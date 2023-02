De Los Realejos a los Premios Goya. Ese es, a grandes rasgos, el viaje que ha hecho el intérprete tinerfeño Dailos Minguillón, conocido artísticamente como Dailos MB. El artista, que el pasado 25 de enero presentó una mixtape titulado Fase DMB que ha recibido el apoyo unánime del público, fue uno de los artistas invitados a la ‘after party’ de la ceremonia organizada por la Academia de cine en Sevilla el pasado sábado. La cita, con ubicación secreta, contó con el patrocinio del Tequila Casamigos, creado por el actor norteamericano George Clooney.

En total, unos 200 invitados acudieron a esta fiesta. Los rostros más populares de la industria pudieron disfrutar de la voz de este joven tinerfeño conocido por cultivar el Rhythm and Blues pero que es capaz, además, de fusionar su canciones con lo estilos más urbanos. La exclusiva fiesta contó con grandes nombres como Valentina Zenere, Clara Lago, Anna Castillo, Manu Ríos, Martiño Rivas, Abril Zamora, Nadia de Santiago, Fernando Andina, Joel Sánchez, Miguel Diosdado y Áyax Pedrosa, entre otros muchos. A estos hay que añadir rostros populares como la presentadora Raquel Sánchez-Silva o el diseñador Juan Vidal, por citar tan solo algunos ejemplos.

A Dailos le acompañaron otros artistas como Dj Afrik, Dj Javs y Mygal. "Fue maravilloso, súper bien", reconoció el artista tinerfeño. "Estuve con Big Charlie y cantamos dos temitas haciendo un showcase para la gente y la verdad es que todo el mundo quedó encantado".

La historia de Dailos Minguillón y la música arranca hace años cuando siendo apenas un niño empezó a conocer a sus referentes de la mano de su hermana, que era bailarina. El joven artista, que comenzó pronto a despuntar gracias a su voz y a un estilo único, fichó a finales de 2021 con uno de los sellos con más empaque en las Islas, Tropicanarian. Desde entonces, su popularidad no ha hecho más que crecer.

«La verdad es que estamos a tope, Dj Dario, de Tropicanarian, de siempre está a la caza y captura y viendo cómo hacer cosas nuevas. Y no hemos parado, nos llaman y quieren que vayamos a cantar a muchos sitios», festejó el cantante. Su buena racha le llevará, este mismo fin de semana, a actuar en una de las citas más importantes del calendario del Archipiélago: los Carnavales. Hará doblete, de hecho, y se le podrá ver este mismo domingo en el Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife y un día después, el lunes 21, en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. «Es increíble, estoy muy contento», aseguró.

El proyecto que acaba de lanzar incluye ocho canciones en las que se ha hecho acompañar por algunos de los mejores de la escena canaria. Y eso es mucho decir en estos tiempos, donde las voces de las Islas arrasan allá por donde van. Fase DMB incorpora colaboraciones con Abhir y La Pantera, por citar dos nombres. «Es un proyecto en el que llevamos trabajando diez meses, desde que tuvimos la idea de hacer un proyecto serio y grande. Teníamos ganas de juntar ocho o nueve buenos temas y sacarlos en un trabajo profesional», explicó. «Intentamos abarcar casi toda la escena canaria y nos planteamos estas colaboraciones. Para mí y para el equipo en general era más especial si cabe juntarnos con los canarios para que la gente sepa que aquí se hacen las cosas súper bien», añadió

Entre esas colaboraciones hay una muy especial. Se titula Island Code y llega de la mano de uno de los grupos más recordados del Archipiélago, los míticos Soul Sanet. «Cuando yo nací, ellos ya estaban sonando. De pequeñito ya recuerdo escuchar sus temas, como el de María de la Canela, por ejemplo. Me considero heredero de su sonido, me encantan. Cuando se dio la posibilidad de hacer algo con ellos me sentí afortunadísimo», concluyó.