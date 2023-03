«El lector puede encontrar cualquier género en la novela negra»

¿Qué no le puede faltar a una novela negra?

Sin duda, lo que no le puede faltar a una buena novela negra es un crimen. La novela negra ha cambiado mucho en estos últimos tiempos, sin embargo, es necesario que haya o una investigación policial o que suceda un crimen en los bajos fondos de una ciudad. Yo creo que esto es lo que más les llama la atención a los lectores de este tipo de novela.

Este género ha pasado en poco tiempo de ser un género menor al más publicado, ¿a qué cree que se debe?

Yo creo que se debe a que se han juntado varios géneros que antiguamente eran considerados menores, como las novelas de enigmas, de Agatha Christie, el thriller o la policiaca, lo que ahora forman el nuevo noir, al que también se le pueden añadir elementos de romántica o, incluso, de ciencia ficción o fantasía. Los lectores pueden encontrar en este tipo de novelas cualquier género que busquen de antemano, por tanto, el target se ha ampliado muchísimo, de ahí que haya más lectores que en cualquier otro género.

Estará presentando en Tenerife Noir su última entrega: Indira (2023), ¿qué es lo mejor de estos festivales?

Lo mejor de estos festivales es coincidir con otros escritores, poder compartir opiniones o hablar del mundillo porque esta profesión es una profesión difícil y complicada, sobre todo, muy solitaria. En tu ambiente normal, tus amigos de toda la vida muchas veces no comprenden a qué te dedicas, parece que es lo «exótico», por eso en estos festivales al hablar con personas que tienen tus mismas inquietudes, se aprende mucho y, además, se hacen muy buenas amistades.

«La violencia de género es algo terrible y una lacra total para nuestra sociedad»

La inspectora Ramos, protagonista de la saga, tiene TOC (trastorno obsesivo compulsivo), ¿esta característica es un guiño para visibilizar la importancia de la salud mental?

Desde luego, el hecho de que Indira Ramos padezca un TOC es un guiño para visibilizar un poco la salud mental, pero también es una característica del personaje que la hace más cercana a los lectores a la vez que le complica la vida al resto de personajes porque resulta insoportable para sus compañeros. Aparte, sin ser un personaje cómico –porque no lo es– me aporta comicidad en algunos momentos, pues el lector siente cierta empatía por ella, por sus rarezas y por cómo saca de quicio a los demás.

Aparecen en esta última novela representados varios colectivos, ya sea por cuestiones de raza o de orientación sexual, ¿se toma usted la literatura como un compromiso social?

Yo lo que busco es que mis lectores se entretengan y pasen un buen rato, pero también que quede un pequeño poso tras la lectura. Que no dejen el libro en la estantería y se olviden de él para siempre, y eso se consigue muchas veces haciendo preguntas e interpelando directamente a los lectores: «¿tú qué harías en el lugar de estos personajes?». También haciendo cierto tipo de denuncia social, es decir, muchas veces puedes retratar cosas que suceden a tu alrededor e introducir a los lectores en ese ambiente para que vean lo que ocurre. De esta forma, quizá, se pueda concienciar de que tenemos que cambiar muchas cosas y de que tenemos que tener cuidado con determinadas situaciones que se dan y de las que no nos damos cuenta.

Además, hay que resaltar que hace alusión a la violencia de género. Respecto a este tema, parece que socialmente vivimos dentro de una novela, más que de género negro, de terror…

La violencia de género es algo terrible. Es una lacra total para nuestra sociedad y, que aparte de horrible y de ser de película de terror como comentas, es incomprensible para mí. No consigo entender cómo se le puede llegar a hacer daño a las personas a las que más debemos querer y más debemos cuidar. Yo siempre he pensado que, poco a poco, iría desapareciendo este tipo de violencia, que los hombres, los maltratadores, se iban a ir concienciando de que esto no se puede hacer, pero por desgracia sigue ocurriendo, lo vemos en la prensa y en los telediarios y no sé cuál es la manera de que esto se detenga para siempre.

En esta reciente entrega se observa una evolución en sus personajes, ¿evolucionan a la par que lo hace el autor con sus propias vivencias?

Sí, yo como escritor he ido evolucionando a lo largo de mis novelas y he procurado aprender de los procesos anteriores aplicando esos aprendizajes en las nuevas historias. Por tanto, los personajes también evolucionan. A mí no me gustan los personajes que tienen unas características y se cumplen cada vez que aparecen. Por ejemplo, en el caso de Indira sería muy sencillo porque como tiene un TOC podría ponerla siempre rodeada de suciedad para ver cómo va reaccionando, pero creo que eso es lo fácil y terminaría cansando. Los personajes tienen que ser verosímiles y deben evolucionar.

«Sería muy sencillo que con un TOC estuviera rodeada de suciedad, pero terminaría cansando»

Concretamente la evolución de Indira es la más evidente…

Indira es el personaje principal de esta serie y sí tiene una evolución muy marcada. Pasa de ser absolutamente marginal de la sociedad y de sus compañeros por ese trastorno a integrarse poco a poco, hasta llegar a ser madre y mantener una relación sentimental. Yo creo que eso es lo importante, hacer que los personajes evolucionen y que crezcan a lo largo de las entregas.

Usted además de escritor es guionista, ¿le gustaría adaptar sus novelas al cine o prefiere tomar distancia y que las adapte otro guionista?

Esa es una pregunta complicada. Por una parte, sí que me gustaría participar activamente en la adaptación de cualquiera de mis novelas y seguramente lo haga escribiendo algún capítulo, pero creo que también es necesario dar un paso a un lado y dejar que otros profesionales aporten su visión. Porque el escritor, muchas veces, está encerrado en la historia y la conoce tan bien que al reescribirla para la adaptación no le aportaría nada más. Es complicado… Sí que me gustaría participar, pero creo que conseguiré echarme a un lado.