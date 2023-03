Lluvia de libras sobre Londres

Lo que la tradición ha unido que no lo separe el ‘brexit’. Eso es lo que debió sentir la alta cúpula de Christie’s el pasado martes cuando recaudó más de 169 millones de libras en unas horas.

Christie’s ya es la reina madre de las casas de subastas del mundo. A pesar de estar durante muchos años por detrás de Sotheby’s, su gran rival, el marketing, algunas decisiones estratégicas acertadas y el factor suerte la han colocado por delante de su eterno enemigo. El martes, por citar el último ejemplo, facturó más de 169 millones de libras esterlinas [191,4 millones de euros] en dos macrosubastas. En la segunda puja [The Art of the Surreal Evening Sale] vendió La máquina de coser electrosexual (1935-1936) de Óscar Domínguez por 5,2 millones de euros, la mayor cantidad que se ha pagado por una de sus pinturas.

De las 107 obras subastadas, solo ocho alcanzaron un precio superior al cuadro de Óscar Domínguez

Christie’ [1766] se constituyó 22 años después de Sotheby’s [1744], es decir, que el pulso por el control de las mejores piezas de arte y bienes culturales del planeta dura ya más de dos siglos y medio. La tercera casa de subastas de Londres es Bonhams [1793], pero ésta juega en otra liga junto a Phillips de Pury & Company [1796], la cuarta referencia londinense que fue creada por Harry Phillips, un exempleado de Christie’s. Por fuera de las fronteras británicas han cobrado mucha fama las operaciones que cierra Dorotheum [1707 - Viena], la más antigua de esta serie, pero sin la popularidad de Sotheby’s y Christie’s y la española Balclis [1979 - Barcelona]. ¿Para qué sirven las casas de subastas? Son las reguladoras del mercado de arte y antigüedades; una red de intercambio de bienes culturales que no deja de recaudar dólares, euros y libras esterlinas. Christie’s, sin ir más lejos, esperaba ganar el pasado martes 130.590.000 libras [147.827.880 euros] con la venta de 107 obras: Dalí, Degas, Klimt, Picasso, Van Gogh... Entre tantas figuras se coló el canario Óscar Domínguez: solo ocho obras se pagaron mejor que la del máximo exponente del surrealismo canario.

Mandan los ingleses

El ranking de las obras más valiosas del mundo lo establecen Christie’s [450 subastas anuales / 53 oficinas en 32 países] y Sotheby’s [250 subastas anuales / 80 sedes en las principales capitales mundiales]. La demanda, por supuesto, es uno de los factores más decisivos a la hora de enriquecer un título como Femme dans un rocking chair, creación del malagueño Pablo Picasso que Christie’s colocó hace un par de jornadas por 16.892.000 libras [19.121.744 euros], casi cuatro veces más de lo que se pagó por el cuadro que intentó adquirir TEA Tenerife Espacio de las Artes [La máquina de coser electrosexual].

El brexit ha remendado todo el sistema económico británico, pero ese parcheado no va a impedir que Londres continúe siendo el epicentro internacional en las ventas de arte. Las relaciones bilaterales entre los gabinetes de Pedro Sánchez y Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no son malas aunque se avecinan nuevas reglas para la circulación de obras de arte. Es probable que todo esté dirigido a que éstas sean tratadas como una mercancía más y, por lo tanto, no se perdone un solo penique o un céntimo. Lo mismo pasará con otros países de la Unión Europea en los que ya se intuyen borradores de nuevo curso en materia de movimiento de obras de arte.

Las exportaciones de arte a Reino Unido van a estar controladas por los permisos de exportación sometidos a las tasas españolas, mientras éstas subsistan, y el resto de la norma no cambia salvo que esas piezas sean de entre 50 y 100 años de antigüedad y cuesten más de 150.000 euros, que sí requerirán de una autorización especial como todos los destinos fuera de la UE. Viendo la lista de precios de las dos subastas del martes en Christie’s va a ser necesaria una buena calculadora para recalcular, nunca mejor dicho, esos pagos invisibles.