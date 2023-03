Chipperfield, Pritzker 2023

Sir David Alan Chipperfield acaba de logar uno de los pocos premios que le quedaban por ganar. El arquitecto británico (Londres, 1953) ha obtenido el Premio Pritzker, coronando así cuarenta años de brillante y coherente trayectoria profesional.

La primera obra que visité de Chipperfield fue el Neues Museum de Berlín, fue en 2011. le acababan de otorgar el premio Mies Van Der Rohe por ese museo. Me encantó porque lo que hizo allí fue respetar el antiguo museo que había sido bombardeado y cuyas paredes aparecían llenas de disparos de las batallas que allí se vivieron durante la II Guerra Mundial, y que, aún hoy, rehabilitado el lugar, recuperado museo, sigue guardando esas huellas y no las oculta, porque son parte de la historia.

Así es todo ese museo de Berlín, una fusión perfecta y llena de respeto, de lo antiguo y lo contemporáneo. Hasta ese momento para mí, quien mejor había plasmado lo mismo en otro museo era Carlo Scarpa en su rehabilitación de su Castelveccio en Verona, igual que el caso de Berlín, en Verona también fue dura la II Guerra Mundial y este castillo sufrió numerosos daños. En Verona Scarpa logró equilibrar la necesidad de mantener la arquitectura antigua con la introducción de nuevos usos y la adaptación de los espacios, haciendo notar su intervención y dejando a la vista la historia. Esta obra de Scarpa sigue entre mis favoritas pero en mi ranking particular el Neues Museum de Berlín ha escalado incluso más posiciones.

Pocas veces un arquitecto y un cliente (porque los clientes en arquitectura son muy importantes) han conseguido realizar una tarea de tanta relevancia histórica y tan compleja; especialmente, al implicar no solo conservación sino nueva construcción y adaptación a los tiempos actuales.

A raíz de este museo en Berlín siempre que he podido he visitado y leído sobre la obra de David Chipperfield, un arquitecto de 69 años que no piensa jubilarse nunca, o eso parece de momento. Me sigue llamando la atención lo mismo que en Berlín: es un arquitecto que se ha dedicado más a recomponer, rehacer, rehabilitar, que a borrar las huellas del horror, mostrando con sutileza lo que otros habían destruido.

Quizás es porque cuando haces muy bien una rehabilitación ya tienes esa solvencia técnica acreditada y son los trabajos que luego te van surgiendo, o quizás sea algo que él ha elegido, y así acaba de terminar sin que casi se note su mano pero ahí está una parte de la Piazza de San Marco en Venecia. Entre sus obras están también la Turner Contemporary Gallery, al sur de Reino Unido; el Saint Lous Art Museum, de Estados Unidos, o el Museo Jumex en México.

Sutileza y elegancia

El jurado del Pritzker, que tomó su decisión el pasado 7 de marzo, señaló como razones que le hacen merecer esta distinción que es un arquitecto «sutil pero poderoso, moderado pero elegante, es un arquitecto prolífico. En su moderación, demostrando su reverencia por la historia y la cultura mientras honra los entornos naturales y construidos preexistentes, mientras reinventa la funcionalidad y accesibilidad de nuevos edificios, renovaciones y restauraciones a través de diseño moderno atemporal que enfrenta las urgencias climáticas, transforma las relaciones sociales y revitaliza las ciudades».

Ha construido más de cien obras que van desde edificios cívicos, culturales y académicos hasta residencias y planes maestros urbanos en Asia, Europa y América del Norte.

El jurado de 2023 también señala sobre Sir Chipperfield que su «compromiso con una arquitectura de presencia cívica discreta pero transformadora y la definición, incluso a través de encargos privados, del ámbito público, se realiza siempre con austeridad, evitando movimientos innecesarios, libre de tendencias y modas, todo lo cual es un mensaje muy relevante para nuestra sociedad contemporánea. Tal capacidad de destilar y realizar operaciones meditadas de diseño es una dimensión de la sostenibilidad que no ha sido evidente en los últimos años: la sostenibilidad como pertinencia, no solo elimina lo superfluo sino que también es el primer paso para crear estructuras capaces de perdurar, física y culturalmente».

Chipperfield «calcula los impactos ambientales e históricos de la permanencia, abrazando lo preexistente, diseñando e interviniendo en diálogo con el tiempo y el lugar para adoptar y refrescar el lenguaje arquitectónico de cada localidad, manteniendo siempre las conexiones entre la tradición y la innovación, al servicio de la historia y la humanidad».

Un arquitecto que demuestra que se puede ser elegante y magistral siempre, en proyectos grandes y pequeños y que cualquier edificio debe tener en cuenta el bienestar social y ambiental para mejorar la calidad de vida del lugar concreto y a la vez de toda la civilización, porque todo lo que hacemos tiene impacto en el planeta.

Dulce Xerach Pérez. abogada, doctora en arquitectura. investigadora de la universidad europea