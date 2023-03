Anitta: de los coros en la iglesia al instituto de 'Élite'

"Puedo conquistar todo lo que quiera", cantaba en 2012 la por entonces desconocida Larissa de Macedo Machado, mundialmente conocida como Anitta. La canción 'Dulce y descarada' ('Meiga e Abusada'), que tiene 120 millones de visitas en YouTube, inició su vertiginoso ascenso. Todo fue tan rápido que en apenas una década pasó de realizar videos domésticos a convertirse, según 'Billboard', en una de las 15 artistas más influyentes en las redes sociales. Su 'perreo' a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la fiesta de Los40 Music Award fue un fenómeno viral.

La carioca ha colaborado con Miley Cyrus, Madonna Luis Fonsi y Ricky Martin. "Una especie de Beyoncé made in Rio", la definió hace poco 'Vanity Fair'. Anitta acaba de ser una de las luminarias del carnaval brasileño. Se había prometido descansar en 2023. Pero no. Cerca de cumplir los 30 años, con una vida que oscila entre Miami, Río de Janeiro y Madrid, la cantautora, bailarina, presentadora y empresaria de sí misma se ha sumado a séptima temporada de la teleserie de instituto 'Élite', en Netflix.

La noticia de su salto como actriz provocó cierta sorpresa en los medios brasileños. Anitta venía de cantar y contonearse en los carnavales de su ciudad natal, así como en Minas Gerais, Pernambuco y Bahía. En diciembre pasado le habían diagnosticado el virus de Epstein-Barr, que puede provocar esclerosis múltiple. "La salud es un desastre. Pero, con mucha disciplina y cuidado, lo he conseguido. Me duele todo", dijo a través de su cuenta en Twitter cuando concluyeron las fiestas.

Ella comenzó a cantar a los ocho años. Como muchos brasileños, el primer lugar fue la iglesia. Anitta es hija de YouTube. Sus propias grabaciones caseras le dieron visibilidad. Un disc-jockey intuyó que en esa adolescente podía llegar más lejos. El éxito de 'Dulce y descarada', cuyo video pone en escena las fantasías lujuriosas en Las Vegas de una chica sin horizonte, le abrió las puertas del sello discográfico Warner Music.

Su primer disco, editado hace 10 años, no tardó en llegar al primer puesto de ventas en su país. Cuatro años más tarde, hizo su primera apuesta en el mercado hispanoparlante. "Quiero provocarte, vas a ver", canta en 'Paradinha', un video visto 321 millones de veces. Luego vino 'Machika', acompañada de J Balvin. En 2019 grabó un álbum trilingüe, 'Kisses', suerte de declaración de propósitos, entre ellos, ser una voz y un rostro siempre presente en Brasil, pero también en Estados Unidos, América Latina y España.

Annita es una frecuente aspirante a los premios Grammy Latino. Por lo pronto ha ganado numerosos premios MTV en Europa y Estados Unidos. Aquel debut discográfico la mostraba todavía en estado "natural". El quirófano la ha transformado al compás de la irradiación de su nombre. Lo que ella hace o dice impacta mucho en Brasil.

Cuando decidió apoyar a Luiz Inacio Lula da Silva en las elecciones pasadas, la ultraderecha no pudo contener su ira. El 30 de marzo llegará a los 30 años. 'Folha' de Sao Paulo se permitió recordar sus 30 noviazgos y efímeros enamoramientos, entre ellos con Neymar y James Rodríguez. También chicas. "La gente no acepta la bisexualidad. Yo, por ejemplo, he estado con mujeres. Y lo digo", le aseguró a 'Vanity Fair' la próxima protagonista de 'Élite'.