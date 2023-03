"La literatura me permite rescatar los días de gloria del Imperio Español"

Éste es un libro con solo, este, ese y aquel...

Sí, adaptado a lo que estaba contemplado como una norma a tener en cuenta hasta hace solo un par de días.

¿Pero usted parece más de sólo, éste, ése y aquél?

Yo aprendí a escribir consultando un manual que en su portada ponía Castellano y, además, trataba de hacerlo según me decían mis mayores. Sigo igual, pero doctores tiene la Iglesia [sonríe].

¿Y templarios hay en ‘El latido del mar’?

Sí, unos pocos... La inspiración de esta novela me vino al ver un cuadro que está en el Senado titulado Entrada de Roger de Flor en Constantinopla [José Moreno Carbonero 1888 - Lienzo]. El lado derecho es luminoso, que es el que representa a un Imperio Bizantino ya en plena decadencia, y en el izquierdo, algo más oscuro, se ve a Roger de Flor montado a caballo al frente de las tropas almogáraves que combatieron en el Mar Mediterráneo al servicio del reino de Aragón. Los golfines, que también estaban en el ajo, pelearon del lado de Castilla... ¡Entonces éramos muy buenos!

Sí, poderío había de sobra para dar y tomar.

Muchos desconocen que Atenas, la capital de Grecia, fue durante 100 años española. Eso se lo debemos a los almogáraves y a un personaje del que se ha escrito mucho de sus logros, pero menos de su infancia. Yo, sinceramente, creo que su niñez es bastante más épica que sus años de esplendor.

¿Desde dónde se impulsa la épica de la que habla?

Blanca lo pierde todo, menos a su hijo, durante una batalla sangrienta ocurrida en el siglo XIII. Las costumbres de la época apuntaban que la supervivencia de una mujer señalada como una traidora y la de su hijo rozaba lo imposible, pero esas circunstancia se dieron y los deseos de venganza maduraron.

Conocer tan bien lo que en su día fuimos en el Mediterráneo es una ventaja a la hora de levantar una historia de este calado, ¿no?

Un poco sí que me ha ayudado [vuelve a sonreír]... Entre unas cosas y otras, ya llevo casi diez años averiguando nuestra historia en el Mediterráneo. El pasado español en ese mar es impresionante, pero se nos ha olvidado. Mucho antes de América, de Flandes, de las Islas Canarias ya estábamos allí...

Sí, fuimos «casi» dueños del Mediterráneo...

...la parte occidental sí que fue española y, en ocasiones muy puntuales, también tuvimos algún pedacito en la parte occidental. La mitad de Italia para abajo, con Nápoles a la cabeza, Sicilia, Malta, la isla de Cerdeña y un montón de enclaves en el norte de África eran nuestros. Con el riesgo de que me consideren un pesado, yo me empeño una y otra vez en recordar las hazañas de nuestros antepasados porque es una forma de que nos sintamos orgullosos de lo que lograron.

¿Qué vamos a encontrar en ‘El latido del mar’?

El latido del mar (Planeta) es una trama de supervivencia y de amor. Luego, si así lo quieren entender los lectores, hay una historia de justicia y venganza poética. Blanca es una noble de Brindisi que lo pierde casi todo en la guerra: fallece su querido marido, le arrebatan sus posesiones y sólo sobrevive su hijo de un año, que al cabo de los años es el personaje [Roger de Flor] que entra en Constantinopla de una manera tan gloriosa.

¿Todo gira alrededor de la supervivencia?

Si tenemos en cuenta que a los hijos de los traidores los mataban para que no pudieran vengarse y sus mujeres eran encerradas de por vida, la supervivencia sí que es uno de los elementos fundamentales de esta historia.

¿Hay mucha redención?

En este libro hay mucha más superación que redención... Una madre es capaz de todo y más con tal de proteger a su pequeño y Blanca es una mujer acostumbrada a ser servida, bastante atractiva, que ahora sirve a los demás. Y cuando digo que sirve a otras personas estoy diciendo que va a vivir situaciones complicadas. El niño, que es un pequeño golfete, vaga por el puerto de Brindisi con el único objetivo de embarcarse, pero lo va a hacer nada más y nada menos que en una galera templaría. Y ya voy a ir parando porque me emociono y le acabo contando el libro... ¡Eso es histórico, cuidado!

¿Es difícil distinguir qué es real y qué parte ha sido ficcionada?

Fray Vasall tiene una vocación algo sospechosa, pero es el capitán de la galera en la que se enrola Roger de Flor, que fue un gran líder de las tropas almogáraves e ingresó en la orden del Temple. Ir en una galera por el Mediterráneo, de largo eran los barcos más peligrosos de la época, suponía exponerte a una prueba de supervivencia difícil que no estaba al alcance de cualquiera... Pero en el otro extremo, en el que aparecen los personajes de ficción, están Antonio Di Murano, Pierre de Dijon, Pietro, Garfio o Fray Adriano... Roger de Flor llegó a ser capitán de una galera [el Halcón] y luchó en el último reducto cristiano en Tierra Santa.

Una historia, unos dibujos de galeras, mapas... ¿No parece que haya dejado nada al azar?

No lo he hecho. No es por presumir, pero es difícil encontrar a un buen profesor de historia que sepa tanto de este asunto porque he concentrado unos cuantos años de mi vida en averiguar qué pasó en el Mediterráneo en esos años.

Cuando publicó ‘La reina sola’ dijo que no quería dar lecciones de historia, pero sí contar una historia.

La historia es importante y me he pasado mucho tiempo estudiando los capítulos que más me llaman la atención y despiertan mis emociones. En este caso, la literatura me permite rescatar los días de gloria del Imperio Español... Los peores ya los suelen contar muy bien los periódicos a diario.