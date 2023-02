El compositor tinerfeño José Manuel Encinoso recibe un premio en Los Ángeles

El compositor y músico tinerfeño José Manuel Encinoso, profesor de clarinete de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife se ha hecho recientemente con el primer premio del concurso organizado por The Akademia Music de Los Ángeles, en Estados Unidos. El galardón, concedido en la categoría de canción clásica (Classical Song), corresponde a la nueva pieza de este artista, titulada Concierto número 1 para piano y banda sinfónica.

"Ganar un Akademia Music Award es una distinción profesional que solidificará tus logros musicales para toda la vida y te conducirá a un reconocimiento sin precedentes", explican los organizadores del certamen norteamericano a través de su portal web. "Los ganadores participarán en nuestra próxima transmisión del evento de gala desde Los Ángeles, California, y tendrán la oportunidad de embarcarse en una campaña de marketing global que abarca más de 200 canales de radio, prensa y video", añaden.

Encinoso comenzó en la música siendo apenas un niño. "Empecé en las bandas de pueblo con el clarinete. Después estudié en el conservatorio y terminé allí la carrera", recordó. Después de haber ganado este reconocimiento, que se otorga mensualmente, el tinerfeño aspira ahora a ganar el título de artista del año. "Es la primera vez que me presentaba a este concurso, es una asociación especializada en la difusión musical. De hecho, tienen casi una treintena de categorías que abarcan todo tipo de música, desde la salsa a la música pop o el rock", explicó.

Con este triunfo, Encinoso confirma a buena racha que comenzó para él el pasado 2019, cuando ganó el segundo premio de la Gran Canaria Wind Orchestra con su tema Manrique. Con una breve interrupción durante la pandemia, los galardones siguieron acumulándose el pasado 2022 cuando se hizo con el primer premio del concurso Abilio Alonso Otazo, de Candelaria, con Kepler 438-b. El mismo año obtuvo también el tercer premio del concurso Marratxí, en Mallorca, con El Siurell Mágic y el segundo premio del concurso de la Banda Municipal Santiago de Compostela con Camiño das estrelas.

"Llevo bastantes años escribiendo música, unos 20", rememoró. No obstante, aseguró que le está dedicando más tiempo ahora mismo a esta actividad. "Durante años he dado clases y he dirigido bandas amateurs por los municipios. Entonces no tenía tiempo para esto. Tras la pandemia dejé esa actividad y me centré más en el tema de la composición. Esas cinco obras son las últimas cinco que he escrito y la verdad es que las cinco han sido premiadas. Estoy muy contento", añadió.

Los que quieran escuchar en directo la pieza ganadora podrán hacerlo el próximo 6 de mayo en el Auditorio Juan Carlos I de Arafo. Será el momento del estreno de la composición con Luis López como solista al piano y la Banda de Música Las Candelas de Candelaria a las órdenes de Mauro Fariña.