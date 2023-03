La lírica canaria da la nota

La Academia de las Artes Escénicas de España anunciaba este pasado 28 de febrero las nominaciones a la primera edición anual de los Premio Talía en diferentes especialidades artísticas –teatro, musicales, danza, lírica, escena, etc.,– que a juicio de su presidenta, Cayetana Guillén Cuervo, "son los homólogos a los Goya en cine", unos galardones que se entregarán el próximo 27 de marzo durante una gala que tendrá lugar en el Teatro Español de Madrid.

A propósito, la lírica canaria sigue dando la nota. De hecho, en el apartado de Mejor intérprete masculino de esta especialidad aparecen nominados el tenor tinerfeño Jorge de León, por su rol de Radamés en Aida, de Giuseppe Verdi, un montaje representado entre los meses de octubre y noviembre en el Real de Madrid –que tuvo a Hugo de Ana como director de escena–; el tenor jerezano Ismael Jordi, por Anna Bolena, de Gaetano Donizetti, así como también el tenor donostiarra Xabier Anduaga, por I puritani, de Belllini.

En cuanto a la Mejor intérprete femenina de lírica, las nominadas son la soprano nacida en Las Palmas de Gran Canaria, Yolanda Auyanet, por su rol de Elisabetta en la ópera Roberto Devereux, de Gaetano Donizetti, que se puso en escena en el mes de noviembre en el Teatro de La Maestranza de Sevilla, y también la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera –como integrante del elenco de esa misma pieza–, nacida en Caracas, de padres canarios y criada en las Islas, que se considera una ciudadana del mundo, por su interpretación de Sara, duquesa de Nottingham, la dama de la corte. Completa la terna la soprano madrileña Saioa Hernández, por la tragedia Nabucco, de Giuseppe Verdi.

Jorge de León

El lagunero Jorge de León debutó el papel de Radamés y, además, lo hizo con notable éxito un 23 de marzo de 2017, nada menos que en el Metropolitan de Nueva York. Esta nominación le llega con ocasión del homenaje del 25º aniversario del Teatro Real tras su reapertura, el pasado mes de octubre, cuando volvió a repetir este rol, formando elenco con la soprano Anna Netrebko y la mezzo Keteva Kemoklidze.

De León destaca que está <<ilusionado>>, al tratarse de un rol que es <<un estandarte en mi carrera>>

Algunas de las críticas comentaron lo siguiente sobre su actuación: "El Radamés generoso y potente rugió con un Celeste Aida insolente de registro agudo atronador. Demostró búsqueda y cuidado con el fraseo por encima de un instrumento siempre presente, de emisión y proyección poderosas que traspasaron la orquesta sin problemas". Si bien el crítico consideraba que se había mostrado "algo parco en la expresión, flexibilidad y matices".

En otra de las evaluaciones se dice sobre Jorge de León que "en todo su esfuerzo por mostrar un Radamés sufridor, parece un Radamés milenial más entregado a los sollozos que a la gallardía atormentada del guerrero".

Con todo, el tenor isleño admite el valor de la producción y el hecho de que lo hayan nominado por su papel de Radamés en Aída, un reconocimiento que para él representa "una tremenda ilusión; es todo un estandarte en mi carrera", más aún en el caso de "una reposición que en su extremo cosechó un rotundo éxito", explica, y que interpretó en varios elencos, junto a las sopranos Roberta Mantegna y Anna Netrebko.

De su papel destaca "una línea de canto rica en matices", en la que se suele incluir ese ya icónico si bemol en pianísimo para coronar el Celeste Aida. En este sentido, De León subraya que, si bien está incluido en la partitura, "no lo suelo hacer; yo apuesto por otro efecto, el de mantenerlo lo más largo posible. Cada cual tiene su forma de interpretar; en mi caso hago unas aspiraciones", señala, además de las pautas que "hayas convenido con el maestro", que en este caso no era otro que Nicola Luisotti. El aria de tenor abre la obra y se suceden una serie de concertantes, la Marcha Triunfal; dúos y tercetos... "Una exquistez de sonido", concluye.

Yolanda Auyanet

Otra de las nominadas, la soprano grancanaria Yolanda Auyanet, reconoce que esta nominación ha supuesto para ella toda "una sorpresa", más aún por compartirla "con dos grandes compañeras" y sostiene que "la llevaré siempre conmigo". Se encuentra en Italia, preparando el rol de Norma, de Bellini, uno de los papeles más difíciles del repertorio belcantista, y con el timbre puesto en su próxima Tosca, de Giacomo Puccini.

No esconde que la Elisabetta de la ópera Roberto Devereux de Donizetti "es uno de los roles más complicados que he interpretado a lo largo de mi carrera musical", por la exigencia que supone "mantener la pureza en el canto" hasta el final de una obra que va en aumento y que por tratarse de un trabajo "muy profundo no te puedes dejar ir nunca", explica.

Auyanet dice que <<a Elisabetta la llevaré siempre conmigo>> y Nancy Fabiola habla maravillas de Sara

Sobre las interioridades de su personaje, la soprano canaria precisa que hay que dotarlo de una enorme fortaleza, no en vano se trata –y en esta producción en particular– de un papel con mucha carga dramática: "es una mujer enamorada, celosa pero, además, investida de poder en un mundo dominado por los hombres", con todo lo que eso conlleva, que está considerada una bastarda y rodeada de múltiples amenazas, "una serie de perfiles que debo mostrar a través del canto".

De la producción, Yolanda Auyanet valora "el juego de la luz", lo que provoca que los personajes cobren aún más fuerza, al estar continuamente bajo el foco. Y aunque la artista admite que a estas alturas de su carrera no es proclive a seguir las críticas musicales, de sus interpretaciones destacan lo que aporta en cuanto a "musicalidad y línea de canto de buen gusto, bazas con las que a la postre terminó por convencer, pese a las enormes dificultades que le planteaba su Elisabetta". Su caracterización de Isabel I, la conocida como reina virgen, fue in crescendo a lo largo de la obra.

Nancy Fabiola Herrera

La mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera también esta nominada a los premios Talía por su rol de Sara, la mujer del Duque de Nottingham y dama de la corte en la misma obra de Donizetti, el vértice sobre el que descansan los dos triángulos amorosos que se entrelazan fatalmente, "una mujer maltratada y que pone los pelos de punta". Su presencia en los tres actos como personaje de acción, ya sea receptora de amor, de celos o de reproches y desdén, se conjugan para mostrar una voz de un amplio registro al servicio de algunas de las más bellas melodías escritas por Donizetti, como la romanza All’affitto e dolce il pianto.

Como es habitual en ella, en esta obra mostró la gracia de su voz, su pleno virtuosismo, y el dominio de las tablas, siempre presente, con potencia y una técnica depurada –pese a tener que competir con otras voces igualmente poderosas–, en una obra que "exige una disciplina muy grande, un tour de force (esfuerzo y habilidad)", subraya.

Nancy Fabiola asumió el "reto físico", además de vocal, que supuso la obra de Donizetti y agradece la suerte de compartirlo con Yolanda, destacando que la nominación ya supone "un premio" para ella, en un montaje que califica como "moderno", con una dirección que resultó "una gozada".