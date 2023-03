La escasez de personal pone en jaque a la biblioteca de la Casa de la Cultura

La Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en la popularmente conocida como Casa de la Cultura, afronta un serio problema de escasez de personal que pone en peligro el futuro del servicio. La instalación cultural volverá a enfrentarse a la incertidumbre en apenas un mes. En ese momento, los cuatro empleados temporales que fueron contratados para paliar esa escasez serán cesados. Según demandan el resto de los trabajadores, eso podría obligar a tener que volver a cerrar en horario de tarde, algo que ya sucedió en los momentos posteriores a lo peor de la pandemia sanitaria.

La Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, departamento que desde hace años asumió la gestión de estas instalaciones, lleva tiempo trabajando en lo que sería la solución definitiva a este problema: la creación de nuevas plazas en una oferta pública de empleo y las consecuentes oposiciones que permitan contratar unas plazas fijas.

«La biblioteca tiene un problema de personal que nadie niega, ni la Viceconsejería ni nadie. Tenemos un personal mayor, hemos tenido jubilaciones y se ha tenido que recurrir a personal eventual», explicó ayer el director del centro, Javier Machín.

Solución temporal

La situación llegó a tal punto tras la pandemia que –y en parte gracias a la presión de los usuarios de la biblioteca y de la plantilla fija– se optó por una solución temporal. La Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, departamento con competencias en los temas de recursos humanos, decidió acudir a una lista de reserva para contratar a seis personas para desempeñar las labores de auxiliar de biblioteca. «La fórmula escogida fue la denominada de acumulación de tareas por un periodo de nueve meses que se vence el próximo 12 de abril, dentro de un mes. Se contrataron a seis personas de las que ahora mismo siguen cuatro en la biblioteca porque se fueron dos. Por cierto, son unos muy buenos trabajadores que se han adaptado muy bien», precisó Machín.

El problema llegó cuando la misma Secretaría comunicó que no era posible renovar el periodo de esa contratación por otros nueve meses, algo que en un principio parecía que iba a suceder. «El secretario general técnico nos avisó de que, por normativa, la renovación de ese personal no se puede realizar. No se puede recurrir a esa figura de acumulación de tareas más allá de esos nueve meses. Tienen que pasar 18 meses en total para poder volver a contratar al mismo personal», detalló el director. De hecho, según dichas normas, habría que recurrir a otras seis personas diferentes de la misma lista de reserva una vez llegado el 12 de abril.

Esta situación ha motivado varias reuniones y ha derivado en el lógico malestar de los empleados temporales afectados, que contaban con esos nueve meses más de contrato. «De cara a la organización de la biblioteca esto también un problema porque el hecho de que estén cambiando el personal y que tengamos que estar recurriendo a esto cada nueve meses es un trastorno. Esto es un parche», sentenció el responsable del centro.

Según precisaron los portavoces del departamento regional de Cultura, el viceconsejero Juan Márquez ya ha solicitado la convocatoria de esas plazas fijas pero, por el momento, no se conoce la fecha en la que será posible su ejecución. «Necesitamos que entre personal fijo a la biblioteca. Eso está en manos de Función Pública y es un tema que ya hemos pedido».

En principio, y según ha comunicado la Secretaría Técnica, ya se han iniciado los trámites para sacar a esas seis nuevas personas cuya incorporación garantizaría que la instalación pueda seguir cumpliendo con su horario vespertino. Si eso no pasa, el director tendría que tomar la decisión de cerrar en horario de tarde. «Queda un mes, es muy poco tiempo, pero se supone que ya se está tramitando esta incorporación. Si no cuento con ellos no podría mantener el horario de tarde. Con esa categoría solo tengo a cuatro personas para cubrir dos turnos de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 9:00 de la noche. Imposible», zanjó.

Parlamento de Canarias

Recientemente, el asunto de la escasez de personal en la Biblioteca Pública del Estado también ha llegado al Parlamento de Canarias. El pasado 24 de febrero, la diputada del GP Popular Lorena Hernández preguntó a la consejera de Educación y Cultura por la previsión de abrir los sábados los servicios bibliotecarios de la BPE de Santa Cruz de Tenerife. La popular afirmó que este espacio «acarrea un problema grave de personal desde hace mucho tiempo» y, de hecho, durante algún tiempo tuvo que cerrar parte de su servicio por las tarde entre semana. Recordó que la Administración pública solventó esta situación de forma provisional abriendo por las tardes –pero no los sábados– gracias a la contratación temporal por acumulación de tareas de seis auxiliares durante un periodo de nueve meses que podrían ser ampliables por otros nueve meses más. «Entendíamos que con esa medida se solucionarían los problemas en lo que se ajustaba la RPT, pero no ha sido así».

La consejera Manuela Armas declaró que este servicio es necesario puesto que supone «una labor fundamental» y que debe incluir los fines de semana. Reconoció que «tenemos un problema de personal» que se trató de resolver con esa contratación y gracias a eso el espacio puede –por ahora– abrir de lunes a viernes en horario de mañana y de tarde. «Pero queremos saber si esa figura se puede renovar, y creemos que sería bueno que la renovación fuera para la misma persona, que ya conoce el trabajo».

Avanzó que «la solución pasa por convocar una oposición del cuerpo C1», que es el de bibliotecarios y por eso se ha trasladado ya la cuestión a Función Pública para que se realicen los trámites de la forma más rápida posible. «Hasta que no se convoque la oposición, todo lo demás que hagamos son parches», concluyó y reconoció que espera que esa convocatoria de oposición pueda salir a lo largo de estos nueve meses en los que se renueva el contrato temporal por acumulación de tareas.