La historia de unos aluniceros marcada por una intensa y trágica historia de amor, la que narraba la película de Daniel Calparsoro ‘Hasta el cielo’, tiene su continuidad en la serie que Netflix estrena este viernes, 17. En ella se sigue mostrando ese universo conformado por delincuentes de extrarradio, pero, sobre todo, se brinda una oportunidad a personajes potentes que en el filme quedaban inevitablemente en segundo plano para que puedan contar su propia historia. Como Sole (Asia Ortega, 'El internado: Las Cumbres', 'Urban'), la mujer de su protagonista (Ángel/ Miguel Herrán) , y el padre de esta, don Rogelio (Luis Tosar, 'Celda 211', 'Los favoritos de Midas').

Aunque al equipo del filme nunca se les había ocurrido que ‘Hasta el cielo’ fuera una serie, la propuesta de la productora les pareció una buena idea. “Vimos que con esos mimbres y unos golpes y atracos basados en la realidad -- aunque hayan sido ficcionados--, teníamos un material buenísimo”, asegura Calparsoro. Y han querido abundar en la profundidad humana, que al ser una serie coral, se intensifica respecto de la película. "Porque, en el fondo, estamos hablando de emociones, de un conflicto entre personas, que es un poco el corazón de la serie, aunque esté aderezada de acción y aunque tenga este trasfondo criminal", asegura el también creador de 'Operación Marea Negra'.

Los mercheros

Así, la nueva ficción, 'Hasta el cielo: la serie', dirigida, como la película, por Calparsoro con guion de nuevo de Jorge Guerricaechevarria, la protagoniza la viuda del ladrón, una mujer que ha decidido tomar las riendas del negocio heredado de su difunto marido, evitando la intromisión de su controlador padre, un poderoso merchero. Una de las intenciones de la serie es retratar a esa gente: decir de dónde vienen, quiénes son... "Son los herederos de los mercheros, una estirpe de criminales, de ladrones españoles, que es real. Gente que vive para robar y que roba para vivir. Es su modo de vida. Y están muy organizados", explica Calparsoro.

Otra es describir y profundizar en los personajes, ya que con siete capítulos disponen de espacio y tiempo suficiente para desarrollar las emociones y los conflictos que hay entre ellos. De una manera natural surgió que al ser Sole la única superviviente del trío de la película, la serie tuviera una protagonista femenina. “Así dábamos también una visión del lado femenino. Y contábamos la historia de una mujer joven que quiere hacerse respetar en un mundo de hombres y que debe luchar para recuperar lo que de alguna manera es de ella". Y que, además, tiene que ganarse el respeto de su propio padre.

El padre y la hija

Al personaje de Tosar, don Rogelio, aunque forma parte del hampa, no se le retrata de un modo forzado y ficticio, en el que el malo es malísimo. "Dani me dijo: 'Este tipo tiene que parecer una persona normal. No puede ser que cuando aparezca en pantalla tú digas: ¡Ay, coño es el malo!", confirma Tosar. "La clave de este tipo es la de toda la serie. Es un padre de familia con problemas normales", describe el creador. Su mayor preocupación es que su hija se quiera emancipar de él y se quiera meter en su mismo negocio. "Porque él sabe que es muy peligroso", insiste Calparsoro.

Pero se topa con que esa hija es una mujer empoderada y con las ideas muy claras. "A diferencia de en la película, que era 'la hija de…' (Rogelio) y 'la mujer de…' (Ángel), ahora Sole es Sole, la líder de la banda", cuenta la actriz. "Y demostrará que apartándose de la metodología de su padre no andará tan descaminada", advierte.

Lo que no entraba en sus planes era enamorarse. La conquista otro miembro de la banda que no es quien pretende ser, personaje que interpreta Álvaro Rico ('La otra mirada', 'Alba'). "Fernan se infiltra en la banda para hacer su trabajo. Pero la serie, más que una historia de ladrones, cuenta una historia de amor. Porque Sole y él se enamoran de verdad. Y se encuentra con que cumplir su cometido supone traicionar al amor", confiesa Rico. Junto a ellos, conforman este particular universo Patricia Vico, la debutante Alana La Hija del Jeque, Richard Holmes, Fernando Cayo y los artistas de música urbana Ayax Pedrosa, Dollar Selmouni y Jarfaiter, entre otros.