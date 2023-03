«Aún había una deuda pendiente con los familiares de las víctimas»

Millones de españoles se vieron afectados por el estallido de la Guerra Civil: 1936 partió España en dos mitadas. El hambre, los enfrentamientos y el clima de tensión vivido en el país se extendió a todos los rincones del Estado, siendo uno de ellos Canarias. El hijo del apotalado es una novela coral publicada por la editorial Milenio. Basada en hechos reales, el libro aborda cómo se vivió la Guerra Civil y el franquismo en la isla de El Hierro. Jorge Fonte, natural de Santa Cruz de Tenerife y autor de la obra, se centra en la historia de dos niños de nueve años que se hacen amigos. El padre de uno de ellos es encarcelado en la prisión tinerfeña de Fyffes, acusado de ser sindicalista. Días después, es asesinado por las fuerzas militares y su familia quedaría traumatizada con el suceso. Tras su muerte, el hijo de este crece con odio y sed de venganza, es por ello que en 1950 con la visita del Generalísimo Francisco Franco a la Isla, planearía su asesinato. Los personajes reales con nombres y apellidos se fusionan con los ficticios, envolviendo así la cultura herreña junto al sufrimiento social de la época.

En 2017 su carrera da un giro y pasa de publicar ensayos a escribir novelas, ¿a qué se debe?.

Por saturación, supongo. Llevaba 20 años escribiendo libros de cine y estaba un poco cansado. Necesitaba a nivel artístico experimentar cosas nuevas. La narrativa siempre había sido algo que me atraía mucho y como tenía una idea desde hacía algún tiempo rondándome en la cabeza y la tenía bastante desarrollada, sabía que era el momento para dar un giro a mi carrera y reconducirla hacia la narrativa. Para ello, comencé a escribir relatos cortos, así la pluma se iba soltando. Pensé que lo más divertido sería hacer relatos eróticos. Así salieron dos libros publicados por la editorial Idea. Pero yo no soy un escritor de relatos cortos. Simplemente eran ejercicios personales para que la pluma se soltara.

¿Cómo nace la idea de El hijo del apotalado?

Veraneando en El Hierro hace 3 años, un amigo me prestó un libro que se llama La represión franquista en la isla de El Hierro, de Miguel Ángel Cabrera Acosta. Lo estaba leyendo y de repente topo con Pastor Fonte. En el libro decía que Fonte había sido el número dos de la Falange en El Hierro. Me llama la atención compartir el mismo apellido, por lo que empiezo a preguntar pero no querían contar nada. Hasta que uno sí habló sobre él y me contó que había sido el número dos de La Falange y que, además, era primo hermano de mi abuelo. Yo cuento lo que pasó en El Hierro durante los años de la represión.

¿Qué es un apotalado?

Es un canarismo. Los presos políticos considerados como «peligrosos» eran trasladados en unos barcos-prisión por la noche hacia la zona de Valleseco y San Andrés. Allí los apotalaban: los metían en sacos de papas con piedras dentro con las manos atadas y los lanzaban al mar. Sin embargo, la palabra viene de la apotala, que también es un canarismo, que son las piedras con las que las barcas pesqueras pequeñas sin ancla se atan y tiran al mar.

¿En qué se basa la novela?

Desde el inicio de la novela, cuento la historia de Aurelio Fonte, que es mi padre. Tenía muy claro que quería hacer una novela donde todos los personajes importantes fueran reales, con nombre propio y apellidos. Tanto los buenos como los malos. Durante el proceso de escritura, leí muchos ensayos y novelas sobre la historia del franquismo en la isla del Hierro. Me llamaba mucho la atención que se citaban los nombres de las víctimas pero rara vez se citaban los nombres de los verdugos. Además, consulté varios archivos en la delegación del Gobierno. Por eso desde el principio me propuse poner nombres reales documentados. El protagonista es mi padre, Aurelio Fonte, y está en el bando republicano. Sin embargo, el primo hermano de su padre era falangista. Por otro lado, aparece Secundino, su amigo. Un personaje ficticio que fusiona todas las historias de abusos y represión que recogí de las declaraciones orales a los habitantes de la isla. Así relaciono a mi padre con todos estos hechos. Al padre de Secundino lo asesinan en Fyffes, al hermano mayor lo meten en el ejército donde acaba picando piedra en el Valle de los Caídos, a la hermana la violan y a la madre le pegan una paliza. Durante la investigación, me encuentro con la noticia de que Franco realizó una visita a las Islas Canarias en 1950. Secundino aglutina tanta rabia y odio, que ve la oportunidad de vengarse en la visita de Franco, por lo que aproveché este hecho histórico para concluir la novela.

La obra ha sido seleccionada para formar parte de la colección de la Audioteca Literatura Canaria. ¿Cuál fue su sensación al conocer la noticia?

Me sentí muy bien porque es un reconocimiento por parte de las instituciones, eso siempre es de agradecer. Teniendo en cuenta los precedentes de los autores que han formado parte de esta Audioteca, es para mí un honor estar entre ellos.

¿Cuál ha sido el impacto en los lectores?

Lo que la gente me decía es que había mucho ensayo y libros históricos sobre el hierro, pero que había muy poca novela. El público en general está más abierto a leer una novela que un ensayo, que va dirigido a un público más ‘erudito’ o ‘estudioso’. Sin embargo una novela les es más fácil. Me decían que yo había contado las cosas de una manera que las entienden. Esa era la justificación de la novela, llevar esa historia a cuanta más gente, mejor. También me han felicitado mucho el no solo nombrar a las víctimas sino también a sus verdugos, porque hacía falta. Después de 80 años había una deuda contraída con los familiares de las víctimas. La novela ha gustado bastante a nivel nacional a pesar de ser un tema muy local. Cuando te llega un correo de una persona de Murcia diciendo que se ha emocionado con tu novela a pesar de no haber estado nunca en El Hierro, pienso que he hecho algo bien y te satisface.

¿Cuál será su próximo libro?

En el mes de abril saldrá otra novela. En este caso es una novela epistolar que reconstruye la visita de Los Beatles al Puerto de la Cruz en abril de 1963. Ahora se cumplen 60 años de la visita. Ya existían dos libros sobre este hecho escritos por Lemus, así que quería darle la vuelta y se me ocurrió que sería curioso inventarme cartas que Los Beatles escribieron estando en Tenerife. Las cartas no existen, pero lo que cuentan sí es verídico. Durante su estancia en la Isla, consiguen su segundo número uno. Todas las cartas se centran en su estancia en la isla, la nueva incorporación de Ringo Starr y su desarrollo musical. Antes del verano saldrá otra novela que lleva por título Leopoldo, basada en hechos reales, basados en el caso Alexander. Fue un asesinato múltiple que ocurrió en la calle Jesús Nazareno, en la capital tinerfeña, en el año 1970. Padre e hijo de una familia alemana que residía en Tenerife asesinaron a sangre fría a la madre y a sus dos hijas bajo el pretexto de un ritual satánico. Ambos formaban parte de una secta. Centré el caso en la figura del juez instructor que llevó el caso y cómo la situación le afectó a nivel personal. Me meto en la conciencia del juez y cómo nota que el mal se apodera de su mente.