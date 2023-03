Vendido ‘La minotaure amirale’ de Domínguez por casi 60.000 euros

Christie’s sigue haciendo caja con la obra de Óscar Domínguez (1906 - 1957). Y es que sólo tres días después de vender La máquina de coser electrosexual, el título más emblemático del artista surrealista lagunero, ayer se subastó en la capital británica La minotaure amirale (1951 / 40,9 x 33 centímetros ) por 59.905,44 euros. La operación se cerró en el marco de un evento artístico titulado Impressionist and Modern Art Day and Works on Paper Sale en el que se pujó por 87 piezas [cuadros, esculturas y cerámicas] de autores tan trascendentales como Pablo Picasso, Joan Miró, Gustav Klimt, Auguste Rodin, Henry Moore, Marc Chagall, Henri Matisse o Camille Claudell.

Etapa esquemática Domínguez pinta este cuadro de pequeño formato cuando está desarrollando su etapa esquemática o de triple trazo. El tinerfeño hace tiempo que dejó de ser un desconocido en París y atesora unos conocimientos pictóricos que están muy presentes en la personalidad de un creador que maneja a su antojo [las influencias picassianas se aglutinan alrededor de unos proyectos en los que juega con las líneas, los espacios acotados y las composiciones monocromáticas] un gran repertorio de herramientas técnicas y lingüísticas. De este mismo periodo son Le bateau, El teléfono, Pájaros, El florero rojo o El pirata. Óscar Domínguez está a las puertas de su última fase pictórica, para muchos críticos, ya metido en un ciclo decadente que se prolonga hasta el día de su fallecimiento (1957). Christie’s estimó una venta entre 40.000 y 70.000 libras esterlinas [de 45.000 a 79.000 euros] y, a diferencia de lo que pasó el martes en Londres, esta vez se quedó ligeramente por debajo de sus mejores previsiones en una tarde discreta. Eso sí, Rodin recaudó más de 1,2 millones de libras.