dará la diva del pop Marta Sánchez, quien se subirá al escenario con las canciones más icónicas de su carrera y viajará con el público a su época en Olé Olé, con La chica Yeyé o Soldados del amor, aunque también hará las delicias de sus seguidores con algunos de sus éxitos en solitario como como Soy yo o Desesperada. En cualquier caso, la cantante madrileña promete no dejar indiferente a nadie y hará un parón en su gira A solas con Marta para participar en esta fiesta al pasado. La programación de Children of the 80’s continúa en los próximos meses con una apuesta por el talento local ya que tiene prevista la actuación, en julio, de Soul Sanet, los tinerfeños que en la década de 1990 revolucionaron el panorama R&B canario y que recientemente anunciaron una nueva reunión gracias a la que cual ya se les ha podido ver en algunos escenarios isleños. La siguiente cita será con Corona, en septiembre. El grupo italiano hará bailar al público a ritmo de eurodance con su más que conocido tema Rhythm of the night, entre otros éxitos. El broche de la programación para este año lo podrá, en diciembre Kool & The Gang, con su propuesta Just Kool. La famosa banda estadounidense ya actuó en este mismo escenario en 2017. Children of the 80's comenzó a ofrecer conciertos en 2015 en Ibiza y tan solo un año después llegó al sur de Tenerife. Esta fiesta dará comienzo a las 19:30 horas y se prolongará hasta la medianoche. Las entradas para acudir a estos conciertos ya se pueden adquirir en la página web de la fiesta.