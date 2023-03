Crónicas militares es el nombre de la propuesta que el artista Abraham Riverón lleva el sábado 4 de marzo hasta el Museo Histórico Militar de Canarias ubicado en el Fuerte de Almeyda de Santa Cruz de Tenerife. Esta acción forma parte del programa Itinerancias. Programa de recorridos y conversaciones de Solar. Acción Cultural y propone un recorrido por este espacio museístico para reflexionar y conversar sobre la colección y la capacidad de sus objetos, espacios y elementos museográficos de problematizar aspectos relacionados con la historia, el territorio, el estado, la guerra y el archivo. La actividad se desarrollará a partir de las 11:00 horas.

En esta ocasión, Abraham Riverón rescata del olvido el Museo Militar, un espacio que él mismo reconoce que descubrió hace unos cinco años. "A pesar de que mi familia tiene bastante tradición militar, a mí nunca me llevaron", rememora el artista quien reflexiona: "A lo mejor precisamente que no me llevaran derivó en que no me dedicara a lo militar porque a mí me encantaban esas cosas de pequeño: las armas y las pistolas". Ahora, no obstante, "lo bélico es problemático" y quizás por eso él ha elegido este espacio para invitar a la reflexión. "Me impresiona la colección de elementos que alberga", explica Riverón, que antes de este proyecto ya ha llevado a cabo trabajos fotográficos de la colección museística y del propio espacio.

"Mi obra siempre ha girado alrededor de cómo se representa el poder y este museo trata mucho ese tema", resume. Para esta itinerancia en concreto, Abraham Riverón ha regresado de nuevo al museo para "fijarme en ciertos elementos que me permitan hablar, no solo conmigo mismo, sino también con la gente que acuda a este encuentro". Porque, añade, eso es precisamente lo interesante de estas propuestas de Solar, "tener una excusa para crear nuevos diálogos sobre temas que nos interesan a todos".

"El arte es tan solo una excusa para descubrir no solo un museo que está en Santa Cruz, sino para hacer una relectura de la obra y la colección que convive entre nosotros", afirma Abraham Riverón quien explica que esa relectura "no solo hay que hacerla con este museo sino también con otros porque hay que repensar continuamente su producción y las actividades que hacen, porque la ciudadanía también cambia y deberían ser sensibles con las cosas que suceden".

Esta es la primera acción de Itinerancias que se realiza en un espacio concreto y singular. No obstante, afirma que se trata de un recorrido que también se realiza sobre el territorio. Así, se puede examinar la propia ciudad a través del archivo del museo, de los mapas y las maquetas que allí se albergan y que "tienen que ver también con la identidad chicharrera". Pero más allá de los acontecimientos conocidos por todos, como la derrota de Horatio Nelson en las costas tinerfeñas, cuyo relato se puede seguir a través del archivo del museo, Abraham Riverón invita a sacar muchos otros objetos de los armarios de este espacio porque todas esas cosas "nos hablan de problemáticas de hoy, como temas queer, cuestiones de arquitectura de territorio, nuevas formas de ser y hacer o memoria histórica". En este sentido, Riverón advierte que "cuando se habla de archivo, la gente únicamente piensa en documentos, pero va más allá de eso porque abarca la propia arquitectura y los espacios que albergan la colección forman parte de ello".