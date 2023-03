Twinyi revive los noventa en Candelaria

Candelaria se convertirá, este fin de semana, en el escenario de la mejor música para los nostálgicos de la década de los 90. Será en un festival de la cerveza que congregará en la Plaza de la Patrona a artistas de la talla de Alejo Stivel -el que fuera vocalista de la banda Tequila- Dj Jonay y Twinyi, la mítica voz de Unión Lírica, la banda canaria que triunfó a finales de esa década. Yessica Milán, que así es su verdadero nombre, es uno de los cabezas de cartel de la cita musical que completa la variada oferta de la propuesta gastronómica y cultural en el que estarán, además, Tana Sandoval, Dj Rayco, Deepak, S18, La Alacena, Juana La Cubana, D19, La Maldita, Master Chic, Kruger y Leon Cormack.

"Pues yo creo que se lo van a pasar muy bien", explicó la artista, protagonista de la canción Sin parar, aquel tema que puso a bailar a toda Canarias allá por 1998. "Justo ahora estaba terminando de preparar la sesión y va a tener temazo tras temazo de la época. También pincharé mucha canción actual. Va a ser una ser una sesión con mucha nostalgia porque vamos a recordar buenos temas del pasado que nos hicieron pasar una etapa muy feliz, así que yo creo que no pueden faltar. Yo, por mi parte, me lo estoy currando al máximo", aseguró.

Twinyi pisará el escenario candelariero este sábado, día 18, a partir de las 20:00 horas. Este viernes, sin embargo, será el turno de Stivel y Dj Jonay. El que fuera vocalista de la legendaria banda Tequila, llega a los escenarios de la Villa Mariana para compartir con sus seguidores un espectáculo que forma parte de su gira en solitario, bautizada como Adiós Tequila, hola Alejo. Tequila, formada por los músicos Ariel Rot (guitarra), el propio Stivel (voz), Julián Infante (guitarra), Felipe Lipe (bajo) y Manolo Iglesias (batería), es sin duda uno de los grupos de pop-rock más populares en los primeros años de democracia en España. Tras su disolución en 1983, Stivel se convirtió en uno de los mejores productores del país y se su mano nacieron discos inolvidables como los de El canto del loco, La Oreja de Van Gogh, M Clan, La Cabra Mecánica o Estopa.

La artista canaria habló también sobre el lujo de compartir escenario con estos artistas. "Es maravilloso, la verdad es que tenía muchas ganas de coincidir con Dj Jonay. Para mí es un honor, es un clásico tremendo y estoy encantada. También me encanta Alejo Stivel. Su manager es muy amigo mío y me ha llamado muy contento de que vayamos a coincidir. La verdad es que estoy muy ilusionada con volver a Candelaria".

Twinyi valoró esta propuesta cultural, que calificó como "una cita completísima". También habló de sus proyectos actuales. Además de trabajar como dj, cuenta con una empresa que no solo representa a otros artistas sino que también compone música para el cine y la televisión. De hecho, ahora mismo están culminando la banda sonora para la serie Montecristo, protagonizada por el célebre actor William Levy, que saltó a la fama internacional por su participación en Café con aroma de mujer. "Estamos justo terminando las canciones. Hemos compuesto toda la banda sonora de la serie. Estoy muy contenta con el resultado porque hemos creado desde boleros hasta trap y latino; creo que está quedando muy bien".

La artista tinerfeña reconoce que, pese a que tiene en mente sacar en breve nuevos temas como cantante, disfruta muchísimo trabajando "en eso que no se ve tanto". No obstante, recientemente ha creado la nueva sintonía del Metro de Madrid, de la que también será imagen. "Sobre todo, estoy muy orgullosa por el hecho de ser canaria y que me hayan dejado hacer la sintonía manteniendo mi acento. Al final del anuncio salgo hablando y lo primero que dije fue que, por favor, no me vinieran con el rollo del acento neutro, que me dejaran expresarme con mi acento, tal cual soy".