Faltarle (a alguien) una luna

El hombre ha percibido desde antiguo la relación causal entre la Luna y las mareas. Pero en realidad la influencia de nuestro satélite no solo se ejerce sobre las mareas, sino también sobre toda la vida vegetal y animal, sobre el tiempo atmosférico y otros fenómenos naturales. Es un hecho generalmente admitido que los ciclos lunares se utilizaron antes que los solares para medir el tiempo terrestre. La agricultura –desde sus inicios– llevó a la reproducción regular de especies vegetales hasta entonces silvestres, y al conocimiento de su ritmo anual de crecimiento, floración, fructificación, siembra y cosecha. Ritmos que guardan relación directa y constante con el movimiento de los astros. El hombre, en una extraordinaria simbiosis con la naturaleza, fue capaz de elaborar un calendario observando la relación entre la luna y la vida sobre el planeta. La luna se convirtió así en el instrumento de medida universal. Incluso hay quien afirma que su etimología (al menos la indoeuropea) relaciona al satélite terrestre con la medición [«la antigua raíz indoaria que se refiere a los astros es la que designa a la luna, me, en sánscrito mâmi, que quiere decir ‘mido’. Toda la terminología relativa a la luna en las llamadas lenguas indoeuropeas deriva de esta raíz», desde el sánscrito mâs hasta el griego (méne) o el latín (mensis)].

Un método de cálculo tradicional todavía presente en la Península (Portugal y diversas regiones españolas) y en Canarias está basado en la observación de los ciclos lunares. Ello obedece a una tradición ancestral que se remonta a los primeros calendarios anuales que se basaron en el recorrido de la Luna, con sus fases creciente y menguante. El calendario lunar se configuraba a partir de trece ciclos de 28 días, con un año de 364 días. Este sistema de cómputo anual del tiempo pervivió en hasta que el emperador Julio César instauró en el año 45 un nuevo calendario solar. Que ya no se basaba en la Luna, sino en el recorrido del Sol en torno al cinturón zodiacal. Pero no obstante la oficialidad de la implantación del calendario solar, la tradición popular ha seguido manteniendo costumbres y creencias arraigadas durante siglos que tienen que ver con los ciclos lunares. Los pescadores siguen calculando las mareas en base a la luna, los agricultores siguen teniendo en cuenta la luna para podar las parras y se sigue abarruntando el tiempo atmosférico con frases como «este tiempo no cambia hasta que no cambie la luna». No obstante se trate de creencias generalizadas, suele resultar más extraño la relación del ciclo lunar con el ciclo fisiológico de la mujer. Aunque, en realidad, no tiene nada de extraño si consideramos que el cuerpo humano está formado entre un 60 y un 90 por ciento de agua. Si la fuerza gravitacional de nuestro satélite interviene de manera decisiva en el desplazamiento de enormes masas de agua con el flujo y reflujo de las mareas, no es sorprendente que la luna pueda influir y, acaso, determinar el ciclo menstrual en la mujer. Que como el de la luna es de 28 días. Pero la simbología de la luna es tan amplia como compleja. Se dice que cuando se impuso la concepción patriarcal a la matriarcal, se dio un carácter masculino al sol y femenino a la luna. Y este carácter simbólico que representa lo femenino es, acaso, lo que «justifica» en la mitología de estos pueblos el influjo de la luna en los ciclos fisiológicos de la mujer, gestación y nacimiento incluidos. Hay quien afirma que esta relación se debe a que la vida animal se originó en el seno del agua, y esta conservaría una suerte de memoria determinante de un ritmo vital que duró millones de años. Lo que recuerda seguramente la función del líquido amniótico durante el embarazo. Otra «coincidencia significativa» es que el periodo de gestación o embarazo en la mujer (normalmente de 40 días o 10 meses lunares) se «cuenta» desde de la primera «falta» a partir de la última menstruación. Por lo demás existe una creencia popular muy extendida que afirma la influencia de la luna en los nacimientos. Así las cosas, toma coherencia la expresión «faltarle una luna» (a alguien). Donde «faltar» se refiere a aquella fracción que resta para completar algo, a algo incompleto, lo que queda para cerrar un ciclo. La expresión se suele emplear para indicar la falta de lucidez de alguien, cierta anormalidad que puede ser deficiencia, memez o necedad. En tal caso suele ser intercambiable por otra expresión afín: «faltarle un hervor». Pero puede referirse también a alguien «medio majara», a un «lunático», que se dice de quien experimenta estados discontinuos de locura, siendo fácilmente influenciable por las fases lunares (en fín, que «está como una baifa»).